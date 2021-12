La Asociación contra el Cáncer asegura que vigilará que se cumplan los plazos de la radioterapia

La Asociación Española contra el Cáncer en Teruel afirmó este jueves que estará vigilante para que se cumplan los plazos a los que se ha comprometido la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, para la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia en el nuevo hospital de Teruel a finales de 2023, y reclamará para ello que se constituya una comisión de seguimiento con fechas concretas para conocer los avances en las obras.

El presidente de la AECC en Teruel, Joaquín Larramendi, y el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel (FAVCT), Pepe Polo, ofrecieron una rueda de prensa para analizar la situación en la que se encuentra este proyecto, tras la reunión celebrada entre la AECC, la consejera y otros miembros de su departamento en la que Repollés se comprometió a ejecutar la construcción del búnker de forma paralela a las obras del nuevo hospital, que aseguró que van a buen ritmo y estarán terminadas en el verano de 2023. El planteamiento incluye la instalación de un acelerador lineal del Miguel Servet, por lo que a finales de este año podría estar lista la unidad y empezar a funcionar a principios de 2024, una vez recibido el visto bueno de la Comisión de Seguridad Nuclear.

Larramendi insistió en que, cuando se planteó la posibilidad de ubicar la radioterapia en el Hospital San José, se hizo para que “estuviera lo más pronto posible”. Pero ahora, con los nuevos compromisos de la consejera “los plazos son similares” y también el coste económico será parecido, aunque tener este servicio en el San José era viable, su ubicación en el nuevo hospital “facilita las interconsultas y se dispone de un TAC que permitirá hacer la primera consulta en Teruel, sin desplazarse a Zaragoza”.

Principales avances

Para el presidente de la AECC uno de los principales avances tras esta reunión es la adecuación del búnker simultáneamente a la construcción del hospital. “Uno de nuestros miedos era que se hiciera después, porque esto suponía mucho más tiempo”, probablemente hasta el 2025, comentó.

Respecto a la opción de utilizar un acelerador que ya está en uso y no uno nuevo, como se había planteado en un principio, Larramendi consideró que no supondrá un problema porque el equipo va a ser desmontado y actualizado por lo que tendrá un vida útil de ocho o diez años. Además, recordó que el acelerador pasará una inspección de la Comisión de Seguridad Nuclear lo que garantiza que tendrá la calidad necesaria, de hecho, para la propuesta en el San José se planteaba aprovechar este mismo equipamiento.

Por otro lado, Larramendi indicó que la titular de Sanidad, que ya detalló esta propuesta en el último pleno de las Cortes autonómica, también se comprometió a visitar Teruel para explicar a la sociedad turolense el proyecto y sus plazos.

“Esta consejera ha sido la única que ha mostrado sensibilidad con la radioterapia en Teruel que hasta ahora se nos negaba. Tenemos que creer su compromiso pero estaremos vigilantes para que se cumpla”, afirmó el presidente de la AECC.

Presión social

Por su parte, Pepe Polo aseguró que la presión social de los turolenses “ha funcionado” y que sin ella no se hubiera logrado este compromiso.

Para el presidente de los vecinos, se ha producido un cambio en la “foto” sobre la situación del proyecto para la unidad de radioterapia. Polo señaló que el 1 de noviembre este servicio no iba a llegar hasta 2025 porque se planteaba finalizar el hospital, después hacer el búnker y luego adquirir el equipo. Por ello, se planteó la propuesta de instalar esta unidad en el Hospital San José y se aprobó en las Cortes una proposición no de ley al respecto por unanimidad de todos los grupos y se planteaba que podría estar listo a finales de 2023. Sin embargo, la consejera consideró que esto no era viable.

Polo aseguró que se mantuvo la presión y esto llevó a la reunión del 30 de noviembre en la que se alcanzaron estos compromisos que agilizarán la obra.

Pero el presidente a la Federación de Vecinos advirtió que “el papel lo soporta todo” y por ello insistió en la importancia de que haya una comisión de seguimiento en la que esté la Asociación Española contra el Cáncer y los técnicos de la consejería “con fecha fijas de reuniones para comprobar que se cumplen los plazos.

Polo dijo que no se trata de “ser crédulos” pero que respecto a la situación actual “ha habido un avance”. Pero el representante vecinal argumentó que la demanda social que está respaldada por la sociedad turolense con 36.000 firmas solo se habrá conseguido si en a principios de 2024 la radioterapia esté en marcha.

Accesos

Además de la obra de construcción del edificio del hospital la infraestructura sanitaria depende también de la realización de los accesos, sobre los que también la consejera de Sanidad aseguró que estarán listos a finales de 2023.

El Ayuntamiento de Teruel ya ha entregado el proyecto para los viales a la Secretaría Técnica del Departamento de Sanidad que tiene ahora que dar el visto bueno desde el punto de vista técnico para su posterior licitación. Habrá que hacer expropiaciones y modificar el Plan General de Ordenación Urbana.

La previsión del Gobierno de Aragón es que las expropiaciones y la licitación de la obra se puedan hacer en paralelo. El plazo marcado es el de finales del año 2022, siempre que se haya modificado el plan general. El coste de licitación que maneja el Departamento es 9,4 millones de euros con las expropiaciones, que podría subir a unos 9,7 millones de euros.

Por otro lado, Pepe Polo indicó que la propuesta que se ha planteado es que la unidad de radioterapia será un elemento independiente del resto del hospital, lo que facilitará que pueda iniciar su actividad sin esperar a que todo el hospital esté en funcionamiento y completamente equipado.