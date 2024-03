Tres mujeres son las mejores de su promoción en las titulaciones de la EUPT por primera vez

La excelencia en ingeniería se escribe con nombre de mujer. Leticia Gómez, Adnana Dragut y Carmen Sánchez recogieron ayer sus premios extraordinarios por ser, el curso pasado, las mejores estudiantes de sus respectivas promociones en las tres titulaciones de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT). Era la primera vez que esto ocurría y desde el centro destacaron que es una buena muestra de que las carreras universitarias no entienden de género y que las alumnas pueden llegar a lo más alto en cualquier disciplina. El reconocimiento se realizó en el acto académico de celebración del patrón de la Escuela en el que también se entregó la distinción EUPT 2024 al Ayuntamiento de Teruel por su respaldo a la actividad universitaria en Teruel.

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, que fue el encargado de presidir el acto, felicitó a las tres jóvenes y destacó la importancia de este éxito que aseguró demuestra que “se puede y se debe” contar con el talento femenino en las titulaciones técnicas.

El director de la EUPT, Jesús Gallardo, recordó que la presencia de mujeres en sus grados es de alrededor de un 14 % por lo que es llamativa la coincidencia de que los tres mejores expedientes sean de alumnas. “Refleja un cambio de tendencia, ahora mismo las estudiantes femeninas vienen aquí sin ningún tipo de complejos y pueden alcanzar un desempeño al máximo”, argumentó.

Música

La joven de Cella Leticia Gómez ha sido la mejor de su promoción en el grado en Ingeniería Electrónica y Automática. Recordó que cuando estudiaba Bachillerato no sabía qué estudiar después, pero quería seguir con sus estudios de música, ya que toca la trompa, y cuando miró las carreras que se podían estudiar en el Campus le llamó mucho la atención esta ingeniería. “Haberme quedado en Teruel, haber podido seguir con la música y haberme formado como ingeniera en un campus tan bueno como éste ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”, aseguró. Sobre sus excelentes resultados académicos afirmó sentirse “muy orgullosa” por haberlo conseguido y agradeció a todos lo que le han ayudado a conseguirlo, en especial a sus compañeros y su familia.

Leticia Gómez animó a todas las jóvenes que estén interesadas por los estudios técnicos a seguir ese camino. “Siendo chica, siendo chico, siendo chique, siendo la persona que seas, nadie te impide estudiar lo que a ti te gusta, que nadie te pare para estudiar una ingeniería, aunque te digan que es muy complicada, porque al final te lo vas a sacar”, defendió.

Adnana Dragut, premio extraordinario del grado en Ingeniería Informática, es de Rumanía, aunque vive desde los 4 años en la provincia, en estos momentos en Luco de Jiloca. Valoraba este galardón como “un reconocimiento por el duro trabajo” que ha hecho durante todos estos años y aseguraba que no esperaba tener el mejor expediente porque tenía muchos compañeros “igual de buenos” que ella.

“La carrera es muy bonita, a mí me ha gustado mucho, me ha ayudado a crecer mucho personalmente y profesionalmente también. Ha sido una carrera que me ha ayudado a abrir la mente y a poder obtener muchas capacidades”, comentó Adnana Dragut.

Carreras técnicas

La joven ingeniera alentó a otras chicas a apostar por las carreras técnicas: “Que no tengan miedo, yo al principio tenía un poco de miedo, sobre todo porque hay muchas matemáticas, mucha física, pero si les apasiona y sienten interés por este campo que está en pleno auge, que no tengan ninguna duda y que por lo menos lo intenten”, dijo.

Carmen Sánchez, la mejor alumna del máster en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar el curso pasado, es de Cantabria y optó por este postgrado porque estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad Pública de Navarra y le interesó mucho el contenido de esta oferta que, además, al ser semipresencial, le permitió compaginarlo con su trabajo.

Agradeció este premio como reconocimiento a su esfuerzo pero destacó sobre todo “el aprendizaje” que ha tenido.

Carmen Sánchez quiso invitar a las alumnas de Bachillerato a que se decidan por la ingeniería. “Es una carrera muy bonita, también es muy reconocida y muy agradecida cuando ves que ayudas a la gente y que queda mucho trabajo por hacer. Es un campo a descubrir que todavía está en desarrollo y animo a cualquiera que tenga interés a que lo intente”, propuso.

La concejal de Educación, Mari Carmen Muñoz, fue la encargada de recoger la distinción EUPT 2024 concedida al Ayuntamiento de Teruel por su apoyo y fomento de la actividad universitaria en la ciudad de Teruel y en particular por su continuo respaldo hacia los proyectos que desde la Escuela Politécnica se le plantean en el ámbito de la Ingeniería. “El Ayuntamiento siempre ha estado, está y estará con la Universidad y con el Campus de Teruel”, destacó Muñoz, que hizo un repaso por la historia de la Escuela Politécnica y recordó el papel del Patronato pro Estudios Universitarios, impulsado desde el consistorio, y también la reciente cesión de la parcela donde estuvo anteriormente el colegio Las Anejas para la ampliación del Campus.

La concejala defendió las potencialidades de Teruel como “ciudad universitaria” porque es una localidad “acogedora”, con mucha historia y actividad cultural.

Más plazas de Informática

El próximo curso, la EUPT ampliará en diez sus plazas del grado de Ingeniería Informática que pasarán de 28 a 38, según anunció el rector quien firmará hoy un acuerdo para ello con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Mayoral aseguró que ve con “ilusión” el futuro de la Escuela Politécnica ya que tiene proyectos que son “innovadores “ y que no van a competir con Zaragoza. Recordó que una de las apuestas más ambiciosas es la colaboración entre este centro y la Uned para poner en marcha el grado de Ingeniería Aeroespacial y confió en que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visite Teruel para conocer sus posibilidades.

El rector también se refirió a la licitación de la redacción de los proyectos para la ampliación del Campus que “va en marcha y es un proyecto imparable” y manifestó que, aunque la gente se pueda quejar de lentitud, es necesario cumplir con los plazos administrativos porque la Universidad es una institución transparente.

Mayoral recordó que se está avanzando en el máster de Bellas Artes y se trabaja, además, en el de Psicología computacional que se plantea junto a una universidad de Colombia.

Sobre el grupo de trabajo anunciado para este mes de marzo por la consejera de Universidades para abordar la futura implantación del grado de Medicina en Teruel, Mayoral indicó que aún no se ha constituido y señaló que “lo más importante” es que la Consejería de Sanidad tenga claro qué hace falta para que el hospital de Teruel pueda ser universitario. “Ese es el punto clave porque Huesca llevaba años reclamando Medicina completa y hasta que su hospital no ha cumplido las condiciones no se ha podido”, explicó el rector.