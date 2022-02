Repollés dice que la OPE para intensivistas es la solución para reforzar la plantilla de la UCI de Teruel

Por

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, confía en que la próxima oferta de empleo para médicos intensivistas en la comunidad, con un total de 21 plazas, contribuya a reforzar la plantilla de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Obispo Polanco de Teruel y aseguró que, ante las recientes bajas en este servicio se han tomado las medidas necesarias para evitar el déficit asistencial.



Repollés contestaba así a una pregunta parlamentaria formulada este viernes en el pleno de las Cortes autonómicas por el diputado del Partido Popular Jesús Fuertes en la que quería conocer qué medidas había tomado el Departamento de Sanidad para paliar la falta de especialistas en la UCI del Hospital de Teruel, que el 28 de enero contaba únicamente con dos facultativos.



La titular de Sanidad detalló que, ante las vacantes en este servicio se han desplazado especialistas de los hospitales Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, para “apoyar a la UCI del Obispo Polanco y para que los paciente estén correctamente atendido.



Fuertes reprochó a la consejera que la única UCI de la provincia, que atiende a una población de 135.000 personas, tuviera hace 38 años, cuando se creó, seis camas y seis médicos y ahora siga con las mismas plazas que entonces pero en algunos momentos con tan solo dos especialistas.



El diputado del PP aseguró que el servicio tiene habitualmente el cien por cien de sus plazas ocupadas y que en ocasiones hay que hacer derivaciones a Zaragoza “con el trastorno que supone para los pacientes y sus familiares”. Críticas a la gestión sanitaria

Fuertes calificó de “fracaso” la política del departamento de Sanidad en la gestión de los especialistas de los hospitales “mal llamados periféricos” como el de Teruel o Alcañiz.



“Cuando se habla de este tema hay palabras y más palabras, promesas y más promesas pero la precariedad es evidente y no se va a mejorar”, aseguró el diputado popular quien recordó que de los quince residentes de esta especialidad que finalizaron su formación ninguno fue a Teruel. Jesús Fuertes lamentó que “los grandes paganos” de esta gestión política son los “pacientes”.



Repollés insistió en que la falta de médicos especialistas no es un problema exclusivo de Aragón sino que afecta a todo el Estado español y acusó a Fuertes y al Partido Popular de preguntar constantemente por esta cuestión “para intentar desgastar al Gobierno”.



“Les interesa poco la situación porque si no, con la ingente documentación que solicitan, tendrían alguna propuesta innovadora que diera soluciones y esto no es así”, criticó Repollés quien añadió que cuando el PP gobernó lo que hicieron fue “jubilar de forma forzosa a los especialistas”.



Asimismo, la consejera de Sanidad también defendió la política de recursos humanos de su departamento que apuesta por impulsar la oferta de empleo público para consolidar las plantillas, algo que dijo no habían hecho anteriores gobiernos del Partido Popular.



Sira Repollés detalló que, en el caso de los médicos intensivistas, salen al concurso-oposición un total de 21 plazas, 18 de concurso libre y tres de promoción interna y afirmó que tiene “plena confianza” en que este proceso contribuya a reforzar la plantilla en todos los hospitales de la comunidad.