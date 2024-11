Un espectáculo de cuplé, enmarcado en la Semana Modernista, recaudará fondos para los damnificados por la dana

Por

Toda la recaudación obtenida en e l e spectáculo El Cuplé, joya de la música modernista de Olga María Ramos, enmarcado en el programa de la Semana Modernista en Teruel y que acogerá el Teatro Marín el sábado 16 de noviembre a las 18,30 horas, se destinará a los damnificados por la dana en Valencia. Será Cáritas la entidad encargada de recaudar y canalizar los fondos de este acto organizado por el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel . El donativo para presenciar el acto será de 5 euros.



En la presentación del evento , Eduardo Suárez, concejal de Turismo, ha invitado a todos los turolenses a presenciar este buen espectáculo de cuplé y colaborar ayudando a los damnificados por el desastre natural producido en una provincia hermana a la de Teruel como es la valenciana.



Antonio Hernández, director de Cáritas Teruel, ha agradecido la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Teruel y ha recordado que Cáritas Valencia ha estado ayudando en las zonas más afectadas desde el minuto 1 del desastre. “En las catástrofes como la ocurrida en Valencia las personas más vulnerables son siempre las que más pierden”, ha lamentado.



Por su parte, Lorena Muñoz, gerente de la Fundación Bodas de Isabel, ha señalado que el espectáculo de Olga María Ramos se representó hace dos años con una muy buena acogida por parte del público turolense. “Este año esperamos llenar y recaudar cuanto más, mejor”, ha manifestado. Exposición de fotografía

Esta mañana también se ha n presentado los detalles de la exposición fotográfica Modernismo. Retrospectiva, de la fotógrafa Lori Needleman que desde mañana y durante toda la S emana M odernista podrá verse en el Casino.



S e trata de una selección de fotografías por todas las ediciones de la Semana Modernista de Teruel desde 2012 hasta hoy. Por medio de la exposición se puede ver la evolución de la fiesta, l as distintas actividades a lo largo de los años, participantes, protagonistas… ”Una fiesta muy viva, siempre diferente y creciendo cada año”, ha destacado Lorena Muñoz.



La elección de fotografías ha sido muy complicada. Entre unas 8.000 imágenes se han seleccionado algo más de medio centenar que se han plasmado en 11 roll-ups. La idea es que esta exposición sea itinerante y viaje a promociones y ferias a los que asiste el departamento de Turismo del Ayuntamiento de Teruel. Según ha informado Eduardo Suárez, se podrá ver nuevamente en el Centro Social de San Julián del 17 al 31 de marzo próximos.



La propia autora, Lori Needleman ha reconocido la dificultad para elegir una selección tan reducida entre un banco de fotos tan amplio. “Es una retrospectiva vibrante y emocionante. Un recorrido por 11 años de la fiesta Modernista en Teruel que recoge su esencia original comenzando con imágenes en blanco y negro , en sepia para acabar con fotos en color”, ha indicado su autora de origen estadounidense, licenciada en Comunicaciones por la Universidad de Boston y residente en Teruel desde hace unos cuantos años.



P or último, el concejal de Turismo, ha recordado que l a Semana Modernista arranca a las 19 horas de este martes con la charla, Modernismo: Un momento “Astronómico” a cargo de José Esteban Donate. de la Agrupación astronómica de Cuenca. Será en el Casino, en la sala noble. A continuación, si el tiempo no lo impide, se observarán las estrellas en la e xplanada de la carretera de Castralvo junto a la rotonda del Corazón.



Este miércoles, tras la inauguración de la Exposición, a las 20 h tendrá lugar la conferencia, Breve historia del automóvil contada desde Teruel. Hispano-Suiza, Pegaso, S.E.A.T. a cargo de Gregorio Esteban en el Casino.