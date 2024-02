Teruel está preparada para vivir unas Bodas de Isabel que se espera sean multitudinarias

Por Pilar Fuertes y Javier Millán

La XXVIII edición de Las Bodas de Isabel de Segura comienza hoy con un amplio programa de actividades que se acercan al centenar y con el objetivo de mantener o mejorar la calidad de las propuestas teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Teruel trabaja para solicitar que sea considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Desde hoy el Centro Histórico se blinda al tráfico y progresivamente se irán cerrando calles para permitir el montaje del mercado medieval y de las jaimas de los grupos.

Más de 240 puestos de mercado y 146 jaimas se instalarán a lo largo del día de hoy para que esté todo listo esta noche cuando se represente la primera de las escenas teatrales, Las mujeres deshabitadas, en el escenario del atrio de la Catedral, y con la participación de 25 actores y actrices.

Será la primera de muchas escenas que entre esta noche y el domingo al mediodía llenarán de arte los escenarios de la plaza del Seminario, del Torico y de la Catedral, además de la plaza de toros y de los diferentes desfiles y comitivas que recorrerán las calles de la villa medieval en la que se transforma Teruel durante este fin de semana.

Los hoteles y establecimientos hoteleros están casi al completo no solo en la capital sino también en las localidades próximas ya que se espera la llegada de miles de personas. Se calcula que casi se podría triplicar la población de la ciudad llegando a los 100.000 habitantes. Después de los dos años de la pandemia en la que las representaciones teatrales se emitieron de forma telemática y que en 2022 se aplazó un mes por motivos de salud pública, debido a que la incidencia de la covid seguía siendo alta, el año pasado se volvió a los parámetros de la anterior década y este año se espera superar. La meteorología además va a acompañar con unas temperaturas que superarán mañana los 20 grados y el domingo llegará a 19.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, destacó la trascendencia que tiene esta celebración al constituir un escaparate de la ciudad ante los miles de visitantes que llegan durante estos días.

Buj, a preguntas de la prensa tras asistir a una reunión con Cepyme Teruel en su condición de senadora por otros asuntos, comentó que como alcaldesa no podía estar “más feliz” porque las Bodas es “una de las principales fiestas de la ciudad”.

Además de disfrutarlas y de la alegría que se vive en la calle , la alcaldesa comentó que son una “inyección económica importantísima, no solo el fin de semana, porque se llenan todos los hoteles y apartamentos turísticos en Teruel y en unos 40 kilómetros a la redonda”, además de la importancia que tiene para todo el sector de la restauración.

Precisó al respecto que estas celebraciones conllevan una proyección exterior por la difusión que tienen, y la activación de otros sectores económicos durante los meses previos por la confección de trajes medievales, además del consumo que hacen los grupos para sus jaimas.

Un gran escaparate

“Es una economía que no solo repercute en la hostelería propiamente dicha y los hoteles, sino que repercute en otros sectores de la ciudad y también fuera de estas fechas porque hay que hacer todos los preparativos”, indicó la alcaldesa, que puso énfasis igualmente en que es “un gran escaparate” porque toda España mira a Teruel durante estos días. Valoró que se cuente ya con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, y reiteró que “iremos a por la de internacional, y por supuesto tiene una repercusión económica brutal en la ciudad pero también en toda su zona de influencia”.





Un grupo de turistas, de visita en la ciudad de Teruel en la mañana del miércoles, donde se realizaban los preparativos últimos para las Bodas



La ciudad vive desde hace unos días los preparativos con el engalanamiento del Centro Histórico y en las calles se siente ya el ambiente festivo a la espera de que durante el día de hoy las jaimas tomen los espacios urbanos que ocupan y se empiece a sentir la transformación en una villa medieval.

La hostelería está prácticamente al completo, aunque ayer seguía habiendo disponibles algunas habitaciones que los empresarios del sector confían en que se terminen de llenar a última hora.

El presidente de la asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, comentó a mediodía que todavía no estaban al cien por cien de ocupación, tanto en la ciudad como en el entorno. Manifestó que desconocía la causa y que confiaban en que se acaben llenando.

“Nosotros pensamos que a última hora se llenará si no hay ningún contratiempo con el tiempo, y si hay sol y no llueve creemos que al final llenaremos”, comentó Murciano, sobre todo en el caso de los alojamientos que hay en la capital. En el caso de los alrededores no pudo estimar si finalmente se llenará todo o se quedarán camas sin ocupar.

“Sí que es verdad que otros años para estas fechas ya teníamos una ocupación bárbara y que todos los alrededores estaban llenos, pero nosotros este año estamos notando, no sé si por la crisis, si porque se conoce ya la fiesta, porque los precios están caros o por lo que sea, que siguen quedando habitaciones libres y sobre todo también muchos apartamentos turísticos”, dijo, si bien reconoció que en este último sector se ha crecido mucho en los últimos años. A nivel de restauración sí aseguró que está todo lleno, “pero lo demás aún está costando un poco”.

Incalculable impacto

El presidente de Cepyme Teruel, Jesús Blasco, destacó ayer que la repercusión económica que tienen Las Bodas de Isabel de Segura para la ciudad y su entorno es “absoluta”. “La ciudad se llena y también lo hacen muchos pueblos de alrededor, los establecimientos hosteleros y los hoteles, todo absolutamente”, dijo, con una repercusión que calificó de “fantástica a todos los niveles”, tanto por los ingresos que supone para el sector, como por la proyección que tiene de puertas afuera.

Blasco explicó que este año han invitado desde Cepyme a todos los responsables empresariales de Aragón, que han confirmado su asistencia mañana viernes.

“La repercusión es cada vez mayor y a todos cuando se lo hemos planteado han estado encantados porque no lo conocían y van a venir por primera vez”, dijo el presidente de Cepyme, quien consideró que estas fiestas tienen un “crecimiento exponencial todos los años” por la amplia respuesta de público.

Apuntó a este respecto que durante los tres o cuatro días que abarcan las Bodas, la actividad empresarial que genera “soluciona parte de la facturación del resto del año”. Apuntó que son cien mil personas las que acuden a la fiesta, con un impacto que económicamente aseguró que era “incalculable” pero muy importante. “Hoy en día es fundamental para Teruel y desde luego a determinados sectores los pone en casa”, concluyó.