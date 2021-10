Alcañiz se moviliza por la hospitalización domiciliaria y el Salud busca una solución a la falta de internistas

Decenas de personas se concentraron en contra de la posible paralización de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Alcañiz que las enfermeras del servicio aseguran que la dirección del centro sopesa ante la falta de médicos de Medicina Interna. Sanitarios y usuarios piden que se dote las plazas, mientras que la Gerencia del Sector Sanitario de Teruel y Alcañiz asegura que no hay facultativos en la bolsa de empleo, por lo que la solución podría ser la llegada de personal de otros centros hasta que el Salud asigne nuevas plazas tras las oposiciones que se celebrarán en febrero. El martes habrá una reunión interdepartamental para buscar una solución a la falta de facultativos.

Durante una hora, el personal sanitario del hospital de Alcañiz estuvo este viernes recogiendo firmas en la puerta del hospital para apoyar su reivindicación. El acto de protesta se cerró con un aplauso al servicio que, aseguran las enfermeras, corre serio riesgo de perderse después de ser pionero en Aragón en 2015.

“La gente viene a firmar sin pedírselo, es un servicio muy querido entre la población. Ha venido gente incluso de Ejulve porque ven las necesidades de esta provincia”, explicó Rosa Anglés, enfermera de esta unidad.

“El martes se nos informó de que se cerraba el servicio de Hospitalización a Domicilio de forma inminente. De hecho, se nos dijo que el 1 de noviembre teníamos que estar en otros servicios del hospital cubriendo otras especialidades”, aseguró la sanitaria.

Tres días después “nos hemos empezado a movilizar para que no cierren domiciliaria, para que mantenga el servicio y con la misma calidad que se ha mantenido hasta ahora”, dijo Anglés.

Preguntada por la matización de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que el jueves dijo que no se iba a cerrar el servicio sino que éste iba a ser reestructurado, Anglés aseguró que “esta reestructuración ya se había hecho”, pues “estamos trabajando desde junio con un solo médico”, a turnos, para las casas. El resto presta servicio en planta. La plantilla es de 11 facultativos, pero por reducciones de jornada y bajas solo son efectivos 6,5.

“Con un solo médico podíamos llegar hasta 10 pacientes”, apuntó Anglés, quien aseguró que “este servicio se creó para tres médicos mínimo, para poder librar entre ellos y llegar a 20 o 25 personas”.

“El problema de fondo es que no vienen profesionales de Medicina Interna al hospital de Alcañiz”, reconoció Anglés, quien hizo un llamamiento: “Los necesitamos para mantener el servicio y la calidad no solo en hospitalización a domicilio, sino en todo el hospital”.

La reducción de horas ha obligado a cerrar “las consultas de Medicina Interna” y los médicos “están viendo a cantidad de pacientes por las plantas, de manera que se tienen que ir a las cinco de la tarde o más; en vez de traer profesionales, la solución era cerrar un servicio que estaba dando tan buenos resultados”, reprochó. Se trata, según explicó, de “pacientes que están en su casa pero con patología hospitalaria”, por lo que “necesitan ser atendidos por un médico”.

“En esta provincia no nos podemos permitir cerrar un servicio más”, aseveró la sanitaria. “Si cierra una escuela es muy difícil volver a abrirla. Si cierra un servicio como este, ¿me estás diciendo que dentro de 15 días, un mes, o cuando sean las oposiciones al año que viene va a volver a abrirse? Eso es muy difícil, hay que mantener lo poco que tenemos”, alegó.

En el actual Hospital de Alcañiz “no tenemos una UCI, no tenemos muchos servicios. ¡A un niño no se le puede poner una bomba de insulina!”, lamentó. “Parece que estemos en una masía, no podemos estar siempre en la puerta del Servet”, concluyó.

Reunión el martes

La gerente del Sector Sanitario de Teruel y Alcañiz, Perla Borao, explicó que el martes habrá una reunión en la que participarán su gerencia, la dirección del hospital, la gerencia del Salud, directores generales y recursos humanos “para intentar darle una solución” a un problema que urge resolver, según reconoció.

Fueron los internistas, explicó Borao, quienes propusieron ajustar el servicio “a las posibilidades que ellos tengan en cada momento porque llevan una temporada muy sobrecargados” de trabajo, aunque esta propuesta “está en proceso de estudio”.

De entrada, “no nos parece bien interrumpir el servicio”, manifestó Borao, por lo que “vamos a intentar solucionar esa sobrecarga desde servicios centrales, y en colaboración con otros hospitales que nos vengan a ayudar” de forma puntual mediante guardias o el sistema que se decida el martes, planteó Borao.

La responsable consideró que el servicio domiciliario “es vital” para permitir que personas mayores con patologías crónicas puedan seguir en su casa mientras están perfectamente atendidos por los sanitarios, evitando con ello saturar el viejo hospital, y por ello “debe mantenerse”. En situación de pandemia ha demostrado ser más necesario que nunca, y en unas semanas llegará la gripe, recordó.

El objetivo de la gerencia del sector sanitario es aliviar esta situación hasta que se resuelva la oferta pública de empleo con las oposiciones convocadas para el próximo febrero.

Borao confirmó que hay un 40% menos de personal efectivo en este momento, 6,5 de 11. “El problema es que hay bajas maternales, paternales y medias jornadas -en parte para prepararse las oposiciones- que no se han podido cubrir porque no hay nadie en bolsa”, detalló.

La gerente aspira a atajar de una vez el problema de la falta de médicos que quieran trabajar en las zonas periféricas para “que no trabajemos con esta presión” continuamente.

PAR-Alcañiz lo lleva a pleno

El PAR pedirá al pleno del Ayuntamiento de Alcañiz el próximo martes que inste al Gobierno de Aragón a que no solo paralice “cualquier cierre” del servicio de hospitalización domiciliaria en Alcañiz, sino que dote a la unidad de “más medios” para poderla ampliar a la totalidad del área sanitaria.

El PAR, que plantea que la petición pueda cobrar forma de declaración institucional para evitar partidismos, recuerda en la exposición de motivos de la moción -cuya admisión a trámite debe ser aprobada dada la urgencia de la misma- que en 2017 “hubo un intento de cerrar la hospitalización domiciliaria en Aragón, pero la presión social y el reconocimiento y reivindicación clara del servicio” lo paralizaron.

La formación defiende que la unidad “ha contribuido a tener menos saturadas las plantas de especialidades gracias a este servicio”, así como “aumentar la calidad de vida de los pacientes que lo han usado”.