Térvalis cederá patentes al Gobierno de Aragón para impulsar la transferencia de conocimiento en políticas de fertilización orgánica

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha clausurado el I Encuentro Internacional Renowagro, “Recursos orgánicos para la sostenibilidad del sector agroalimentario”, organizado por las Cátedras del grupo Térvalis y el Gobierno de Aragón, e inaugurado este lunes por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En él se ha dejado constancia de que Aragón quiere liderar el uso fertilizante de los desechos orgánicos convirtiéndolos en recursos estratégicos que impulsen una agroalimentación asequible, saludable y sostenible. La sostenibilidad económica y ambiental de la agricultura y de la ganadería aragonesa hace imprescindible y urgente la sustitución de los fertilizantes minerales por los fertilizantes orgánicos procedentes de los estiércoles y purines.

Pero también abre retos, tal como ha apuntado el presidente Lambán: por un lado, es preciso impulsar la transferencia de conocimiento. Después de un gran esfuerzo investigador, toca llevarlo a la práctica. Por ello, tanto el Gobierno de Aragón como la empresa Tervalis y la comunidad científica pretenden promover iniciativas para agilizar procesos de transferencia de dicho conocimiento. Lambán ha agradecido, precisamente la “generosidad” de Tervalis por su disposición a ceder al Ejecutivo algunas de sus patentes y compartir para avanzar entre la iniciativa pública y la privada.

Experiencia piloto

Este lunes también se anunció la puesta en marcha de la experiencia piloto en la comarca de las Cinco Villas en materia de sustitución de fertilizantes minerales. De forma experimental, se llevará a cabo una fabricación distribuida, es decir, la que se desarrolla in situ, a pie de producción de estiércoles para sincronizarlos con las necesidades de los suelos y cultivos del territorio donde se consumen.

Precisamente, la especificidad de los suelos es otra de las cuestiones que España, como país mediterráneo de la Unión Europea, quiere objetar. Si la sostenibilidad empieza por el suelo (y no en la planta como hasta ahora), los asistentes al congreso de Renowagra han sido conscientes de la necesidad de aplicar un cambio de paradigma pero aplicándolo en las características de nuestros suelos. El presidente aragonés ha advertido sobre este particular y se ha propuesto trabajar desde el Gobierno de Aragón para promover la reforma normativa con el fin de que no prevalezca el criterio de los países del norte en detrimento de los del sur, cuyos suelos son muy diferentes. En Aragón, concretamente existe una doble disponibilidad: la generación de fertilizantes y la disposición de suelos suficientes para su aplicación.

Además, Lambán ha vuelto a reparar en la necesidad de introducir un fuerte impulso de la innovación social y trabajar para acercar intereses de los distintos subsectores de la actividad primaria, cuyo peso en el conjunto de la economía aragonesa es muy relevante, representando el 10% del PIB y el 12% del empleo. Es un cambio pedagógico en el que deben confluir todos los actores involucrados para adquirir conciencia de ser complementarios y compartir intereses comunes.

El I Encuentro ha finalizado con un gran éxito de participación, donde cerca de 800 personas del sector ha compartido experiencias durante dos días en Zaragoza.