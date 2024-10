Teruel Existe denuncia que el PSOE manipula a los turolenses cuando habla del Corredor Cantábrico-Mediterráneo

Tomás Guitarte, portavoz de la formación política Teruel Existe y Enrique Marín, portavoz del grupo municipal Teruel Existe en al Ayuntamiento de Teruel, han ofrecido este jueves una rueda de prensa para desmentir "las tergiversaciones" que el PSOE Teruel ha vertido en medios acerca del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, en palabras de su portavoz en el consistorio turolense, José Guillén.

Guitarte ha hecho referencia a las declaraciones de Guillén calificando la postura de Teruel Existe como “hipócrita” por apoyar en Junta de Gobierno la admisión del paso de una línea eléctrica que suministrará electricidad a la línea eléctrica del tren. “No queremos creer que no tienen ni idea de lo que están hablando, creemos que hay una mala fe y mala intención, usando palabras gruesas, habituales en Guillén, para definir la actuación de Teruel Existe. Tienen voluntad de intentar confundir a los turolenses en una de sus reivindicaciones históricas, de las que deberían estar hechas hace décadas y que solo se están haciendo ahora por la insistencia y exigencia de Teruel Existe la legislatura pasada”, ha destacado.

El portavoz de TE ha vuelto a explicar que una cosa es hablar de la línea de tren y otra del Corredor de altas prestaciones (es como confundir una carretera normal con una autovía) que se prometió a Teruel por parte de los Gobiernos del PSOE como compensación por excluirlo de la línea de AVE Madrid-Cuenca-Valencia, con doble vía y uso mixto para pasajeros y mercancías. Para Guitarte, “son promesas que se incumplen". "Los actos que vemos de los diferentes gobiernos caminan en otro sentido, por ejemplo, con la descatalogación a instancias de España y con el beneplácito del Gobierno de Lambán del tramo Teruel- Valencia como futura alta velocidad, o con la instalación de catenarias en la red actual impidiendo la doble vía,... Es decir, que todo se dirige a dejarnos una única línea electrificada, y sin cambio del trazado, que se realizó en el siglo XIX”, ha argumentado.

“No podemos admitir que un partido tan responsable de la situación que vivimos con el ferrocarril salga a dar lecciones de lo que es hipocresía cuando lo que es calificable como tal es su propia actitud”, ha incidido Guitarte.

Enrique Marín ha trasladado que lo que ha hecho el Ayuntamiento es admitir el uso de unos unos terrenos municipales para el paso de la línea eléctrica que suministrará a las catenarias, para la electrificación en la vía actual.El portavoz municipal ha lamentado que tanto el PSOE como el PP en los años de democracia “están sangrando a la provincia de Teruel, una y otra vez nos defraudan, son los responsables de que naciera el Movimiento ciudadano y después la formación política, para estar en los sitios donde se toman decisiones, por su inoperancia”.

Marín ha comentado también la pérdida de población de la provincia desde el año 1977, cuando tenía 160.000 habitantes, hasta la actualidad, con 135.000, “gracias a la nefasta actuación en Aragón y España de estos partidos. Se están riendo de los turolenses una legislatura tras otra. No es aceptable que esta provincia no tenga las mismas conexiones que tiene cualquier otra y que siga pendiente la A68, A40, la A25, el Corredor".

Estado actual de la única infraestructura ferroviaria de la provincia

Tomás Guitarte ha recordado la situación actual de la única infraestructura ferroviaria de la provincia, la línea actual, que proviene del trazado del siglo XIX y para el que se acordó un Plan Director de inversiones (electrificación, gálibos, puentes,...) “que avanzó por la presión y constancia de Teruel Existe la pasada legislatura, que mantuvo más de 21 reuniones en año y medio práctico de legislatura para hablar de este tema”, ha sentenciado. Guitarte ha denunciado en este punto que “el PSOE Teruel no tiene la más mínima influencia en el gobierno central para exigir la aceleración de estos trámites”

Las obras se podían hacer compatibles con el avance del Corredor, ha continuado el portavoz de Teruel Existe, “si bien el Corredor no tiene nada ejecutado, porque está en la fase de Estudios Informativos. Los anteriores los dejó caer el Gobierno de Rajoy y con el PSOE seguían caídos, hasta el acuerdo de Teruel Existe. El del tramo Teruel- Zaragoza no había caducado y ya se realizó, se expuso al público hace más de dos años y se espera la DIA del Miteco, aunque se pasó año y medio en el registro de entrada. Y el otro, Teruel - Valencia, se está redactando”, ha dicho. Con lo cual, concluía Guitarte, “es evidente que el Corredor no son las obras que se hacen ahora, y ahí está la confusión a la que quiso llevar el portavoz del PSOE, diciendo que las obras son del Corredor, pero realmente está en estudio informativo”.

Además, los portavoces han aludido a la reciente revisión de la Red Transeuropea de Transporte. “Vemos que el compromiso que tenían para compensar a la provincia de Teruel por sacarnos del AVE se cae, se descataloga el tramo Teruel - Sagunto como vía de alta velocidad, y esto se realiza cuando está una eurodiputada socialista aragonesa en la comisiones de transportes y cuando España preside la Comisión Europea. Lo que hacen es cambiar esta catalogación a cambio de mejorar y acelerar la de Zaragoza-Tarragona, vía Tardienta, en detrimento de Teruel. Tampoco el PP enmendó nada. Y esto va en consonancia con el documento Aragón PLataforma Logística que recoge que la apuesta irrenunciable del Gobierno aragonés de Lambán era el tramo a Tarragona, “irrenunciable” frente a la vía de Teruel que quedaba relegada a vía única, como firmaron tanto la consejera de Economía entonces, Marta Gastón como otras autoridades, también el socialista Manuel Rando, alcalde de Calamocha y expresidente de DPT”, ha recordado TE en una nota de prensa.