Teruel Existe destaca las carencias en el acceso a servicios y comunicaciones en la provincia y exige el Plan 100/30/30

Por

En la jornada de reivindicación del Plan 100/30/30 propuesto por la España Vaciada, Teruel Existe ha publicado mapas de isocronas denunciando la “lacra” que supone para la provincia la falta de infraestructuras viarias de alta capacidad para acceder a servicios como hospitales y centros educativos.



Con motivo de la reivindicación Yo Paro por Mi Pueblo del Plan 100/30/30 que ha organizado la España Vaciada este sábado, denunciando la falta de conectividad de internet con calidad, las carencias al acceso de los servicios básicos y a las infraestructuras viarias de alta capacidad de los territorios que la forman, Teruel Existe ha difundido una serie de mapas de isocronas con los tiempos de acceso a los servicios básicos en la provincia turolense.



La medida 100/30/30 forma parte del Modelo de Desarrollo de la España Vaciada que fue desarrollado desde el trabajo colectivo de más de 140 personas de la plataforma, que abarca 160 asociaciones de 28 provincias. Este modelo fue presentado en el Congreso de los Diputados en el mes de mayo, aportando 101 medidas para afrontar el reto de la despoblación y el desequilibrio territorial. El Plan 100/30/30 es una de las medidas destacadas y establece unos mínimos deseables para comenzar a reducir “la desigualdad que sufren los territorios de la España Vaciada en la actualidad”, comenzando por la garantía de la conectividad de calidad a internet, exigiendo para ello un ancho de banda mínimo universal de 100 megas simétricos. Por otra parte, establecen un tiempo máximo 30 minutos de llegada a los servicios públicos básicos y una distancia de 30 km para acceder a vías de transporte de alta capacidad, tanto autovías como servicio de ferrocarril para lograr un acceso más rápido a los servicios y fomentar el desarrollo de estos territorios.



Desde Teruel Existe consideran que los servicios básicos “son fundamentales para la igualdad entre ciudadanos y el desarrollo de las comunidades locales y que su proximidad es determinante para el mantenimiento de la población y para que el medio rural avance como el espacio de oportunidades que creemos que es”, por lo que han realizado una serie de mapas que recogen los servicios básicos sanitarios, educativos y de seguridad ciudadana con los que cuenta la provincia, indicando una isocrona de 30 minutos de acceso a los mismos, así como a las vías de comunicación de alta capacidad.

Sanidad y Educación



Sobre el mapa de isocronas a los hospitales turolenses, es “evidente” que muy pocas localidades cumplen con un acceso en 30 minutos a los hospitales de Teruel o Alcañiz. Por eso, inciden desde Teruel Existe, “las infraestructuras viarias de alta capacidad ayudarían considerablemente a mejorar esta situación, generando una mayor cercanía a un servicio que es determinante a la hora de retener población en los municipios o atraer nuevos pobladores”.



Junto a este mapa, se han realizado también los de los Centros de Salud y las farmacias que se encuentran en el territorio, servicios que a juicio de Teruel Existe no “debemos permitir que se pierdan”.



En cuanto a educación, se han realizado también mapas de las isocronas del desplazamiento hasta acceso a centros de educación secundaria, bachillerato y formación profesional, y consideran que “es evidente la falta de acceso desde muchos pueblos, una gran carencia para retener a los jóvenes desde edades tempranas”.

Protección y seguridad

Los datos que se han introducido para la realización del mapa acerca de la implantación de la Guardia Civil en la provincia, han tenido en cuenta los puestos de las cuatro compañías de Teruel, Alcañiz, Calamocha y Mora de Rubielos, así como los del subsector de tráfico, sin embargo, muchos de estos puestos sólo están operativos de 9.00 a 14.00 debido a la falta de personal. Este verano Teruel Existe denunció la falta de 110 vacantes sin cubrir en Teruel, una escasez de agentes que ha sido definida como “alarmante” por la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles y que aseguraban que tras la adjudicación de destinos efectiva en septiembre, la provincia pierde 73 agentes más. Desde AUGC han manifestado estar pendientes de la anunciada reorganización de unidades territoriales de la provincia, que conllevaría el cierre de cuarteles, para tener patrullas disponibles que atiendan los avisos en una isocrona de 30 minutos.



En cuanto al servicio de bomberos, actualmente existen cuatro parques en funcionamiento: Teruel, Alcañiz, Calamocha y Montalbán, cuyas isocronas se establecen en 35 minutos en función de lo establecido por la Ley del Fuego de Aragón. Para cumplir con esta disposición, la provincia cuenta también con 23 bases de voluntarios repartidas por el territorio, según la información oficial de la Diputación Provincial de Teruel. Sin embargo, Teruel Existe critica que estos voluntarios no pueden desempeñar algunas de las funciones necesarias para la prestación del servicio en determinadas condiciones, por lo que la sensación de seguridad de la provincia sería “engañosa”. El caso más acusado de incumplimiento de tiempos de asistencia tendría lugar en la Comarca del Maestrazgo. Servicios financieros

Una de las demandas reiteradas por la Agrupación de electores Teruel Existe en la presente legislatura ha sido la del acceso a los servicios financieros en los territorios de la España Vaciada. Hace más de un año que transmitieron en el Senado la problemática de la pérdida de este tipo de servicios en el medio rural, y a través de una enmienda a una moción que fue aprobada, propusieron la instalación de cajeros multientidad donde no existieran oficinas bancarias o cajeros automáticos. Desde entonces, según un informe sobre el acceso a dinero en efectivo desarrollado por el Banco de España, se ha seguido perdiendo accesibilidad al servicio, por lo que en el mes de agosto. Desde Teruel Existe insisten en la necesidad de aportar soluciones para los turolenses con iniciativas como las que a lo largo de este año se han puesto en marcha en otras provincias, atendiendo especialmente a las personas de mayor edad, que son “las más perjudicadas con esta pérdida”. Vías de comunicación: autovías y ferrocarril

El mapa de isocronas de vías de alta capacidad por carretera “deja en evidencia la necesidad de acometer las infraestructuras que Teruel Existe lleva años reclamando y que sólo están avanzando tras la firma del Acuerdo de investidura en esta legislatura”. La autovía A-23 da servicio sólo a un corredor situado en la zona oeste de la provincia, mostrando el “flagrante abandono con que los sucesivos gobiernos de Psoe y PP han abocado a Teruel”. Recuerdan que en el Acuerdo de investidura Teruel Existe exigió al Psoe la firma del compromiso con la A-68, que avanza en varios tramos, así como la A-40 que vertebraría la provincia, la A-25 Alcolea del Pinar - Monreal del Campo y la A-24, autovía del Jiloca Campo Romanos - Calatayud.



Para Teruel Existe, estas propuestas no sólo redundarían en la conexión de Teruel con las principales ciudades del país, dentro de la propuesta del modelo mallado de infraestructuras que vienen defendiendo tanto el Movimiento ciudadano como la propia España Vaciada como potenciador del territorio para favorecer el desarrollo, sino que permitiría un acceso mucho más rápido a los servicios básicos para los que los habitantes de los territorios de menor densidad deben desplazarse. Esta medida es “fundamental para el mantenimiento de los habitantes en el medio rural”.



En cuanto al ferrocarril, desde Teruel Existe consideran positivos los pasos que ha dado el Gobierno Central para cumplir con el Acuerdo de investidura en el que se exigía retomar el estudio informativo del Corredor Cantábrico Mediterráneo en el tramo Teruel - Zaragoza e iniciar el del tramo Teruel - Sagunto, que “se había dejado caducar”. Insisten en no confundir este Corredor, que garantizará una conexión ferroviaria de altas prestaciones para pasajeros y mercancias, con las obras del Plan Director sobre la línea férrea Sagunto - Teruel - Zaragoza, que también están recogidas en el Acuerdo, pero que es una línea con características diferentes. La “pérdida de servicios de esta línea, los constantes cambios de horarios y la implantación de servicios en franjas horarias imposibles para la demanda”, condicionan negativamente la utilización de este medio para el desplazamiento a los servicios. Desde Teruel Existe consideran, además, que el mapa de isocronas pone de manifiesto el “aislamiento a servicios de tren” de la mayor parte del territorio turolense, así como la “nula” apuesta del Gobierno de Aragón por el servicio de cercanías.