Alcañiz buscará nuevas alternativas para dar salida a los terrenos de El Regallo

Por

El Ayuntamiento de Alcañiz contratará un servicio de ingeniería para estudiar las posibles alternativas de desarrollo de los terrenos de El Regallo, donde tendría que haberse desarrollado una instalación de energía fotovoltaica promovida por la empresa Enel que finalmente ha resultado fallida.



Así lo señaló el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Javier Baigorri, durante la presentación de la primera jornada ReactivaPyme, dirigida a empresas tractoras y que tendrá lugar el próximo miércoles en el salón de actos del Espacio Liceo.



El delegado de Hacienda reconoció que el consistorio carece de personal en el consistorio que disponga de tiempo para realizar un diagnóstico y análisis de alternativas a los terrenos, por lo que contratará una consultora de ingeniería, así como a “expertos en gestión urbanística” con el fin de que se busquen opciones a las 200 hectáreas donde Enel tenía que desarrollar una planta fotovoltaica.



De momento, lo que ya ha hecho el Ayuntamiento con respecto a este proyecto es quedarse con el aval depositado (alrededor de 80.000 euros) por la empresa energética, al resultar fallido el proyecto fotovoltaico.



Según el consistorio alcañizano, a partir de ahora habrá que ver qué alternativas son viables para unos terrenos de secano que se pagaron en su momento (antes de 2007) a precio de hectárea de regadío si no más. Hay que tener en cuenta que parte del proyecto fotovoltaico fue desechado por la presencia del cernícalo primilla, una especie que anida en todo este entorno y que no es la primera vez que provoca una declaración positiva de impacto ambiental, echando por tierra distintos proyectos.



Tal y como señaló Baigorri, “en estos momentos esos terrenos tienen un uso agrícola muy escaso, y su valor actual es de terreno agrícola de secano, y por eso se trata de analizar un posible uso, planificación, tramitación y desarrollo alternativo, ver alguna posibilidad que se adapte a las circunstancias de este terreno”, enfatizó.



El Ayuntamiento de Alcañiz compró los terrenos de El Regallo para crear una gran área industrial del Bajo Aragón, a la vista del agotamiento del suelo en el polígono Las Horcas. Sin embargo, el Gobierno de Aragón echó para atrás la iniciativa, quedándose las parcelas sin uso durante años hasta que Enel se interesó por desarrollar una instalación fotovoltaica en la zona.

El segundo varapalo para estos terrenos llegó con una declaración de impacto ambiental positiva para parte del proyecto desarrollado por la eléctrica por la presencia de cernícalo primilla. Las Horcas

Con las posibilidades de desarrollo industrial finiquitadas en esta zona de la N-232 y la imposibilidad de vender más parcelas del polígono de Fomenta (junto a la Cooperativa de Pueyos) por la presencia de una linea eléctrica cuyo traslado cuesta más de 900.000 euros, el Ayuntamiento de Alcañiz ha optado por ampliar el polígono Las Horcas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado esta semana el cambio de sistema de actuación en el sector de suelo urbanizable industrial anexo a este polígono, con lo que se inicia el trámite para la elaboración del Plan Parcial urbanístico de la zona, que tiene una superficie de 55 hectáreas.



Según apuntó Baigorri, “se plantea esta ampliación para poder poner a disposición de las empresas de cierto tamaño espacios acordes a proyectos de envergadura”. No en vano el Ayuntamiento de Alcañiz solo cuenta ahora mismo con una superficie de 15.000 metros cuadrados de suelo en el entorno de la Cooperativa. Según Baigorri, “estamos asistiendo a una serie de proyectos, ampliaciones, nuevas fábricas y desarrollos en espacios ya consolidados que amplían el empleo industrial de Alcañiz, pero que sobre todo nos indican la necesidad de poner a disposición de las empresas nuevos suelos”.