Un grupo chileno que recorre los territorios de la Corona de Aragón visita Teruel

Un grupo de 20 personas procedente de Chile que está realizando un recorrido por la antigua Corona de Aragón dirigido por el profesor José Manuel Cerda, historiador especialista en la época medieval, visitó este miércoles la ciudad de Teruel y fue recibido en el Ayuntamiento de la capital por la alcaldesa, Emma Buj, quien les entregó como recuerdo un libro de fotografías de la ciudad y les invitó a volver en febrero para vivir la recreación de la historia de los Amantes.

Según explicó Cerda, se trata de una ruta temática y gastronómica organizada por una agencia de viajes con la que se pretende que personas de Chile tengan la posibilidad de conocer la Corona de Aragón y su historia, tradiciones, literatura, arte, cultura, etc, “de una España que ya no existe, que es distinta”.



“Desde Chile miramos a España como un país completamente unitario y uniforme, pero la verdad es que España es la España de las culturas, la España de las diversas tradiciones, es una España muy heterogénea desde el punto de vista cultural, y es una España que en su momento estuvo dividida en reinos y en coronas que, generalmente, no se conoce su historia en Chile”, afirmaba, añadiendo que “venimos a conocer la historia medieval de España, pero particularmente la Corona de Aragón y todos sus grandes personajes que hicieron de esta corona, a través de la expansión al Mediterráneo, de sus catedrales, de sus monasterios, de su iglesia, una historia que es digna de ser contada”.

En ese contexto, se ha querido incorporar a la ruta la historia de los Amantes de Teruel como un capítulo importante “que confluye con el arte y la arquitectura mudéjar, y nos permite revivir una historia particular de la época medieval, no una historia de reyes, de condes, de duques, sino una historia de dos personas de una ciudad española de la época medieval que a través de la tradición, de la literatura y del teatro podemos hacer viva con esta visita. La idea es traer un poco de la historia medieval al presente, que desde Chile nos resulta particularmente lejano, a través de la narración de una historia tan fabulosa y tan entretenida como ésta”.

Congreso Fiestas y Recreaciones Históricas

Este historiador chileno participó como ponente, explicando cómo se configuraba una ciudad en la época medieval, en el último Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas celebrado hace un mes. “Para mí fue una excelente experiencia. Fue online pero me permitió vincularme con un congreso que es académico pero a la vez permite llegar con la historia y la cultura medieval a muchas personas”, señalaba.

La visita al Ayuntamiento de Teruel fue una sorpresa para los participantes en esta ruta. “El grupo tiene una ruta muy definida, pero para que esas experiencias sean imborrables vamos incorporando sorpresas, por ejemplo hemos observado documentación del siglo XII en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, que da cuenta del origen de esta corona con el matrimonio concertado entre Petronila y Ramón Berenguer IV, y esta visita al Ayuntamiento de Teruel, que ha sido tan agradable y tan especial para el grupo, constituye sin duda alguna una gran sorpresa para ellos”, indicaba, agradeciendo la amabilidad del personal del Ayuntamiento en la recepción.

El grupo llegó a Teruel procedente de Albarracín y continuaba viaje hacia Valencia para conocer la historia del comercio y de la expansión hacia el Mediterráneo.