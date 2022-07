Teruel duplica su incidencia de covid a 7 días en la última semana y supera los 300 casos

Por

Teruel es la provincia aragonesa donde más se ha incrementado la transmisión del coronavirus en la última semana, ya que casi se ha duplicado la incidencia acumulada a siete días y la de catorce días ha aumentado un 75 %, si bien continúa siendo la que tiene las tasas más bajas de la comunidad.



La provincia turolense registró este jueves una incidencia a siete días de covid de 302 casos por 100.000 habitantes, frente a los 153 de la semana anterior, según los datos oficiales actualizados este viernes en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.



La tasa semanal autonómica alcanzó los 312 casos por 100.000, un 37 % más que el jueves anterior cuando eran 228 casos. La incidencia más alta fue la de Zaragoza con 313 casos, frente a los 237 de la semana anterior (un 32 % más). En Huesca la tasa a siete días es de 303 casos, frente a los 227 de la semana pasada (un 33 % más).



La incidencia acumulada a catorce días también experimenta una tendencia ascendente. En Teruel se han alcanzado los 455 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un 75 % más que la semana anterior cuando eran 260 casos. En Aragón se han superado los 500 casos por 100.000, en concreto 541 casos, un 39 % más que hace una semana cuando eran 388 casos. En Zaragoza se registran 551 casos por 100.000, un 37 % más que el jueves anterior, cuando la tasa a catorce días era de 403 casos. En Huesca se ha pasado de 386 a 532 casos, o sea, un 38 % más.



En números absolutos, entre el 24 y el 30 de junio, Salud Pública notificó en la provincia de Teruel 393 positivos de coronavirus, 193 más que del 17 al 23 de junio. El día con más casos fue el miércoles 29, con 95.



En Aragón en estos últimos siete días se han confirmado 4.044 positivos de covid-19, lo que supone 1.090 más que la semana anterior, de los que 2.959 se registraron en Zaragoza, 670 fueron en Huesca y 393 en Teruel, además hubo once de otras provincias y once donde se desconocía el lugar de residencia.



Casi una cuarta parte de los contagios se produjeron en la capital, con un total de 93 positivos (52 en Teruel Centro y 41 en Teruel Ensanche). La zona de salud de Alcañiz registró 55 casos; en Híjar se notificaron 38 positivos; en Valderrobres se detectaron 22 casos y en Andorra, 20. El resto de zona estuvieron por debajo de la veintena de positivos: Calamocha (18); Calaceite y Alfambra (quince cada una); Alcorisa, Monreal del Campo y Aliaga (doce); Mas de las Matas, Utrillas y Santa Eulalia (once); Báguena y Cella (nueve); Albarracín (ocho), Villel (siete), Cedrillas y Mora de Rubielos (cinco); Muniesa y Cantavieja (cuatro); Sarrión y Calanda (tres) y hubo uno en Mosqueruela.



La presión asistencial también se ha intensificado. Los hospitales turolenses tenían este jueves 23 camas ocupadas por pacientes covid, nueve más que el jueves anterior. El Hospital de Alcañiz era el centro con más ingresos por esta causa, doce (cinco más que la semana anterior), en el Obispo Polanco había diez (tres más) y en el San José, uno. En Aragón hay 259 pacientes covid hospitalizados, solo tres de ellos en UCI, son 64 más que el jueves anterior Nivel de alerta 2 El Ministerio de Sanidad ha incrementado la alerta por covid en la provincia de Teruel de nivel 1 (riesgo bajo) a nivel 2 (riesgo medio) en la última semana por el incremento en los contagios en población de 60 o más años y por el aumento de la ocupación de los recursos sanitarios, según el último informe de indicadores de evolución de covid-19 (con datos hasta el 29 de junio).



La incidencia acumulada a siete días en esta franja de edad se ha duplicado, pasando de 290 a 606 casos por 100.000 habitantes y la tasa a catorce días se ha incrementado un 76 % (de 508 a 896 casos). Además, el porcentaje de ocupación de camas de agudos en los hospitales ha superado el 5 % (5,26 %). Junio mejor que mayo

En cuanto al balance mensual, Salud Pública notificó un total de 937 positivos de covid-19 durante el mes de junio en la provincia de Teruel, según los datos actualizados este viernes en la aplicación Data Covid Aragón. Se trata de un 13,64 % menos que en mayo cuando se registraron 1.085.



En los últimos cinco meses la tendencia de contagios ha sido descendente si bien hay que tener en cuenta que desde abril se cambió el sistema de vigilancia que ahora se centra en los mayores de 60 años y en los colectivos de riesgo.



En cuanto a las muertes, en el mes de junio fallecieron nueve personas por covid, una más que en junio.



El 40 % de los contagios se concentraron en la capital y Alcañiz. Por zonas de salud fue esta última la que más positivos notificó: 147, seguida de Teruel Centro que tuvo 129 y Teruel Ensanche, con 96. La siguiente zona con más casos fue Híjar con 77, seguida de Valderrobres con 61 y Andorra, con 53.



En Calamocha se registraron 47 positivos; en Alcorisa fueron 40; en Calaceite, 38; en Utrillas, 26; en Alfambra, Mas de las Matas y Santa Eulalia tuvieron 24 en cada una; en Monreal, 20; en Muniesa, 17; en Aliaga, 16; en Báguena y Cantavieja, quince; en Albarracín, catorce; en Mora y Villel, trece; en Cella, doce; en Cedrillas, once y por debajo de diez estuvieron Calanda (nueve), Sarrión (siete) y en Mosqueruela, uno.



En Aragón, este mes de junio se han diagnosticado 11.876 nuevos casos de covid, 411 menos que en mayo y 79 fallecidos, 16 menos.



En Teruel, el mes con más contagios continúa siendo enero de este año, cuando ómicron dejó 13.987 positivos (el 32 % del total).