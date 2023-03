Rosa Serrano, delegada del Gobierno de España en Aragón: “El Fite tiene un claro compromiso con Teruel, pero eso pasa cuando hay gobiernos socialistas”

La delegada del Gobierno central en Aragón, Rosa Serrano, presentó en Teruel días atrás los primeros resultados del programa DUS 5000, que forma parte del Plan de 130 Medidas del reto demográfico, en una semana en la que el Ministerio de Transportes ha aprobado provisionalmente el anteproyecto de estudio de la autovía A-40, y en la que se ha celebrado el décimo aniversario del Aeropuerto, una infraestructura de éxito financiada a partes iguales por las administraciones central y autonómica con cargo al Fite. Serrano asegura que proyectos así han sido posibles porque “el Fite tiene un claro compromiso con Teruel”, si bien precisa que “eso pasa cuando hay gobiernos socialistas”. Sobre el nuevo paso administrativo dado con la A-40, manifiesta que es una “muestra del compromiso con el territorio” y que si hay voluntad, las cosas salen al final adelante.

-¿Qué supone el nuevo paso que se ha dado esta semana con la A-40?

-Estamos muy satisfechos porque es una muestra del compromiso con el territorio y de que las cosas cuestan, pero que al final, con empeño, salen. Esperemos que esta vez con las dos opciones que señala el anteproyecto se pueda llevar a cabo

-Se ha presentado en Teruel los primeros resultados del programa DUS 5000, que forma parte del Plan de 130 Medidas del reto demográfico. ¿De qué manera estas actuaciones contribuyen a frenar la despoblación?

-Lo que se pretende con las 130 medidas es precisamente incentivar a los territorios que intentan repoblar sus municipios dándoles mejores servicios, y entre ellos están estas mejoras energéticas, que ayudarán a los ayuntamientos a tener un ahorro que después podrán repercutir en sus ciudadanos con más servicios para el municipio.

-¿En qué grado de ejecución se encuentra el Plan de 130 medidas para luchar contra la despoblación, porque la oposición les acusa de que no están haciendo nada?

-En el 2022 se habla de un 70% de ejecución, y la polémica de la que me habla viene de una oposición que no se cree el reto demográfico y que no tiene esa sensibilidad con el medio rural que tenemos nosotros. Estas son 130 medidas que se han puesto en marcha de manera transversal, y eso dificulta poder cuantificarlo. Lo bueno es que el reto demográfico está ya en la agenda política, se han involucrado todos los ministerios y todos tienen esa perspectiva en sus actuaciones. Hablamos ahora del DUS 5000 sobre eficiencia energética, pero también hablamos de la banda ancha, o la sostenibilidad turística. Aquí, Albarracín ha tenido un peso económico en ese tema, o los mercados rurales, que también desde la Diputación ayuda a los pequeños comercios para poder digitalizarlos, o el plan de apoyo a los cuidados. Son medidas transversales que no se identifican con el reto demográfico, pero que están dentro de esas 130 medidas.

-Se cumplen cuatro años de la Revuelta de la España Vaciada. ¿En qué ha cambiado la política gubernamental al respecto en estos años?

-Yo creo que ha cambiado mucho desde el momento en que tenemos un ministerio que tiene una especificidad para atender el reto demográfico y un Plan de 130 medidas que están en marcha y que están llegando a la ciudadanía. Hay que seguir avanzando, pero ya no es una cuestión que esté olvidada, sino que está en la agenda y la ciudadanía se está dando cuenta. Tenemos que seguir trabajando en las carencias de los territorios e introducir y renovar aquellas medidas que no sean suficientes, pero el cambio ha sido claro y positivo.

-El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado un decálogo para luchar contra la despoblación frente al Plan de 130 medidas del Gobierno, entre ellas la aplicación máxima de las ayudas de funcionamiento a las empresas.

-Las ayudas de funcionamiento es algo que estamos ejecutando ya desde enero. Con un Gobierno del Partido Popular no tendríamos tampoco esas 130 medidas que critican porque tampoco tendríamos fondos europeos. Ellos fueron a Bruselas para hablar mal de España y que no tuviéramos esa disposición de fondos. Con el Gobierno de Pedro Sánchez hay un compromiso de afrontar el reto demográfico de manera transversal en cada una de las acciones políticas que se lleven a cabo.

-Pero con las ayudas de funcionamiento no se aplica el máximo del 20% de los costes laborales que permite la Comisión Europea.

-Somos conocedores de las peticiones de las organizaciones empresariales, pero creo que aplicarlo ya, como se está haciendo, es una medida importante, que ha costado poner en marcha; beneficia a la provincia de Teruel y es algo muy deseado por otras provincias que tienen el mismo problema de la despoblación.

-Sí, pero Europa solo lo permite en Teruel, Cuenca y Soria. ¿Cómo puede entenderse que después de conseguir que la Comisión Europea modificase el mapa de ayudas regionales ahora en España no se aplique el máximo permitido?

-Europa marca hasta el 20% y a eso hay que darle forma y salida con unas directrices que establezcan esas ayudas. Y yo creo que han sido acertadas porque benefician más a aquellos contratos que se hacen en sitios de menos de mil habitantes, y es un poquito menos donde hay más población. Y se acompaña la medida con esa tarifa plana de autónomos, que creo que es también algo importante.

-Feijóo se ha comprometido a aplicarlas en su máxima intensidad para que sean del 20% de los costes laborales.

-Ellos hacen esa propaganda pero no tienen esa sensibilidad con el medio rural.

-El Fondo de Inversiones de Teruel cumple treinta años, ¿cree que ha ayudado al reequilibrio territorial?

-Se han invertido más de mil doscientos millones. Es un fondo que ha resultado muy beneficioso para la provincia, entre otras cosas porque se ha ido modificando para adaptarlo a las necesidades del territorio e incrementar la inversión. Es la línea en la que estamos trabajando y me gustaría recordar que nació con un Gobierno central socialista y con un Gobierno autonómico PAR-PP, y que a lo largo del tiempo ha tenido sus parones, como pasó en 2013 cuando sufrió un tropezón con el PP, por decirlo de alguna manera, al no ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Eso obligó al Partido Popular a hacer una autoenmienda para poder incluirlo, y lo hicieron con una desgana tremenda, a lo mejor porque no se lo creen del todo, porque lo sacaron más como una línea de crédito que como lo que es ahora.

-Eso provocó inejecuciones.

-Sí, sesenta millones de inejecuciones y fue el Gobierno socialista de Pedro Sánchez el que volvió a dar esa plurianualidad que da un margen de cuatro años para poder ejecutar los proyectos estratégicos. Con el planteamiento del PP era imposible llevar a cabo esos proyectos. Y económicamente también han sido los gobiernos del Partido Socialista los que lo han duplicado, empezando por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando pasó de 30 a 60 millones.

-¿En qué ha mejorado?

-Ahora beneficia no solo a temas estratégicos sino también a cuestiones tan importantes como pueda ser la sanidad y la educación, o los cuidados, con lo cual el Fite tiene un claro compromiso por parte del Gobierno central con la provincia, pero haciendo hincapié en que eso pasa cuando hay gobiernos socialistas. Actuaciones como la del hangar del Aeropuerto de Teruel, con el modelo que implantó el PP, habrían sido imposibles porque es un año para licitar y otro para ejecutar. La plurianualidad del Fite es fundamental para poder llevar a cabo los proyectos estratégicos.

-¿Qué opina entonces de declaraciones como las que hizo el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, criticando la gestión y asegurando que con quien corre peligro el Fite es con Sánchez y Lambán?

-Pues que se equivoca y pienso que debería conocer toda la historia del Fite. Creo que hay un gran desconocimiento por parte del PP de lo que es este fondo, y de los cambios a peor que ellos mismos introdujeron. Cuando entraron a gobernar, el PP no lo incluyó en los Presupuestos Generales del Estado y bajo presiones del Partido Socialista y de los ciudadanos de Teruel lo introdujo de nuevo, pero lo hizo de manera que no permitía ejecutar proyectos estratégicos para la provincia. Ha sido cuando volvió a gobernar el PSOE cuando se empezó a dinamizar.

-¿Cuál es la política del Gobierno central más importancia para el desarrollo de la provincia de Teruel?

-A pesar de la situación en la que nos hemos encontrado en esta legislatura por el Brexit, el tema de Filomena, la pandemia del covid y la guerra de Ucrania, creo que se ha invertido en infraestructuras y en el tema social sin dejar nadie atrás. Teruel es una de las provincias que el presidente Pedro Sánchez ha tratado bien.

-Han surgido polémicas como la del proceso de elección de la Agencia Espacial Española. Una cosa son los compromisos y otra las realidades, y este sería un ejemplo.

-Cuando hablamos de descentralización es una cuestión de tener sensibilidad o no, y creo que este Gobierno tiene sensibilidad con el medio rural y por eso sacó el decreto de descentralización. Se creó una comisión que informa de las necesidades que tiene la agencia que se vaya a sacar fuera de Madrid. La Agencia Espacial tenía unas necesidades que no las tenía ni la provincia de Teruel ni el informe que se presentó.

-Unas carencias consecuencia de la falta de desarrollo que ha tenido la provincia por la falta de infraestructuras estatales.

-Pues eso, en ese momento no era el lugar adecuado para poner esa agencia, pero eso no quiere decir que Teruel no tenga potenciales importantes para que pueda presentarse, por ejemplo, en el PERTE Aeroespacial, que está dotado con 4.500 millones y en el que posiblemente pueda tener salida cualquier proyecto que desde Teruel se plantee y será bien recibido.

-Aparte de lo que comenta del PERTE Aeroespacial, que es otra cuestión, ¿hay posibilidades de descentralizar algún organismo de la Administración central a la provincia de Teruel?

-El decreto marca qué agencias se podrán llevar fuera de Madrid y la comisión dictaminará los criterios, y ante esa publicación será el territorio quien apueste por esa solicitud, y se estudiará qué situaciones o recursos tienen para poder acometerla. En Teruel ya está ubicado el Centro de Competencias Digitales de Renfe, que es otro ejemplo de la voluntad de descentralización que lleva un tiempo aquí y cuyos resultado está siendo positivo con 33 empleos y la posibilidad de duplicarlos, además de esa perspectiva de incrementar las posibilidades para que gente de la provincia puedan tener su futuro aquí.

-¿Está cumpliendo el Gobierno con los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura con Teruel Existe?

-Yo creo que ese pacto ha tenido un recorrido positivo y lo hemos visto todos. También me gustaría incidir en que la apuesta por Teruel y las inquietudes que tiene este grupo político coincidían en la mayor parte con trabajos que ya se venían realizando y con inquietudes que el propio Gobierno ya tenía, y por eso no ha sido difícil llegar a acuerdos y poder poner en marcha algunas de las peticiones que Teruel reclamaba.

-¿No se hace entonces porque Teruel Existe esté en estos momentos presionando en las Cortes Generales?

-A ver, es que el Gobierno, si no hubiese estado Teruel Existe, hubiese actuado igual. No estoy desmereciendo el trabajo de Teruel Existe, pero no ha habido ninguna dificultad para que el Gobierno de Pedro Sánchez apueste por inversiones en Teruel. Hemos tenido otras legislaturas en las que en Teruel también se ha trabajado y se ha invertido y no estaba Teruel Existe. La apuesta del Gobierno de Sánchez con Teruel es propia de las peticiones que tanto la Delegación del Gobierno como el Gobierno de Aragón realizan también al Gobierno central.

-¿No hay forma de dar impulso a las infraestructuras para que se ejecuten más rápidas?

-Este Gobierno se ha encontrado cosas paralizadas, proyectos muy importantes para la provincia y su desarrollo. Es cierto que el tema administrativo y de las licitaciones, o la guerra de Ucrania, ha sido un inconveniente a la hora de ese recorrido, de esas licitaciones que a veces se ven interrumpidas por plazos administrativos que dificultan, dijéramos, para llegar a los plazos que habíamos previsto. Pero lo importante es que efectivamente hemos podido desatascar muchas cosas que estaban paralizadas y que la inversión en Teruel siga adelante.

-¿Cuándo se van a licitar los tramos que quedan pendientes de la A-68?

-Los tres que quedan pendientes saldrán a licitación en el segundo semestre del año.

-¿Para cuándo el corredor ferroviario de altas prestaciones, el de doble vía?

-Lo hemos retomado nosotros y creo que tras esa paralización que tuvo con el anterior Gobierno, lo importante es que se está ejecutando el Plan Director de mejora de la línea. Nos encontramos de nuevo con que el PP abandonó esta infraestructura, que es muy estratégica, y hay un dato importante, que el 21% del PIB nacional se mueve en este corredor, con lo cual a Teruel le interesa formar parte de él para potenciar también sus propios polígonos industriales, y es un proyecto por el que estamos apostando.

-¿Cómo va a quedar finalmente el mapa concesional del transporte estatal?

-Este mapa necesita hacer variaciones que se adapten al territorio viendo las necesidades que tiene. Eso era un borrador que se trasladó a la consejería de Vertebración del Territorio y con la que tenemos que ver las necesidades que hay en Aragón para que ningún municipio se quede sin esa movilidad, y si tuviese que asumirlo el Gobierno de Aragón, serán financiadas por el Gobierno de España. La garantía de que haya transporte público nadie la ha puesto en duda desde el Gobierno central.

-¿Cuándo se firmará el convenio de Transición Justa?

-No hay ningún problema para firmarlo, porque así nos lo trasladan, ya que nosotros hemos sido muy insistentes puesto que desde la Delegación del Gobierno lo reclamamos al igual que las demandas del territorio. Yo creo que no es un problema de firmar. Es el primer convenio de este país que recoge unos compromisos específicos y que se están poniendo en marcha de manera bastante ágil. Son 200 millones y 34 localidades y se está ejecutando de manera ágil.

-Pero habrá que firmarlo.

-Bueno, hay que hacerlo y ejecutarlo, que es lo importante, y se está haciendo.

-La línea eléctrica Mezquita-Platea está por fin en marcha dos décadas después de haber sido planificada, ¿qué va a suponer para Teruel?

-Está en marcha y es muy importante para la industria y la electrificación de la línea ferroviaria. Estamos apostando por ello y nos alegramos de que esté siendo ejecutado por Red Eléctrica. Todos los proyectos importantes que tiene Teruel han tenido una gestión nefasta por parte de los gobiernos del Partido Popular. Siento repetirlo, pero es que con esta línea nos volvimos a encontrar el mismo problema, porque hubo que retomarla cuando llegamos ya que el PP no avanzó con ella y corría el riesgo de que caducara al estar en un cajón olvidada.

-Sirve también para evacuar la energía de los parques de renovables.

-Sí, porque si no, no hay un proyecto de futuro, y es muy importante también para poder hacer esa evacuación.

-¿Tiene sensibilidad el Gobierno de España hacia la preocupación que existe en el territorio con la implantación de parques de renovables?

-El futuro y la tendencia son las renovables y ahí estamos todos de acuerdo. La responsabilidad del Gobierno central es ponerlo en marcha, pero desde luego teniendo siempre en cuenta el impacto medioambiental, y se es muy rígido. A nivel estatal han salido adelante muy pocos, decayeron muchísimos, precisamente por eso, porque el tema medioambiental y paisajístico se tiene muy en cuenta, pero muy en cuenta. Por eso no veo bien que se nos diga que en cualquier sitio ponemos un molino porque no es así. Nosotros no lo estamos gestionando así, porque sabemos dónde queremos ir a parar, pero también de qué manera se quiere hacer, y por supuesto no solo es el medio ambiente sino lo que piense el territorio. Me sorprende que se nos meta en ese saco de que estamos rompiendo el paisaje y no escuchamos a la gente cuando no es así. Hablo del Gobierno central, porque yo respondo de los que son de más de 50 MW.

-¿Cree que somos inconformistas los turolenses?

-Eso es bueno, no conformarse y luchar por la prosperidad del territorio. Reivindicar es bueno y todos los territorios tienen que hacerlo, pero lo que a veces no se entiende es la manera como se hace, reivindicar desde el pesimismo. A veces oigo declaraciones en referencia a la provincia de Teruel que no se corresponden con la realidad, porque Teruel tiene muchos potenciales.

-Más que desde el pesimismo desde el cabreo de que los compromisos en infraestructuras adquiridos hace veinte años con el Plan de Actuación Específico sigan sin hacerse.

-Para eso sirven las reivindicaciones y el trabajo que por parte de todos estamos haciendo, para que al final eso sea una realidad.

-Esta legislatura están apoyando desde Madrid al Cefca y la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de la Fundación Dinópolis, ¿piensan regularlo de alguna forma para que tenga continuidad y no dependa cada año de lo que se acuerde en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado?

-El compromiso es firme a partir de que el Gobierno central decidió entrar en esa participación, y queremos que ese compromiso que hay, y esa financiación, sea plasmado en un convenio que lo recoja para que en los cambios de gobierno no se pierda y tengan continuidad. La intención es esa, trabajar para que se pueda recoger ese compromiso. Lo ideal sería que saliera en este último año.