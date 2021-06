Teruel Existe se reúne con el Ministro de Agricultura para trasladar sus demandas sobre la PAC, las de UAGA y Agrigate

Por

Los parlamentarios de Teruel existe mantuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para trasladar sus demandas sobre la PAC, las de UAGA y Agrigate. Planas les transmitió que están trabajando para solucionar las diferencias de pago en las ayudas del secano de Teruel respecto a las provincias colindantes.



Desde la agrupación de electores solicitaron al ministro una reunión urgente para insistir sobre sus demandas y transmitir las preocupaciones del sector primario en Aragón.



Este encuentro fue solicitado tras haber mantenido previamente una reunión con UAGA Aragón, y varias conversaciones con representantes del colectivo turolense Agrigate, en las que se transmitió a Teruel Existe la gran preocupación del sector primario sobre cómo será la futura PAC.



La reunión con Luis Planas se celebró el pasado martes en el Senado, con la asistencia de la senadora Beatriz Martín y el diputado Tomás Guitarte. En un ambiente cordial pudieron trasladar las demandas que lleva tiempo defendiendo Teruel Existe en diferentes comparecencias en la Comisión de Agricultura y en reuniones con el Ministerio, además de las peticiones del sector primario en Teruel y en Aragón, del sindicato UAGA y el colectivo Agrigate, que van todas en la misma línea.



El diputado y la senadora tuvieron la oportunidad de volver a insistir en los cambios respecto a las ayudas de la PAC que consideran “justos y necesarios para el desarrollo rural”, como el apoyo al agricultor genuino, la necesidad de proteger a los pequeños agricultores, limitación de pagos directos, desaparición de los derechos históricos, la reducción drástica de regiones por debajo de 10, modular las ayudas por ecoesquemas impulsando la agricultura ecológica, e incrementar las ayudas para jóvenes agricultores ampliando este complemento de 5 a 7 años.



Desde Teruel Existe plantean que debería considerarse agricultor genuino a quien esté dado de alta en la seguridad social agraria y obtenga al menos un 50% de sus ingresos procedentes de la actividad agraria; “hay que evitar las mala práctica de que cobre la PAC quien no trabaja la tierra.”



También destacan que el sistema actual de derechos históricos “está perjudicando la incorporación de jóvenes agricultores”, y denuncian que “no puede ser que España tenga cincuenta regiones con diferencias muy grandes en el importe de las ayudas”, recordando que el resto de los países europeos cuentan casi todos con región única o están organizados en dos o a lo sumo tres. La senadora Beatriz Martín aportó datos de la gran desigualdad que esto provoca en España, “hay regiones donde los agricultores están percibiendo 23 veces más que en la región donde menos cobran, no puede haber estos desequilibrios tan injustos”.



Además volvieron a reivindicar las diferencias en las ayudas de la PAC que tienen los agricultores de secano de Teruel respecto a las provincias colindantes, algo que consideran que “no es justo y deben igualarse”.



Desde Teruel Existe informan que el ministro Planas les transmitió que es consciente del problema que existe con el secano en la provincia de Teruel, respecto a la diferencia de pagos en las ayudas con las zonas colindantes. Les planteo que quiere afrontar de manera monográfica este tema y tiene a sus asesores trabajando en ello para solucionarlo. Además se comprometió con Teruel Existe a que les mantendría informados de las medidas que tomen.



Respecto a la reducción de regiones, el ministro les trasladó que se trata de un trabajo complejo y las dificultades que surgen cuando nadie ha cambiado las pautas en 20 años, y que están trabajando para dejar los estratos en una tercera parte de los actuales. También les transmitió la dificultad de intentar consensuar entre las comunidades autónomas, resaltando que incluso internamente dentro de algún sindicato no se ponen de acuerdo a nivel nacional.

Piden regadíos en zona sur del Ebro y medidas para la plaga del virus Sharka



También trasladaron al Ministro un estudio realizado por las cooperativa de Mazaleón por la preocupante afección del virus de la Sharka en los frutales de hueso en las localidades de Maella y Mazaleón . Planas se comprometió a que cuando lo revisen mandará a los representantes de Teruel Existe las conclusiones del Ministerio.



Además Teruel Existe ha aprovechado el encuentro para pedirle al Ministro Planas que incentive el regadío en la zona Sur del Ebro, ya que consideran que “sería un gran revulsivo en el desarrollo económico y la creación de empleo, y puede hacerse realidad con costes no muy elevados”.