Veterinarios y Guardia Civil se alían para controlar los microchips en los perros

El Colegio de Veterinaria de Teruel y la Guardia Civil han suscrito un acuerdo de colaboración para la identificación de los perros. Así, desde el colectivo veterinario les han entregado ocho lectores de microchip que servirán a los agentes de la Guardia Civil para localizar a los dueños de los perros en caso de abandono o accidente de tráfico.

En la provincia hay actualmente 6.000 perros que llevan microchip, según comentó el presidente del Colegio de Veterinarios, Hector Palatsí. Sin embargo, lamentan que todavía hay muchos –calculan que al menos habrá un 20%– que no tienen insertado este elemento de identificación y alertan del riesgo que entraña esta falta de control. Palatsí indicó que el 70% de las enfermedades que padece el ser humano proceden de los animales, de ahí la importancia de tener controladas y desparasitadas a las mascotas.

Controles

El responsable de los veterinarios de Teruel recordó que la única vacuna que es obligatoria en los canes en Aragón es la de la rabia y reivindicó la importancia de que también fueran obligatorios los tratamientos anti parásitos y los controles de las mascotas: “Todos los perros deberían pasar al menos una vez al año por una clínica veterinaria para hacer lo que coloquialmente llamaríamos una ITV, pero en este caso sería una Inspección Técnica Veterinaria”, sentenció.

La teniente coronel de la Guardia Civil, Silvia Gil, destacó la importancia que para ellos tiene contar con aparatos dotados con la última tecnología para el desarrollo de las funciones y apuntó que aunque son los agentes del Seprona los que principalmente los usarán, también hay otros servicios que se beneficiarán de estas aportaciones.

Estos lectores se conectan a través de un cable USB al ordenador, por lo que la descarga de los datos resulta muy sencilla, según especificaron durante la presentación del convenio suscrito.

De los ocho aparatos, dos ya han sido entregados en los cuarteles de Alcorisa y Mora de Rubielos, según comentó Palatsí, y el resto se distribuirán desde la Comandancia de la Guardia Civil. Hasta ahora los agentes ya contaban con varios aparatos de identificación, pero estaban obsoletos y eran muy voluminosos.

España está a la cabeza de abandono animal según lamentó Héctor Palatsí, quién preciso que el 15 % de las mascotas que se compran en España son abandonadas por sus dueños al cabo de un tiempo. El responsable alertó de que dos de cada diez perros se desatienden de cachorros, ya que las camadas no deseadas suponen el 21% de los abandonos y se deben, según concretó, a que no ha habido una esterilización previa de los animales. Otros de los motivos que enumeró el presidente de los veterinarios de Teruel para no hacerse cargo los perros son el mal comportamiento del animal, el darse cuenta de las necesidades reales de cuidados que tiene o las dificultades económicas.

En la rueda de prensa ofrecida en el Colegio de Veterinarios de Teruel se habló de las colonias de gatos y la veterinaria Mariví Martínez, que es la responsable del área de pequeños animales en el Colegio, detalló que en Teruel llevan muchos años trabajando para lograr una gestión ética de las colonias felinas. Indicó que es un proyecto en el que trabajan de forma conjunta las protectoras Proyecto Gato, 8 Vidas y Amigo Mío junto a dos clínicas veterinarias de la capital, Clínica Veterinaria Teruel y Animalicos, y el Ayuntamiento de la ciudad.

Colonias felinas

Los gatos no tienen obligación de llevar chip, aunque Mariví Martínez aseguró que sería lo conveniente porque la identificación es clave en casos de abandono. Lamento que a mediados de enero se producen numerosos abandonos de mascotas como perros y gatos que han sido usados como regalo de Navidad. Recordó que un perro no es un juguete ni un objeto y pidió responsabilidad a las personas que se hacen cargo de animales, porque como apuntó, “es un miembro más de la familia y durante muchos años”.

Los dueños de perros tienen obligación de llevarlos con microchip a partir de los tres meses. Desde el Colegio de Veterinarios señalaron que además de los muchos que hay fuera de control, hay personas que esperan a “probar el perro” para la caza o el pastoreo antes de regularizarlo. Julián Sancho, que es el vicepresidente del Colegio de Veterinarios, comentó al respecto que la campaña de identificación y vacunación se lleva a cabo una vez al año y que muchos propietarios de canes se esperan a la misma para ponerle el chip a su mascota.