Tres años de cárcel por transportar casi 100 kilos de marihuana

La Audiencia Provincial de Teruel condenó a 3 años de prisión a la persona que en febrero de este año fue sorprendida en la autovía A-23, a su paso por Formiche, con un cargamento de droga de casi 100 kilos de marihuana que transportaba en un vehículo tipo ranchera. Además, deberá pagar una multa de 200.000 euros y le será decomisado el vehículo en el que llevaba la droga.

El acusado reconoció los hechos y su abogado llegó a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, por lo que vio reducida la pena privativa de libertad que inicialmente pedía la Fiscalía, que ascendía a seis años, al igual que se redujo la multa de los 300.000 euros iniciales que se solicitaban a los 200.000 que finalmente se le han impuesto.

Los hechos ocurrieron a principios de febrero de este año en un control rutinario en la autovía A-23 por parte de la Guardia Civil, dentro de las actuaciones de vigilancia que se llevan a cabo con el plan de actuaciones denominado PAVICOM.

Los agentes al inspeccionar el vehículo tras darle el alto e identificar a su conductor, único ocupante del mismo, encontraron los cerca de 100 kilos de marihuana en tres bolsas de grandes dimensiones con la sustancia estupefaciente en 90 paquetes envasados al vacío.

El acusado, Genadijus K., de 46 años y de origen lituano, no reveló a dónde llevaba la droga y fue ingresado en prisión provisional en el centro penitenciario de Teruel, donde ha permanecido hasta la celebración del juicio, aunque la vista oral no tuvo que hacerse al reconocerse autor de los hechos y alcanzarse una conformidad entre las partes. Ayer mismo la Audiencia Provincial dictó sentencia in voce por la que se le condena a la pena de 3 años de prisión por un delito de tráfico de drogas y el pago de una multa de 200.000 euros, así como el decomiso del vehículo en el que transportaba la droga, un Mercedes tipo ranchera.

Fue interceptado a su paso por Teruel y lo único que se sabe es que venía de Almería y su destino era desconocido puesto que nunca lo ha desvelado. Esto hace suponer que llevaba el cargamento dentro de alguna organización criminal con algún punto de destino que no era Teruel.

De hecho, cuenta con antecedentes criminales antiguos por pertenencia a organización criminal, pero están ya caducados debido al tiempo que ha pasado, por lo que no se podía imputar por reincidencia al no estar ya vigentes.

La detención se produjo el pasado 3 de febrero en la autovía A-23 a su paso por el término municipal de Formiche, según informó en su día la Guardia Civil.

El vehículo fue detenido por agentes del puesto de Sarrión y del Destacamento de Tráfico de la misma localidad, al circular con exceso de velocidad y levantar las sospechas de los guardias civiles, que procedieron a la identificación del ocupante.

Durante las comprobaciones que hicieron los agentes, al registrar el vehículo localizaron tres bolsas de grandes dimensiones que transportaba en su interior. Al abrirlas encontraron 95.904 gramos de marihuana empaquetada a su vez en 90 paquetes más pequeños envasados al vacío.

Los agentes procedieron a su detención y fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, que ordenó su ingreso en prisión preventiva por un delito contra la salud pública.

Controles rutinarios de vigilancia que tienen sus efectos al interceptar a delincuentes

La detención del lituano que ayer fue juzgado en la Audiencia Provincial por un delito de tráfico de drogas se produjo en un control rutinario de la Guardia Civil, dentro del Plan de Actuaciones de Vigilancia de las Vías de Comunicación (PAVICOM), y corrió a cargo de agentes del puesto de Sarrión. Ese mismo mes otros agentes, en un control de vigilancia similar, detuvieron a otras cuatro personas con droga en la A-23 a la altura de Santa Eulalia.

Los delitos por drogas se incrementaron el año pasado

Los delitos por tráfico de drogas se incrementaron el año pasado en Teruel, según se puso de manifiesto a principios de mes durante la presentación en Madrid de la Memoria de la Fiscalía General con motivo del acto de apertura del año judicial. Tal como recogió el informe del ministerio público, los procedimientos de la Fiscalía de Teruel por tráfico de drogas aumentaron un 191%, convirtiéndose durante 2020 en la segunda provincia española donde más aumentaron de forma porcentual este tipo de procesos.

En total, según destacó la Memoría de la Fiscalía, el año pasado en la provincia de Teruel el ministerio público abrió 35 procesos penales por delitos de tráfico de drogas, frente a los 12 que se incoaron en el ejercicio anterior. En el conjunto del país este tipo de procedimientos aumentaron un 5,67%.