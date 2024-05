Teruel Existe pide elevar hasta un 40 % las cuotas del impuesto a las renovables

La diputada del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Pilar Buj, planteó este martes elevar las cuotas por el impuesto a las centrales de renovables hasta en un 40%, en función del impacto ambiental que produzcan. La parlamentaria turolense explicó que es una de las alegaciones que han presentado al Proyecto de Ley que crea la implantación de un impuesto a las renovables y que se está tramitando en el Parlamento autonómico. También reclaman que la totalidad del impuesto revierta después en el territorio porque las cantidades que se contemplan inicialmente son “irrisorias”.

Buj compareció en rueda de prensa para dar a conocer las enmiendas de su grupo al proyecto de ley. En total han presentado 29 y aclaró que en la formación no ha cambiado “en absoluto” la postura que mantienen hacia las renovables, en el sentido de estar a favor de las energías limpias “pero no así”.

Volvió a exigir por ello una “ordenación territorial” de su despliegue y la puesta en marcha del Plan de Transición Energética. En esa línea han presentado una enmienda que pretende que el proyecto de ley incorpore una disposición adicional para que se haga “una ordenación del territorio urgentemente en un plazo máximo de seis meses”.

La parlamentaria de la formación transversal se mostró igualmente en contra de la “autoenmienda” que ha hecho el Partido Popular a su propia ley para que se rebajen “prácticamente a la mitad” las cuotas a aplicar a las centrales fotovoltaicas. Pidió a esta formación que entrara en “razón” para que no saliese adelante la misma puesto que “sería un grave error”.

Oposición

Pilar Buj expresó su oposición a la instalación de parques en zonas protegidas y de especial valor ambiental y paisajístico, como es el caso del Matarraña, el Maestrazgo, la Sierra de Albarracín o la Ribagorza, como “auténticas joyas” que son. Rechazó también que se instalen a “escasa distancia” de los núcleos de población, los centros turísticos de calidad y los bienes de interés cultural.

La diputada apuntó que esta ley es solo una norma de fiscalidad ambiental “que no va a arreglar esta situación”, y recordó al Gobierno de Azcón los compromisos que adquirió en campaña electoral de realizar una ordenación del sector y de investigar todos los parques que se presentasen, cuando a día de hoy siguen siendo aprobados “como churros”.

Indicó que el objetivo de su grupo es que la fiscalidad ambiental sirva para “reducir los impactos y afecciones ambientales que el despliegue ya ha provocado”. Añadió que con las enmiendas querían ir “más allá” de lo que se había planteado el Ejecutivo con el proyecto de ley, que opinó que se quedaba “muy corto” en relación a lo que deberían pagar las empresas por el impacto ambiental que producen, que calificó de “muy grave”.

Ese es el motivo por el que plantean elevar las cuotas del impuesto en torno a un 40% de manera general porque no valía el “café para todos”, sino que hay que “evitar los daños más severos”. Explicó que un aerogenerador no tiene el mismo impacto a 100 metros de un núcleo de población que en un páramo a cinco kilómetros, al igual que no es lo mismo ubicarlos en una zona de alta calidad paisajística que en un espacio que “ya está transformado”.

Enmiendas

Las enmiendas están dirigidas a incrementar el impuesto a las instalaciones que están en zonas de especial valor ambiental. Aclaró que no están de acuerdo con instalar parques en esos lugares, pero que por desgracia “ya hay muchos instalados”.

En cuanto a la recaudación del impuesto, las enmiendas exigen que el 100% vaya “íntegramente” al territorio. Consideró que el 15% para medidas contra la despoblación era “irrisorio”, y para ello proponen crear un fondo de compensación paisajística y ambiental. El mismo sería la entidad que gestionase los recursos obtenidos por esta vía.

Por otra parte, rechazan que la ley grave el autoconsumo, cuando debería hacer lo contrario impulsándolo, así como las comunidades energéticas. Concluyó afirmando que sin una democratización de la energía, la transición energética no será justa.