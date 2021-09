La AECC alerta de que hay pacientes de Teruel que dejan la radioterapia por el desplazamiento

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha alertado de que hay pacientes oncológicos en la provincia de Teruel que han abandonado el tratamiento de radioterapia o han reducido el número de sesiones que realizan para evitar el viaje de ida y vuelta a Valencia o Zaragoza, en su estado delicado de salud.

Así lo ha asegurado este jueves el presidente de la AECC en Teruel, Joaquín Larramendi, en una rueda de prensa junto a la portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín.

Larramendi ha explicado que algunos pacientes han dejado de lado la radioterapia curativa, por voluntad propia, porque su estado físico está "muy delicado y deteriorado", aunque ha detallado que la radioterapia paliativa directamente no se les aplica porque "no es aconsejable" que hagan el desplazamiento.

"La radioterapia paliativa no se les aplica porque el estado físico está muy deteriorado y no es aconsejable que hagan el desplazamiento, con lo cual no se benefician de esa radioterapia, que les sería más útil y con menos efectos secundarios que productos como morfina u otras drogas que se les aplican", ha dicho.

Larramendi ha recordado que desde la AECC en Teruel llevan seis años pidiendo al Gobierno de Aragón la instalación de una unidad de radioterapia en la provincia y ha reconocido que confía en el compromiso de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, aunque ha asegurado que no entiende por qué aún no se ha incluido en el proyecto del nuevo hospital.

"La consejera ha demostrado una voluntad y sensibilidad que no tuvieron sus antecesores en el cargo y se ha comprometido a que el nuevo hospital tendrá un búnker y una unidad de radioterapia, pero si no está en el proyecto no nos podemos fiar, porque no sabemos si la persona que venga después de ella lo hará", ha indicado el presidente de la AECC en Teruel.

Por su parte, Marín ha mostrado su decepción por las declaraciones de la consejera en Teruel, descartando la instalación de la unidad satélite de radioterapia en el Hospital San José, después de que las Cortes de Aragón lo aprobaran por unanimidad el pasado 17 de septiembre.

Marín ha calculado que hasta que el nuevo hospital esté terminado, equipado y con los accesos construidos podrían pasar más de tres años, por lo que ha considerado que, para no esperar tanto tiempo, se podría adecuar un espacio en el San José, que ya está construido y tiene espacio disponible.

La portavoz de Sanidad del PP ha pedido a la consejera que recapacite, que reconsidere sus afirmaciones, "que mire hacia Teruel y hacia sus necesidades, y que recuerde que un enfermo de cáncer lo está pasando muy mal, no solo física, sino también psicológicamente".