Teruel muestra su diversidad: centenares de personas celebraron el Día del Orgullo LGTBIQ+ por las calles de la capital

“Pese a que España es uno de los países con mayor garantía de derechos LGTBI, al menos sobre el papel, la entrada de la ultraderecha en las instituciones comienza a validar el discurso del odio. ¡Ni un paso más! ¡Nuestros derechos no se cuestionan!”. Fue una de las consignas lanzadas ayer martes por TerQueer durante la lectura del manifiesto que siguió al Desfile del Día del Orgullo LGTBIQ+ en Teruel, secundado por centenares de personas. Aunque con menor presencia de carrozas que en otras ocasiones, pero con idéntico sabor festivo y reivindicativo, apoyados por la batucada Punkadeira, varios centenares de personas participaron en el desfile que salió de la plaza de San Juan, recorrió el Óvalo y la calle Nueva hasta la plaza del Torico, donde varias personas miembros de TerQueer leyeron un manifiesto y The Persons -Pedro Endolz y Celia Gómez Galeote- cerraron el acto con una de sus canciones en denuncia de la LGTBIQ+Fobia.

En su manifiesto, TerQueer llevó su reivindicación a otro nivel, reclamando igualdad de derechos y de respeto social no solo para gays y lesbianas, sino también para colectivos más invisibilizados y en riesgo de exclusión, como bisexuales, asexuales o personas no binarias, entre otros, y en definitiva contra un modelo de relaciones afectivosexuales normativo, impuesto y defendido a través de la represión. “Queremos poder elegir cómo, cuándo, con quién y con cuántas personas nos relacionamos, sin miedo al rechazo, la marginación o el estigma social”, se dijo ayer desde el megáfono. Y mucho más gráficamente, desde alguna de las pancartas, “tu opinión nos la suda”.

Una persona porta una bandera con los colores del colectivo LGTBIQ+ en la plaza del Torico. M. A.

También se clamó por la prohibición de la mutilación genital en la infancia intersexual, la prohibición de las terapias de conversión “en las que un psicólogo niega tu identidad de género y te hace dudar de ella”, y se reclamó que se dote de recursos y herramientas informativas para que familias, personal sanitario, docentes y administración pública conozcan un realidad “que existe y que no va a dejar de existir porque a algunos no les guste o les de vergüenza admitir”, y eviten así la discriminación no deliberada por desinformación.

También se llamó la atención sobre cifras que espantan, obtenidas en un informe de 2019. Uno de cada tres adolescentes que se suicidan es trans. El 60% de los estudiantes han presenciado agresiones contra personas LGTBIQ+ por su orientación afectivosexual, y el 15% de los estudiantes que pertenece a ese colectivo ha sufrido acoso en los centros escolares.

En el manifesto también se recordó la vocación provincial de TerQueer, “porque somos personas de Teruel, pero también de Andorra, Alcañiz, monreal, Cretas, Sarrión, Cella, Mora de Rubielos, Ojos Negros, Santa Eulalia, Calamocha, Utrillas, Escucha y otros pueblos”, donde durante esta semana se han celebrado y se celebrarán hasta el día 2 de julio diferentes mesas redondas, actitividades y encuentros de sensibilización y difusión.

Herramienta de investigación

Por otro lado, la Universidad de Zaragoza presentó ayer, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo, el Atlas Mundial de la Diversidad LGBTI+, un instrumento online que recoge, mediante herramientas cartográficas interactivas, las particularidades por países de la diversidad afectivosexual en el mundo. El proyecto pretende conocer cuáles son los condicionantes que posibilitan que en unos países la diversidad y otras realidades sexuales o de género sean legales y en otros países sean ilegales.

The Persons -Celia Gómez Galeote y Pedro Endolz- cerraron el acto festivo y reivindicativo con una de sus canciones. M. A.

Para este propósito, se ha realizado una exhaustiva recopilación de datos estadísticos de diferente índole (renta per cápita, nivel de alfabetización, índice de internet, índice de democracia, índice de equiparación de género, religión predominante, índice de Gini...) que ayude a comprender la distinta aceptación y realidad en el mundo. Asimismo, se ha trabajado en localizar los condicionantes geopolíticos y sociales que posibilitan la plena integración del colectivo LGBTI+ en la sociedad, fundamental para que el respeto a la diferencia se afiance de forma definitiva en el mundo.

La UZ entregó ayer además los primeros Premios TFG - TFM Diversidad Afectivo Sexual que tienen como objetivo dar notoriedad y visibilidad a los proyectos e investigaciones vinculados con la diversidad afectivo sexual en cualquiera de sus manifestaciones, perspectivas teóricas y metodológica.

Las estudiantes ganadoras han sido Alba Martín Rodríguez, alumna del grado de Magisterio en Educación Primaria por su TFG Propuesta de intervención educativa para la sensibilización de la transexualidad en las aulas de Educación Primaria, y dirigido por Natalia Larraz Rábanos. Sofía Gómez Palacios, estudiante del máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales, ha sido ganadora por su TFM Implantación de las políticas LGTBI aragonesas en los centros de educación secundaria y su influencia en la adolescencia.

Adhesión del Ayuntamiento de Teruel, excepto VOX

La bandera que representa al colectivo LGTBIQ+ ondeó ayer en el Ayuntamiento de Teruel en representación de todos los grupos municipales, salvo VOX, que apoyaron este viernes una declaración en la que se subrayó la obligación de los poderes públicos por “trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad”, también en el ámbito afectivosexual.

También se refleja en esta declaración la necesidad de “tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la Administración y mejorar así la legislación vigente”.

La evolución entre el Día del Orgullo Gay y el colectivo LGTIBQA+

Durante décadas, el 28 de junio fue conocido como el Día del Orgullo Gay, un nombre que ha evolucionado hasta perder su apellido y agrupar a toda la comunidad LGTBI+ que, en estas fechas, sale a la calle en los cinco continentes en marchas reivindicativas y desfiles festivos.

La primera manifestación en España fue convocada en 1977 en Barcelona para exigir la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, abolida dos años más tarde, que declaraba peligrosos a “vagos habituales, rufianes, proxenetas, homosexuales y prostitutas”, entre otros. En el año 2000 se apostó por visibilizar a las mujeres lesbianas, y la Federación Españoia de Gays y Lesbianas invirtió las siglas de la federación, que pasó a llamarse FELG. En 2002 la FELG añade la T, colectivo que protagonizó las marchas del año pasado para reclamar una ley trans integral. El Consejo de Ministros dio este lunes finalmente luz verde al proyecto de ley para remitirlo a las Cortes.

Banderas y buen rollo en el desfile. MA

La palabra transexual designa a la persona que se siente del género opuesto a su sexo biológico.

La ley diseñada por el Ministerio de Igualdad permite el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes psicológicos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas.

La B apareció entre las siglas de la federación en 2007, para acoger en la organización a las personas que se sienten atraídas por personas de ambos sexos.

Y en octubre del año pasado, en su último congreso, la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales decidió visibilizar a los intersexuales añadiendo una I; y cerró las siglas con un + para acoger "al resto de identidades y orientaciones disidentes”. Se definen como intersexuales o no binarias las personas que presentan características físicas de ambos sexos, que nacen con genitales externos que presentan una forma ambigua y, por lo tanto, no encajan en la clasificación que limita el género a hombre / mujer.

En ocasiones suele añadirse entre la I y el + las letras Q y A, en referencia al colectivo queer y a los asexuales, y se habla del colectivo LGTBIQA+. Queer es un término más o menos ambiguo que suele referirse a aquellas identidades de género o sexo fluido que se salen del esquema binario heterosexual, mientras que asexual se refiere a las personas que no se sienten atraidas sexualmente por ningún sexo.