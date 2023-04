Solo 24 personas llevaban más de seis meses esperando una operación en Teruel en marzo

Por

La lista de espera quirúrgica en el Hospital Obispo Polanco de Teruel mantiene una evolución muy positiva y el pasado mes de marzo finalizó con solo 24 pacientes con más de 180 días aguardando a pasar por el quirófano, es un 62 % menos que en el mes anterior. Se trata de un descenso mucho más acusado que el autonómico que fue del 9,5 %. En cuanto a la variación interanual, esta cifra es siete veces menor que la de marzo de 2022, cuando había 162 personas en esta situación, según los datos actualizados este viernes en Salud Informa.



Cirugía General y de digestivo fue la especialidad con más lista de espera estructural el mes pasado, con nueve pacientes con más de seis meses pendientes de una operación y la mayor demora media, con 98 días (más de tres meses). En Oftalmología eran siete personas (también con una demora media superior a los tres meses); en Traumatología, cinco y en Otorrinolaringología, tres.



Desde el Departamento de Sanidad resaltaron que la buena evolución de las listas de espera en la comunidad aún ha sido mejor en los hospitales de fuera de la capital aragonesa. En el caso del Obispo Polanco detallaron que el número de pacientes con más de 180 días con demora estructural, en comparación con agosto de 2020 (el pico por la pandemia) se ha pasado de 313 a 24 usuarios (un descenso del 92%). Además, el Salud informó de que muchos de ellos están ya programados o derivados para sus intervenciones. La demora media era de 78 días.



El centro sanitario de la capital turolense tenía una menor demora media que la de Aragón en todas sus especialidades salvo en Oftalmología, donde eran quince días más, y en Dermatología que era igual (46 días). Bajo Aragón

En el Hospital de Alcañiz, el mes pasado había 54 pacientes con más de seis meses aguardando a pasar por el quirófano, frente a los 64 de febrero, lo que supone un descenso del 16 %. Si bien todavía es el triple que hace un año cuando solo había 16 personas con estas demoras.



Solo dos especialidades concentran estas demoras: Oftalmología -para operaciones de cataratas- con 32 personas, y Traumatología, con 22.



El Salud informó de que la mayor parte de estos pacientes ya han sido derivados al Plan ARCCA (en la Unidad de Alta Resolución de Cirugía de Catarata en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza) con fecha de intervención asignada. La demora media en este centro sanitario era de 74 días.



La demora media en Oftalmología era de 84 días y en Traumatología, de 80. En el resto de especialidades ninguna superaba los 45 días.



En Aragón, un tercio de los 4.972 pacientes con más de seis meses de demora eran de Traumatología (1.696); seguidos por los de Neurocirugía (749) y Cirugía General (923). Consultas con especialistas

La primera consulta de Traumatología en el Hospital de Alcañiz tiene una demora media de 284 días, es decir, nueve meses y medio, es un mes más que hace un año y 76 días más que la media aragonesa.



Estas largas esperas para la atención con los especialistas también se producen en Cardiología, con 223 días (siete meses y medio) de demora media y en Dermatología, con 214 días (siete meses), según los datos de final de marzo.



Los bajoaragoneses tardan casi cinco meses más que los aragoneses para una visita con el cardiólogo y dos meses y medio para el dermatólogo.



Además, la demora media en Digestivo es de 158 días (más de cinco meses) y de 137 días (cuatro meses y medio) en Oftalmología. En el resto de especialidades no se superan los dos meses.



En cambio, se tarda menos de un mes en tener cita para el endocrino (once días), el neumólogo (doce) y el urólogo (16).



La situación en el Hospital Obispo Polanco de la capital turolense es mejor que la del Bajo Aragón en lo que se refiere a las consultas externas. La especialidad con mayor demora media es Dermatología, con 212 días (siete meses), seguida de Neumología, con 96 días (tres meses) y Otorrinolaringología, con 73 días (dos meses y medio).



La primera consulta con el especialista en el centro sanitario de Teruel es menor de un mes en Cardiología (once días), Ginecología (17 días), Digestivo (23) y Oftalmología (27 días).