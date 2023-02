Santiago Gascón autoriza la utilización de sus textos en la representación de Las Bodas de Isabel de este año

Santiago Gascón, autor de los guiones de las principales escenas de Las Bodas de Isabel, la recreación de la historia de los Amantes de Teruel que se celebra desde el jueves, ha comunicado este lunes por la tarde que autoriza a la fundación organizadora la utilización de sus textos.

Gascón había advertido la semana pasada que esos textos solamente se podían usar con su autorización y que tenía que pensarlo después del cese de la directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, de la que no había sido informado.

”Tras la petición del Patronato de la Fundación Bodas de Isabel, he comunicado a la SGAE que autorizo el uso de los textos anunciados en el programa para la edición de 2023”, dice en un comunicado.

”Quería daros las gracias, tanto los medios, como la ciudadanía habéis mostrado un respeto absoluto por la decisión y habéis apoyado una fiesta que es de todos”, añade el autor.

Además, Santiago Gascón ha remitido un texto que lleva por título ‘Solo un beso’ y que dice lo siguiente:



Nada más pedía un beso, dice Marcilla antes de morir, sin entender que, ya en el siglo XIII, solo un sí era un sí.

Todo debe ser solicitado y no dar por hecho que los besos, la cultura o el esfuerzo son frutos silvestres a nuestra disposición.

Mi respuesta no puede ser otra que un sí cuando recibo la petición del Patronato de Las Bodas de Isabel para que los textos que he escrito en estas dos décadas puedan ser usados. Un sí sin pensar, un sí por amor a Teruel, por respeto a directoras, directores, actrices y actores, porque me enorgullece que tanta buena energía contribuya a la economía maltrecha de nuestra provincia, especialmente de hoteles, restaurantes y pequeño comercio en general.

Solo un beso, pedía yo, para Raquel Esteban, para su equipo, para los valientes que suben a un escenario sin ser profesionales, ensayan hasta la madrugada y se exponen ante miles de personas.

Nuestra alcaldesa les ha pedido que sigan tirando del carro, como han hecho siempre. Y también le han dado un sí generoso. Yo solo añadiría que no suba a ese carro quien nada aporta, quien pone palos en la rueda.

Ojalá que este breve incidente, que nunca pretendió convertir las Bodas en sangre, sirva para despojar de mercantilismo a esta fiesta de interés cultural, y humanice el verdadero patrimonio de las Bodas. Todos los años, en la finalización del evento, se habla de éxito en ocupación hotelera, de cifras de visitantes y de cuántos euros ha dejado cada uno. Es un dato de interés, pero jamás he escuchado alabar el talento de los actores, o destacar la magia de que convivan, durante todo el año, personas de estratos diferentes, de edades de diferentes, de ideologías distintas.

El amor tiene estas cosas y me sorprende que no se vean. El corazón del Patronato siempre me ha parecido gélido, tal vez porque está formado por las instituciones y bancos que aportan el dinero, a quienes sumó la Federación de (nunca he sabido de qué). Tal vez debieran aceptar en ese concilio a representantes de los voluntarios, a alguien que sepa de cultura.

No sé, si total… yo con un beso me siento tan bien pagado.