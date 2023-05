Vicente Guillén, histórico político del PSOE que ha sido portavoz de grupo parlamentario en esta legislatura: "Nadie puede decir que Teruel no ha avanzado radicalmente en estos años"

Vicente Guillén, un político socialista que lo ha sido prácticamente todo tanto en las Cortes Generales, donde comenzó su carrera política en 1989, como en las de Aragón, que fue consejero de Presidencia de la DGA y en esta legislatura portavoz del PSOE en el Parlamento aragonés, no repite en las elecciones. Va de forma testimonial en el puesto catorce de la lista autonómica y asegura que lo hace así porque ha cumplido una etapa y es momento de dar el relevo a las nuevas generaciones. Considera que la provincia ha dado un cambio radical en las últimas cuatro décadas y que los avances que ha habido llevan el sello del Partido Socialista.

-¿Por qué se va?

-Me voy porque he cumplido una etapa, y además larga y prolija, en la que me he dedicado a lo que ha sido mi pasión, a trabajar por lo público en la política. Creo que las nuevas generaciones tienen derecho a ocupar espacios que hemos ocupado otros cuando hemos sido jóvenes.

-¿Lo da todo por hecho en política o le ha quedado algo en el tintero?

-Creo que he tenido la oportunidad de ocupar cargos que nunca hubiese imaginado. Si en los años setenta me hubiesen dicho que el hijo de un labrador de Cedrillas podía haber sido representante de la provincia de Teruel en el Congreso de los Diputados, en el Senado o consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, e incluso hasta alcalde de Cedrillas, no me lo hubiera creído, pero eso es lo que afortunadamente nos da la democracia. El objetivo lo he cumplido con creces y he sido lo que me ha gustado ser en política.

-¿Cree que la sociedad valora lo que es vivir en democracia?

-La democracia es como una planta que tenemos que ser capaces de regarla todos los días y que hay que cuidarla si queremos que perviva. Seguramente hay gente que da por hecho que esto no tiene marcha atrás, pero la historia de España no nos dice eso. Aquí no hay nada seguro y todo puede volver atrás.

-¿Qué peligro entrañan los populismos?

-Todorov, en Los enemigos íntimos de la democracia, avisaba que el mesianismo político, que el neoliberalismo, que el populismo y la xenofobia son los grandes enemigos que tienen las democracias, y hoy nos estamos dando cuenta con ejemplos como Trump, Putin u Orbán. Vivimos en una sociedad en la que todo se produce de una manera rapidísima y donde las redes sociales para bien y para mal son una revolución que aprovechan los populismos para que la gente crea que hay soluciones fáciles a problemas difíciles. Hay movimientos populistas, fundamentalmente de derechas, que utilizan estas redes para crear xenofobias y odios al diferente, y eso es lo que socava la democracia.

Fragmentación política

-¿Cómo ve la fragmentación política y la proliferación de nuevos partidos?

-Hemos estado acostumbrados a que la sociedad, desde el punto de vista político, estaba dividida entre los de izquierdas y los de derechas, pero en estos momentos es mucho más plural y surgen nuevos movimientos y partidos, y tenemos que tener la suficiente inteligencia para que todos se sientan cómodos. Hemos de dar respuesta porque es básico para que haya una buena gobernabilidad, que es la estabilidad. Eso es fundamental para la confianza de los inversores en Aragón, puesto que afecta al crecimiento económico y a un desarrollo de los territorios.

-¿Qué opina de la transversalidad que se está dando en los partidos?

-Eso es otra cosa, tiene un nombre, se llama transfuguismo y socava también la democracia y la confianza de la sociedad en el propio sistema político. Es algo que deberíamos combatir entre todos porque socava el sistema y la confianza de la ciudadanía en la democracia. El transfuguismo es el pus de la democracia.

-Empezó en política en 1989 ¿cómo ha visto la evolución de la provincia en estos años?

-La provincia ha cambiado de una manera ostensible y todos los proyectos de desarrollo de Teruel tienen la impronta del Partido Socialista, pero ha cambiado todo el país. Acercar los órganos de decisión al territorio ha sido determinante. Un reflejo es la ciudad de Teruel, que era lúgubre y hoy es visitada y admirada por todo el que viene. En todos los avances que ha habido en la provincia de Teruel ha estado el Partido Socialista, y eso no significa que solo él haya sido un activo para la transformación que ha habido en la ciudad y en la provincia. Hace cuarenta años nadie podía pensar que Teruel fuese un referente en la aviación, que tuviésemos un polígono como Platea o un Campus universitario de primer nivel. Si vamos a infraestructuras sanitarias, hoy se está construyendo un hospital nuevo en Teruel y otro en Alcañiz, tenemos dos centros de salud en la capital y todo eso ha llevado el sello del Partido Socialista. Quienes en estos cuarenta año nos hemos dedicado a la actividad pública, tenemos que tener la satisfacción de ver que hemos podido mejorar la calidad de vida de la gente. Eso no quiere decir que Teruel no tenga problemas, los tiene; dos gravísimos que son comunes a toda la España del interior, uno es la despoblación y el otro el envejecimiento, pero nadie puede decir que la provincia no ha avanzado radicalmente.



Vicente Guillén, en las dependencias de la Aljafería, último escenario de su andadura en la política aragonesa



-En infraestructuras de comunicación tal vez no porque el Plan de Actuación Específico de 2005 no terminó de desarrollarse.

-Cierto, pero en estos cuarenta años hay tres elementos que a mí me parece que han sido importantes para Teruel, el primero la modificación de la Ley de Fondo de Compensación Interterritorial con Felipe González que dio lugar a la creación del Fondo de Inversiones para Teruel, que ha sido un elemento fundamental para el desarrollo. El plan Zapatero de 2005 fue un intento por avanzar en las infraestructuras ferroviarias y de carreteras. Se avanzó poco, pero dicho eso he observado cómo mucha gente criticó aquel plan porque no había una conexión directa a Madrid, nosotros pusimos una alternativa, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, y los que criticaban aquel plan ahora son los primeros defensores de este corredor. Afortunadamente casi veinte años después hemos conseguido que alguien se diera cuenta de que lo que nosotros llevábamos en la cabeza era lo que Teruel necesitaba. Y finalmente, el tercer elemento que se valorará y que hoy también es susceptible de críticas, son las ayudas que se han conseguido para las empresas que se ubiquen en la provincia de Teruel. Hoy se critican los porcentajes, pero la gran batalla ha estado en que Europa reconociese aquellos territorios que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ese es un elemento fundamental, y a partir de ahí se puede criticar si es poco o es mucho, tiempo habrá para que los futuros gobiernos las aumenten, pero se ha conseguido.

Feijóo y Teruel

-¿Qué le pareció que Feijóo viniera a Teruel para anunciar que el PP las iba a aplicar en su máxima intensidad si gobernaba?

-Lo que demostró es que el Partido Popular tiene pocas ideas porque lo fácil era venir a decir eso y ya veremos qué es lo que pasa, lo difícil es luchar para que Europa acceda a que estos territorios puedan tener derecho a esas ayudas y que haya un Gobierno de España que por primera vez hace una diferenciación en materia fiscal. Eso lo ha hecho un gobierno del Partido Socialista.



-Cuando estaba en las Cortes Generales le tocaron dos momentos delicados para la provincia, la DIA negativa de la A-40 gobernando el PSOE, y la desaparición del Fite de los Presupuestos Generales del Estado cuando gobernaba el PP, ¿cómo los recuerda?

-Los viví con mucha tensión porque te debes a la sociedad turolense, que estaba esperando esta infraestructura y chocas contra la legislación ambiental. A nosotros siempre nos ha parecido que esa infraestructura es básica para el desarrollo de Teruel, pero lamentablemente contra la normativa medioambiental no podemos ir y espero que algún día se puedan resolver esos problemas y sea realidad este eje. Con el Fondo de Inversiones de Teruel fue otro momento complicado, porque sin el mismo es muy difícil que en la provincia se puedan desarrollar infraestructuras básicas como las que se han hecho. El PP creyó que era el momento de ahorrarse un dinero perjudicando a un territorio que tanto lo necesita como es la provincia de Teruel. Afortunadamente la presión social y política hizo que aquella decisión se echase atrás y hoy, a pesar de las trampas que quisieron hacer para volverse a cargar el Fite sin que nos diésemos cuenta, que es quitando la plurianualidad y haciendo que se ejecutara en un año, hemos revertido la situación y hoy el Fite es un elemento fundamental para que se sigan haciendo infraestructuras básicas para Teruel.

-¿Cómo se ha sentido en esta legislatura como portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón en un momento de tanta crispación en el debate político?

-Me he sentido francamente bien porque creo que el ejemplo de gobernanza que ha habido en esta legislatura en Aragón se estudiará seguramente en las facultades de ciencias políticas. La estabilidad política y social que ha habido hace que Aragón en estos momentos sea uno de los territorios de España que más crece. Si el objetivo de la política es mejorar la calidad de vida de la gente, yo creo que el presidente Lambán lo ha conseguido.

Azcón

-¿Le hubiera gustado debatir en las Cortes con Jorge Azcón?

-Bueno, con Jorge Azcón me imagino que debatirá el presidente Lambán, y como le he oído decir a él, Azcón tiene un recorrido importante que hacer para conocer Aragón, porque ahora no lo conoce, para plantear un proyecto político serio y solvente que ahora mismo no lo tiene, sobre todo para plantear en las zonas rurales porque su proyecto en estos momentos es contradictorio con lo que se necesita. Él seguramente ha tenido un proyecto que no ha podido llevar a cabo en la ciudad de Zaragoza, pero es absolutamente incompatible con lo que necesita el Aragón rural. Creo que ese es uno de los grandes déficits que tiene en estos momentos Azcón.

-¿Dónde se ha sentido más a gusto en política?

-Hacer política en Madrid es más difícil y hacerla en Aragón es mucho más de proximidad, pero sobre todo donde me he sentido más a gusto y orgulloso ha sido siendo alcalde de Cedrillas, que es donde te das cuenta que con la labor que realizas mejoras ostensiblemente la vida de la gente y creo que ese tiene que ser el objetivo de un político, ver que cada día con tus decisiones mejoras la vida de la gente.

-¿Qué recuerdo más grato guarda de la política en todos estos años?

-Recuerdos gratos tengo muchos, fundamentalmente cuando llegas a la política y lo haces de joven. Como momento bueno el fundamental fue el día que ETA dijo que dejaba las armas, y con un ministro que para mí ha sido un referente en el mundo de la política como fue Alfredo Pérez Rubalcaba.

-¿Y los momentos más críticos?

-Momentos difíciles ha habido bastantes. Recuerdo dos que fueron muy duros, el primero fue un debate del estado de la nación en el año 2010, donde el presidente Zapatero, requerido por la UE, tuvo que decirnos a los diputados que había que hacer un recorte de gasto social de más de 15.000 millones. Y otro momento muy complicado fue ver los ataques furibundos que la derecha política española le dirigía al presidente Zapatero después de los atentados que hubo el 11M.

Teruel Existe

-En estas dos décadas ha vivido todo el proceso de Teruel Existe, con los que usted ha tenido algún encontronazo, ¿cómo ha visto su evolución y su salto a la política?

-Yo he respetado siempre al movimiento ciudadano como hay que respetar a todos los movimientos reivindicativos que se producen en la sociedad, pero yo me di cuenta y empecé a tener algún problema con ellos cuando pasaron a ser exclusivamente un partido político de oposición. Es decir, cuando se avanzaba en infraestructuras de cualquier tipo y el movimiento ciudadano no lo reconocía y lo criticaba; y cuando se ponían alternativas a algunas de las reivindicaciones que planteaban y que no se podían satisfacer, como por ejemplo el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que se criticaba aunque veinte años después haya sido asumido y ahora mismo parece ser que es el elemento clave en materia de infraestructuras que tiene el partido político Teruel Existe.

Yo vi hace mucho tiempo cuál era el final del movimiento ciudadano y sabía que se iban a convertir en un partido. Hoy ya lo son y por lo tanto todos luchamos con las mismas armas y a partir de ahí la ciudadanía por sus actos les juzgará. Lo que pasa es que Teruel Existe, para no engañar a los ciudadanos, porque cuenta con un apoyo importantísimo de gente de izquierdas, tiene que aclarar si con su apoyo posibilitarán un gobierno de la derecha y de la extrema derecha, del PP y de Vox. A mí me parece que ese es el elemento trascendental de esta campaña electoral, porque lo demás es llevar a la ciudadanía con una venda en los ojos a votar a un partido político del que no sabemos si va a propiciar que los populismos de derechas, que la extrema derecha, entre en el gobierno con su apoyo

-¿Cómo le gustaría ver Teruel y Aragón después del próximo 28M?

-Si hoy tenemos las infraestructuras que tenemos y Teruel se ha convertido en un referente de muchas cosas, eso significa que en Teruel vamos avanzando y nos vamos desarrollando, que tenemos problemas como los tienen muchas partes de la sociedad, pero que tenemos que mirar el futuro con optimismo. Yo creo que en estos momentos en Aragón no hay pulsión de cambio. Cuando uno ve lo que teníamos en 2015 y cómo hemos avanzado en estos ocho años, creo que en Aragón ha habido liderazgo político por parte del presidente Lambán, estabilidad y una idea de lo que queremos ser y cómo desarrollarnos a través de los ejes estratégicos.

-¿A qué piensa dedicarse a partir de ahora?

-Lo primero que quiero decir es que yo estoy inmensamente agradecido a mi partido político y me pongo a disposición de mis compañeros para ayudar. A mí me gusta mucho leer y pienso seguir aprendiendo en el día a día y por lo tanto espero que mi vida discurra desde la tranquilidad siguiendo formándome.