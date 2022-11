Varias mujeres directivas protagonizan una mesa redonda en el campus para mostrarse como ejemplo a las jóvenes universitarias

La Cátedra de Desarrollo Directivo Femenino de la Universidad de Zaragoza recaló este miércoles en Teruel para realizar una mesa redonda en el Campus con cinco directivas y demostrar a las jóvenes universitarias que se puede llegar a puestos de responsabilidad, así como para dar a conocer las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece la provincia.

Esta cátedra está impulsada por el Gobierno de Aragón desde el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, a través de un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza y con la que también colabora la Asociación Directivas de Aragón. Su directora, Isabel Brusca, señaló que entre los objetivos de la cátedra está “visibilizar el papel de la mujer directiva” para que los universitarios puedan “tener esos referentes”.

La directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social del Gobierno de Aragón, Soledad de la Puente, destacó la importancia de traer esta actividad al Campus de Teruel para “visibilizar y sensibilizar” para que el alumnado vea que “es posible y necesario” que haya mujeres directivas. De la Puente aseguró que para las jóvenes turolenses, el tener “ejemplos sentados delante” les hace ver que “es posible en cualquier lugar de España” que una mujer llegue a puestos de responsabilidad y que “su reto es querer hacerlo”.

Maite Tena, vicepresidenta de compras estratégicas de la empresa EnerSys y presidenta de la junta directiva de Directivas de Aragón, resaltó que “poco a poco” hay una mayor presencia femenina en todas las empresas. “Vamos conquistando los puestos de dirección pero todavía hace falta crear esa conciencia de que tenemos que estar ahí”, afirmó.

Tena insistió en que hay que centrarse en la gente joven para que “todo este esfuerzo que se ha hecho de décadas” -ya que esta asociación empezó hace 17 años- “siga adelante” para conseguir que haya “esa verdadera igualdad”. En este sentido, advirtió de que en las generaciones más jóvenes “tienen prejuicios” y las chicas se plantean que no van a poder y defendió que “hay que derribar” todo eso.

“Es importante que tengan roles en los que reflejarse porque las que empezamos hace 20 años no teníamos”, afirmó Tena.

En la misma línea, Eva Febrero, directora de la Auditoría Interna de Caja Rural de Teruel y miembro de la junta de Directivas de Aragón, aseguró que las integrantes de esta mesa de redonda son “modelos para todos aquellos que empiezan” y reconoció que a ella le hubiera gustado muchísimo que hace 20 años. cuando empezaba, poder haber estado en una charla como la de ayer.

Experiencias cercanas

La mesa redonda que se enmarcaba dentro de las jornadas Acercando la empresa a la Universidad, del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel contó con la participación de Silvia Vaquero, gerente del Centro de Física de Cosmos de Aragón (Cefca); María Peral, responsable de logística y aduanas de Tarmac Aragón; Elisa Yuste, directora de Marketing y Formación de la empresa Delsat Internacional; Elena Lluch, consultora de recursos humanos de Estudio Global e Inmaculada Plaza, catedrática de Tecnología Electrónica y premio 2022 IEEE Women in Engineering Inspiring Member of the Year Award.

Las directivas contaron su experiencia con la que demostraron que el género no puede ser una barrera y donde también pusieron el foco en las posibilidades profesionales de la provincia.

“Queremos transmitir que Teruel es una ciudad de oportunidades en la que se requiere personal especializado técnico y científico de alto nivel y que lo que queremos es ser un referente para la atracción de nuevos talentos y sobre todo, el generar nuevas vocaciones e interés hacia este sector, hacia la Astrofísica”, afirmó Silvia Vaquero que reconoció que en el Cefca hay un predominio masculino, pero que subrayó que tienen representación femenina en todas las áreas y todos los departamentos.

Para promover más vocaciones femeninas en el ámbito STEM, Vaquero argumentó que “hay que dar más información a las estudiantes mujeres de todas las posibilidades y todas las opciones o salidas que tienen en carreras científicas y técnicas”.

En la misma línea, María Peral indicó que quería explicar a los jóvenes que “realmente tienen oportunidades en la empresa” y que las empresas están demandando “personal cualificado y técnico”.

Tarmac

La directiva de Tarmac comentó que la presencia de la mujer en el mundo empresarial, “afortunadamente, cada día se va incrementando” y apostó por visibilizarlo más. “La gente tiene que conocer que las mujeres estamos formadas y podemos llegar a puestos de responsabilidad igual que cualquier otro compañero”, defendió.

Elisa Yuste también transmitió a las universitarias que “tienen oportunidades aquí en Teruel” y recordó que ella llegó con poquita experiencia y poco a poco ha ido subiendo “peldaño a peldaño”. “Si yo he podido, cualquier persona puede y lógicamente las animamos a que lo hagan”, propuso.

Yuste aconsejó a las jóvenes que “no se amedrenten” porque “al principio todo cuesta” y les animó a que se formen porque cada vez hay más mujeres pilotos de drones.

Elena Lluch destacó que Teruel es “una provincia de oportunidades” donde “se contrata con puestos importantes y con buenas condiciones” y además “se vive muy bien”.

La empresaria valoró que esta charla permite ofrecer ejemplos de que es posible para las mujeres llegar y que se puede compaginar con la vida familiar. “En mi caso como empresaria y directiva de mi empresa y además madre he tenido que conciliar. Que tengan ejemplos para ver que se puede tener todo y disfrutar de todo”, detalló.

Lluch indicó que el camino tiene sus dificultades. “Nos enfrentamos a veces a micromachismos, aún hay quienes no nos toman en serio”, afirmó y dijo que a veces la propia mujer se siente culpable o se pone límites. “Hay que hacer un ejercicio interno y de decir: Hago lo que me satisface profesionalmente y no por eso estoy abandonando a mi familia”, propuso.

Inmaculada Plaza, que fue directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel hasta el pasado mayo, dio la visión desde investigación y desde la administración pública que señaló que también es una salida en Teruel.

Plaza defendió la importancia de que hayan más referentes femeninos en el ámbito técnico, pero no lejanos, sino los más próximos: “una vecina, una profesora o la jefa de tu padre”.

En cuanto a las vocaciones técnicas en las jóvenes afirmó que cada uno tiene que escuchar qué es lo que le gusta, su propia vocación. “Nos lo tenemos que creer nosotras mismas, no hacernos de menos porque parece que hay titulaciones, carreras o empleos que tienen que ser masculinas, si te gusta por qué no vas as hacerlo”, argumentó.