Tres heridos graves por quemaduras entre los pasajeros del tren entre Valencia, Teruel y Zaragoza al verse sorprendido por el incendio de Bejís

Tres viajeros de la línea de tren de Teruel que cubría el trayecto entre Valencia y Zaragoza por la tarde sufrieron heridas graves por quemaduras al verse sorprendido el convoy por el incendio forestal de Bejís (Castellón). Algunos pasajeros al ver el fuego en el exterior cerca de la vía entraron en pánico y cuando la maquinista paró para dar marcha atrás, rompieron ventanillas y saltaron a la vía, pero regresaron al verse rodeados por el incendio. Además de los tres heridos graves hubo otra persona que sufrió quemaduras menos graves y una decena más con heridas leves. La rápida reacción de la maquinista, que cambió a la cabina de cola y pidió a los pasajeros que no abandonaran el tren, evitó que hubiera mayores daños personales, según informó Renfe.

El incendio forestal de Bejís, declarado la tarde del lunes por la caída de un rayo, se propagó con una gran virulencia en el día de ayer y obligó al desalojo de varios municipios, además de afectar a distintas carreteras y cortar la línea ferroviaria del tren Zaragoza-Teruel-Sagunto entre Masadas y Barracas.

El convoy de viajeros que circulaba por la tarde entre Valencia, Teruel y Zaragoza se vio de repente sorprendido pasadas las 18 horas por el incendio forestal a la altura del apeadero Torás-Bejís, y aunque la maquinista reaccionó rápido al parar el tren y dar marcha atrás para retroceder a la estación de Caudiel, algunos pasajeros entraron en pánico y rompieron ventanillas para saltar fuera.

Fuentes oficiales de Renfe informaron de que cuando estaban en el exterior se vieron rodeados por el incendio forestal y volvieron a subir al tren con quemaduras y lesiones de distinta consideración sufridas en ese intervalo de tiempo cuando estaban fuera.

Al llegar a Caudiel fueron asistidos por el amplio operativo sanitario que se desplegó para atenderles, según informó la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, que anoche no pudo precisar si entre los mismos había algún turolense.

Entre los viajeros atendidos había tres heridos graves por quemaduras, uno de los cuales fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia en helicóptero. Al mismo centro sanitario fue trasladado otro herido grave y un tercero al Clinic, ambos por el SAMU. Otra persona con quemaduras menos graves fue trasladada en una ambulancia de Soporte Vital Básico a Sagunto

Las mismas fuentes de la Conselleria de Sanitat informaron de que además se atendieron a entre 8 y 10 heridos leves que fueron trasladados en ambulancia TNA al hospital de campaña que se habilitó en Jérica. Para atender esta emergencia se movilizaron 2 ambulancias SAMU, 3 SVB y 3 TNA, así como un helicóptero y un camión de Emergencias con Múltiples Víctimas.

Fuentes de Renfe informaron de que el incendio forestal sorprendió a la maquinista que cubría el servicio poco antes de llegar a Barracas. En un vídeo colgado en las redes sociales se ve cómo un pasajero graba desde dentro del tren el fuego devorando los árboles cerca de la vía y una persona comenta: “¡Hay Dios mío, hay que ir hacia atrás!”.

Es lo que hizo la maquinista, parar el tren para retroceder a la estación de Caudiel, pero varios pasajeros entraron en pánico y rompieron ventanas para bajar, según las fuentes de Renfe consultadas, que explicaron que cuando esos viajeros se vieron rodeados por el incendio, volvieron a subir al tren, algunos de ellos con quemaduras.

Daños personales

Renfe destacó la rápida intervención de la maquinista, que pidió a los viajeros que no bajasen del tren y que cambió a la cabina de cola rápidamente para hacerlo retroceder a la estación de Caudiel, gracias a lo cual se evitó que pudiera haber más daños personales.

En la estación los heridos fueron asistidos por los servicios sanitarios que se desplegaron y la circulación por la línea quedó suspendida, por lo que Renfe realizó un transporte de viajeros alternativo por carretera para llevarlos a sus destinos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que fue “en un momento determinado” cuando el viento “ha hecho llegar a la vía el fuego”. En declaraciones a À Punt desde el puesto de mando avanzado del incendio, ubicado en Viver, el jefe del Consell señaló que nueve personas habían sido evacuadas, una de ellas, la de mayor gravedad, en helicóptero. “Estamos pendientes de su evolución”, dijo.

Puig indicó, según declaraciones recogidas por Europa Press, que, al parecer, lo que había ocurrido es que en “un momento determinado un episodio de viento ha hecho llegar a la vía el fuego”. “A partir de ese momento ha habido distintas versiones que creo que no me corresponden a mi analizar”, manifestó, y añadió que Renfe “dará las explicaciones oportunas de lo que ha pasado”.

En cualquier caso, Puig insistió en que la mayor preocupación son las personas que han resultado heridas y les deseó que tengan “una recuperación lo antes posible”. “Es fundamental que las personas estén protegidas y que haya seguridad, tanto para los vecinos como para los bomberos”, apuntó.

Caían cenizas

Por otra parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también en declaraciones a la televisión pública valenciana, recogidas por Europa Press, indicó que la maquinista del tren decidió regresar hasta Caudiel, cuando llegaban a la altura de Torás -uno de los municipios evacuados por el incendio forestal de Bejís-, al ver que caían cenizas.

Según Bernabé fue en esa maniobra de regreso cuando un grupo de viajeros “ha abierto las puertas y han salido, momento en que se han producido esos problemas”. Añadió que finalmente el tren había podido llegar a la estación de Caudiel “sin problema”.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, aseguró en su cuenta de Twitter que estaba siguiendo las noticias de lo sucedido y que Renfe estaba colaborando con Protección Civil para atender a los viajeros que lo necesitasen.

Aragón envía medios

La virulencia que alcanzó ayer este incendio forestal en el Alto Palancia, próximo a los límites con la provincia de Teruel se podía ver desde la autovía Mudéjar a la altura de Barracas, que se vio afectada por el humo, lo que obligaba a circular con las luces. El Gobierno de Aragón informó anoche de que había enviado más medios al incendio de Bejís, en concreto 2 cuadrillas terrestres, 2 autobombas y un técnico GADEX.

Además del suceso del tren, dos bomberos sufrieron quemaduras cuando participaban en la extinción de este incendio. El fuego obligó a evacuar en total a algo más de mil personas, alojadas en albergues, instalaciones deportivas y domicilios de allegados o de familias solidarias, informó el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras asistir a una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integral (Cecopi) para analizar la evolución de los incendios forestales.

La evolución del fuego es “extraordinariamente complicada, muy difícil”, indicó Puig, por los continuos cambios de dirección del viento, que ha obligado a desalojar a unas mil personas de Bejís, Torás y Teresa, localidades con un población de varios centenares de personas cada una de ellas, pero que en verano duplican sus habitantes.

Tras expresar su preocupación por la evolución del fuego, el president de la Generalitat recalcó que la prioridad es preservar la seguridad de los efectivos que intervienen en las labores de extinción y de la población en general, a la que ha pedido mantener la calma, máxima prudencia y seguir las indicaciones que en cada momento marquen las autoridades.

Puig comentó que en la dirección técnica del incendio se está planteando un cambio de estrategia en la extinción, ya que se espera que hoy las condiciones climatológicas sean más favorables, aunque habrá que evaluar la situación en cada momento.