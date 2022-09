Alacón cierra su escuela tras irse la familia con ocho hijos que trajo Apadrina un Olivo

El curso escolar “inolvidable” que empezó en septiembre de 2021 se ha terminado abruptamente en Alacón, después de que la familia con ocho hijos que trajo la asociación Apadrina un Olivo para trabajar en el campo y en la conservera haya decidido marcharse del pueblo.

Los dos hermanos que estaban matriculados en el colegio de Alacón ya asisten a clases en el colegio de Oliete, situado a cuatro kilómetros, y no está previsto que la escuela reabra este curso 2022-2023, puesto que no hay suficiente alumnado.

La asociación Apadrina un Olivo se toma esta clausura como algo “temporal”, a la espera de encontrar a alguna o algunas familias que vayan a cubrir los dos puestos de trabajo que ofrecen ahora, uno de ellos en el campo y otro en la conservera local, donde se asan, embotan y etiquetan los puerros, pimientos y alcachofas que se producen en unas parcelas que se han recuperado para abastecer la fábrica.

Alberto Alfonso, portavoz de la asociación, explicó que Apadrina un Olivo ha comenzado a buscar nuevas familias, aunque ahora no con las prisas con las que lo hicieron en verano de 2021, cuando se intentó localizar una familia numerosa que cuajara en el proyecto y con la que se pudiera evitar el cierre del centro escolar. “Nos lo vamos a tomar con más tranquilidad, de una manera serena, seleccionando bien a los candidatos y buscando a personas que realmente estén convencidas de que quieren vivir y trabajar en el mundo rural”, explicó Alfonso.

La familia que ha permanecido en el pueblo en el último año acaba de marcharse a otro municipio de la provincia de Teruel junto con sus ocho hijos. “Lo que ha ocurrido es que no se han adaptado y se han marchado”, indicó Alfonso, quien recalcó que la asociación no se toma esta experiencia como un fracaso, sino como una experiencia más que les servirá para aprender y corregir posibles errores que se hayan cometido en el proceso de selección. “Es un paso atrás, pero quizá la próxima vez salga mejor”, reflexionó el portavoz de la asociación.

El proceso de selección de la nueva familia se realizará con tiempo. En las últimas semanas “hicimos un llamamiento para traer a nuevos candidatos, pero las dos familias que llegaron no fueron seleccionadas, una de ellas porque no daba el perfil y otra porque no quería matricular a sus hijos en un colegio donde solo hubiera dos alumnos, así que vamos a seguir buscando, aunque sin prisas”, añadió el portavoz de la asociación.

La asociación buscará un perfil de familia “que no tenga tantos hijos, puesto que una pareja con ocho niños ya tiene bastante con cuidar de ellos”. En este sentido, enfatizó que “queremos personas que estén convencidas de que quieren vivir en el medio rural y que no huyan de situaciones de desesperación”.

Apadrina un Olivo se ha puesto en contacto con la Asociación contra la despoblación “y hemos publicado a través de ellos las dos vacantes disponibles, una para un agricultor que nutra de productos a la conservera —donde hay cuatro empleados— y otro puesto para la conservera, lo que garantizaría trabajo a la pareja al completo”

Los dos niños de Alacón acuden al colegio de Oliete en taxi todos los días, “y están encantados, porque allí pueden estar con más niños, puesto que hay otros 14”, enfatizó Alfonso.

Por su parte, Ricardo Alquézar, alcalde de Alacón, valoró “lo difícil” que les está resultando atraer a nuevos pobladores. El Ayuntamiento “va a buscar una vivienda para ofrecérsela a quien coja los puestos de trabajo que se ofertan”. Según reconoció, “hemos buscado varias casas para comprar, pero no tenemos ningún tipo de ayuda o subvención para sufragar los gastos, así que ahora será complicado”, opinó.

En cuanto al cierre de la escuela, detalló que “la familia que se ha marchado nos lo comunicó en el mes de agosto y no hemos tenido tiempo material de buscar a quien les sustituya”.