Sin plazos para el Torico ‘gemelo’ de bronce aunque ya se están haciendo pruebas

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, eludió dar plazos sobre cuándo podrá estar hecho el gemelo de bronce del Torico en el que está trabajando una empresa zaragozana, si bien dijo que ya se están haciendo pruebas de fundición con el molde que se ha construido a partir de la copia que hay en el Museo de la Vaquilla. Buj indicó que todo “avanza por buen camino” y están “afanados” para poder llegar a la puesta del pañuelo cuando comience la Vaquilla.

“Estamos trabajando con seriedad, pero también intensamente, para llegar a celebrar nuestras fiestas de la forma tradicional”, dijo la alcaldesa a preguntas de la prensa durante la presentación de una actividad deportiva.

Evitó pronunciarse sobre plazos, tanto en el caso de la restauración de la columna como de cuándo podrá estar el Torico de bronce que se ha encargado para poder hacer la puesta del pañuelo, ya que el original está dañado y pendiente de elaborar un plan para su restauración.

“No voy a dar plazos porque esos plazos vamos a ver si se cumplen”, dijo Buj, quien insistió en que es cuestión de días y “cualquier eventualidad que haya puede retrasarlos”. Recalcó que se trabaja “con el mayor rigor, pero también con la mayor intensidad”.

Aseguró que el molde para el gemelo de bronce del Torico que se ha encargado está ya hecho, se han realizado pruebas con otros materiales, y que creía que ayer mismo se iba a comenzar ya esa fundición.

En cuanto al permiso de Patrimonio para poder realizar la puesta del pañuelo, Buj explicó que había mantenido conversaciones con la directora general y que si el Torico no era el original no afectaba a cuestiones de patrimonio, a diferencia de lo que pasa con la columna, para lo que se ha pedido al Ayuntamiento que justifique que no va a sufrir daños.

Sobre esta cuestión dijo que la justificación se enviará cuando la columna esté restaurada totalmente, y que dispone ya de informes que avalan que ese acto será seguro. Recordó que para la puesta del pañuelo los peñistas no escalan directamente por la columna, sino que la abrazan y sobre ellos trepan quienes lo colocan.

Sobre el Torico, indicó que tal como ha instado Patrimonio se depositará en el Museo Provincial de forma temporal para hacer el plan de restauración. Buj manifestó que se había reunido ya con su director, de manera que serán ellos los que se desplacen a Zaragoza para hacerse cargo de la pieza una vez que esté terminada la réplica. Se mostró igualmente partidaria de que se haga un estudio en profundidad que incluya un análisis de metales para conocer mejor la pieza.

Por otra parte, el presidente de la Federación Vecinal, Pepe Polo, se pronunció también ayer sobre lo ocurrido con el Torico, que calificó de “desastre”, y pidió que “se arregle en las mejores condiciones” invirtiendo el tiempo necesario, y que se pueda poner el pañuelo.