Repollés, en las Cortes: Estamos decididos a dotar a Teruel de otorrinos por un medio u otro"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, reconoció este viernes el “problema acuciante” de falta de especialistas en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Un asunto sobre el que aseguró que están trabando y se comprometió a resolver.

“Estamos muy encima del problema de los otorrinos en Teruel. Esta misma semana hemos tenido tres reuniones en un intento de solucionar este problema acuciante. Está realizada la oposición, a falta de la baremación, y hay tres plazas para el Obispo Polanco, pendientes de adjudicar. Estamos decididos a dotar de otorrinos por un medio u otro”, explicó la consejera en el pleno de las Cortes de Aragón, en su respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Susana Gaspar en la que se interesaba por saber si se va a incrementar la flota de ambulancias que prestan servicio en la capital de Teruel a fin de poder cubrir los traslados que se puedan producir de pacientes a los hospitales de Zaragoza por la falta de especialistas en Otorrinolaringología y en la que también planteó si se van a cubrir las plazas de estos facultativos.

Gaspar advirtió sobre dos graves problemas de Teruel: la falta de profesionales sanitarios y las carencias en transporte sanitario.

En su intervención, la parlamentaria de la formación naranja relató que esta situación de falta de otorrinos desde junio de este año ha supuesto que se estén derivando pacientes a las consultas de Otorrinolaringología a los hospitales de Zaragoza, así como a pacientes que acuden a las urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel que deben ser trasladados a los hospitales de Zaragoza capital.

Traslados

“Los traslados desde los servicios de urgencias se realizan en un alto porcentaje a través del servicio de ambulancias. Habiéndose producido en alguna ocasión más de dos traslados en el mismo día”, detalló Gaspar quien advirtió de que Teruel podría quedarse sin servicio terrestre en algún momento ya que el viaje hasta Zaragoza requiere de mucho tiempo.

Respecto a la posibilidad de ampliar en número de las ambulancias, Repollés indicó que no ven necesario incrementar la flota. La consejera recordó que la provincia dispone de 26 vehículos y hay dos tipos de transporte sanitario: el urgente y en el no urgente y que para traslados para consultas, pruebas diagnósticas o rehabilitación se utiliza este último para aquellas personas que no tiene capacidad de conducción y que también hay usuarios que se desplazan con sus propios vehículos y se les abonan las dietas correspondientes. La titular de Sanidad reiteró que “no se dan las circunstancias para aumentar la flota” y que se presta el servicio “en tiempo y forma”. Puso ejemplos como que en Muniesa, Albarracín o Sarrión hay un aviso cada dos días y en Mosqueruela o Cantavieja, uno cada tres días.