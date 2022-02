Teruel, esperanzada con los avances para la implantación de la radioterapia

Por

En el Día Mundial contra el Cáncer, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Teruel, Joaquín Larramendi, recordó este viernes que la principal inequidad que viven los turolenses frente a esta enfermedad son los largos desplazamientos que hay que realizar para acceder a la radioterapia, una de las terapias más eficaces, pero se mostró optimista porque aseguró que se ha avanzado mucho y que ahora hay un claro compromiso para tener la unidad satélite en el nuevo hospital en 2023 y una comisión de seguimiento para garantizar que se cumple lo acordado.



Larramendi recordó que la AECC lleva mucho tiempo luchando para conseguir este servicio que ahora está más cerca, desde finales de 2014 y principios de 2015, cuando se recogieron 35.000 firmas de apoyo. “Han pasado diferentes consejeros de Sanidad y algunos nos tomaban por lunáticos”.



Pero el presidente de esta asociación señaló que ahora el compromiso es firme y hay una comisión para seguir todo el proceso.



Precisamente, la comisión de seguimiento para la implantación de radioterapia satélite en Teruel, se constituyó este jueves, cumpliendo de esta manera el compromiso que adquirió el Gobierno de Aragón. Por parte del ejecutivo autonómico, está compuesta José María Abad, director General de Asistencia Sanitaria; Perla Borao, directora gerente del Sector Sanitario de Teruel, y Saray Noguer, jefa de Gabinete de la Consejería de Sanidad. Por parte de las asociaciones de pacientes y vecinos, forman parte de este órgano Patxi García, director de la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón; Joaquín Larramendi, presidente de la AECC en Teruel y Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel.



En esta primera reunión se estableció una periodicidad trimestral. Desde la AECC mostraron su “satisfacción” por el camino que están recorriendo y “el cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno de Aragón para implantar radioterapia en la provincia de Teruel”.



El delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros, reiteró la apuesta del ejecutivo autonómico para la instalación de la unidad satélite de radioterapia “como así lo manifestó en Teruel la consejera de Sanidad, Sira Repollés”.



“Estamos convencidos de que será una realidad en 2023, esperamos que no haya contratiempos, porque la voluntad política es firme”, aseguró Ros.



La unidad satélite de radioterapia en Teruel es una demanda histórica del territorio ya que, como se refleja en el mapa de Aragón de isocronas para el acceso a este tratamiento que ha realizado Teruel Existe, hay enfermos que tienen una, dos y hasta tres horas de viaje diario para recibir esta terapia, una de las más utilizadas en los procesos oncológicos.



La recogida de 35.000 firmas en el año 2015 ha sido el respaldo social con el que ha contado la asociación contra el cáncer en Teruel para esta demanda, avalada también por sociedades científicas y médicas como la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.



Aunque el actual equipo de Gobierno llevaba tiempo asegurando que el nuevo hospital de Teruel contaría con radioterapia, ha sido en los últimos meses cuando se ha alcanzado una mayor concreción. A finales de diciembre, la consejera de Sanidad visitó Teruel y se comprometió a que el nuevo centro sanitario que se está construyendo en El Planizar estará dotado en 2023 con una unidad satélite de radioterapia para la que se contará con un acelerador lineal nuevo, de las mismas características que los aparatos de Zaragoza y Huesca.



Además, Repollés detalló que las obras del búnker en el que se instalará el aparato para la radioterapia se realizarán a la vez que se efectúan los trabajos del hospital. Una vez instalado, será preciso pedir los correspondientes permisos al Consejo de Seguridad Nuclear y podría ser uno de los primeros servicios en entrar en funcionamiento en el nuevo hospital.



"Acercarnos al paciente"



Por su parte, Reyes Ibáñez, responsable de cáncer de mama de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica y de Radioterapia Intraoperatoria en Aragón (UCMORA), fue la madrina del acto del Día Mundial del Cáncer en la plaza del Torico de Teruel. La especialista defendió la “satelización” de la radioterapia como la fórmula idónea para que los tratamientos sean accesibles a la población.



“El lema de este año es que no todos somos iguales frente al cáncer y, realmente estas desigualdades son intolerables desde el punto de vista ético”, señaló Ibáñez que defendió que hay que ofrecer el mejor tratamiento disponible y que “hay que luchar para que el código postal y la distancia no sean una barrera”.



La doctora Ibáñez aseguró que desde hace tiempo se dieron cuenta que tenían que acercarse a los pacientes y que la radioterapia es uno de los pilares. “Confiamos en que la unidad satélite de radioterapia de Teruel pueda estar en 2023, anhelamos que así sea”, insistió.



La especialista recordó que ya se han dado pasos importantes en ese acceso a la Radioterapia para los turolenses. Así, desde 2019 se ha implantado la radioterapia intraoperatoria (RIO) de la que ya se han realizado más de 50 intervenciones en el Obispo Polanco. Este proceso ha ido acompañado también de la movilidad de los oncólogos radioterápicos que se desplazan a Teruel para la primera consulta antes de iniciar un tratamiento en Zaragoza y para las posteriores revisiones. Se han realizado más de 300 primeras consultas y 550 revisiones. En ello está implicado el equipo de profesionales de la UCMORA: Alida Pardo, Sonia Flamarique, José Miguel Ponce, Cristina García y Reyes Ibáñez, liderado por el doctor Martín Tejedor. Además de todos los profesionales de hospital turolense, especialmente los de Oncología y Cirugía.



La doctora Ibáñez aseguró que esta es una “importante semilla” que será fundamental para la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia para la que se requerirán más recursos humanos.



Ibáñez reconoció que esta fórmula supone un esfuerzo por los viajes que realizan pero aseguró que “compensa” que su experiencia personal es que han tenido una recepción fantástica por los compañeros y los pacientes. “Vuelves con mucha satisfacción y con energías renovadas”, afirmó.