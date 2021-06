Soro plantea a Madrid financiar solo los trenes que discurren por Aragón

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha remitido una carta al Ministerio de Transportes en la que plantea, para llegar a un acuerdo sobre la financiación de trenes que hasta ahora exigía a Madrid, que Aragón siga pagando servicios, pero únicamente los que discurren íntegramente por Aragón, y que Madrid asuma el coste de los que discurren fuera de la comunidad.

Soro espera con esta propuesta llegar a un acuerdo con el Ministerio tras anunciar que Aragón dejaría de financiar cuatro servicios ferroviarios el 1 de julio tras prorrogarla en dos ocasiones -primero abril y mayo, y después hasta final de junio, para favorecer la negociación-.

En la carta, ha sintetizado el consejero en declaraciones a los medios en las Cortes, reclama al Ministerio que "cada uno pague lo que le corresponda", y por tanto que Madrid financie las circulaciones ferroviarias que transcurren por más de una Comunidad y el Gobierno de Aragón estaría dispuesto a seguir financiando los trenes que discurren íntegramente dentro del territorio aragonés.

Teruel-Caudiel

Concretamente, Soro plantea al Ministerio que asuma la financiación del tren que sale de Zaragoza hacia Lérida a las 06.10 y la vuelta, el que sale a las 07.20 de Teruel hacia Valencia, y que Aragón paga en estos momentos hasta Caudiel (Castellón) y que además se extienda a todos los días de la semana y no en días alternos como se hace actualmente, con un uso "ínfimo".

El Gobierno está dispuesto, por su parte, a seguir financiando los tráficos ferroviarios que discurren íntegramente por Aragón: los trenes entre Caspe y Fayón.

Para Soro, sería un acuerdo "razonable" al ser "absolutamente respetuoso" con la distribución de competencias y que garantiza que no se pierdan los servicios ferroviarios, pero también que Aragón deje de ser la única Comunidad que financia trenes fuera de su territorio.

Es, ha dicho, una propuesta de acuerdo después de años de discutir quien tiene que pagar ese 5 % de trenes que viene financiando Aragón a consecuencia de un contrato "lesivo" para los intereses de la Comunidad, que firmó en 2014 el Gobierno del PP.

Impuestos



"Vamos a ver si esta propuesta al Ministerio le convence", ha remarcado Soro, porque de lo contrario, los aragoneses deben plantearse si están dispuestos a ser los únicos que con sus impuestos pagan tienes fuera de su territorio.

Para Soro, la relación de Aragón con el Estado "no puede ser de agravio con el resto comunidades y no puede ser de sumisión a Madrid". Se trata, ha enfatizado, no de una cuestión económica, sino de defender los intereses de los aragoneses y de que cada administración, desde la lealtad institucional, asuma sus competencias.

En la carta, el consejero pide además la reposición de todos los servicios ferroviarios que se prestaban antes de la pandemia ya que, respecto al 2019, se presta algo menos del 70 %.