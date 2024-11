Alcorisa recoge firmas para mejorar la seguridad ante los frecuentes robos

Un grupo de vecinos del barrio del Camino Hondo de Alcorisa solicitará formalmente a las administraciones públicas un aumento de agentes de Guardia Civil y Policía Local en la localidad bajoaragonesa, así como inversiones materiales disuasorias. Para ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas después de que en los últimos meses hayan sufrido una “oleada de robos, hurtos y actos vandálicos” que generan “un clima de inseguridad entre los vecinos, comerciales y empresas”.

Esta situación, que se ha replicado en otras zonas de Alcorisa y municipios colindantes, afecta gravemente a “la calidad de vida y el bienestar”, exponen en la carta que acompaña las hojas para firmar que han repartido por los comercios de la villa.

Las rúbricas irán dirigidas al Ayuntamiento de Alcorisa, la Subdelegación y Delegación del Gobierno, la Secretaria de Estado para la Seguridad y la Comandancia y Dirección General de la Guardia Civil, “todas ellas competentes y responsables de garantizar la seguridad ciudadana de nuestro entorno”, exponen.

En concreto, reclaman “aumentar el número de agentes destinados a nuestra localidad, lo que permitiría una mayor presencia policial y/o de Guardia Civil, y una respuesta más rápida y efectiva ante incidentes”. Solicitan también la “implementación y mejora de recursos materiales con el fin de dotar a los agentes de equipamiento, tecnología, vehículos o cualquier otro recurso material o económico que facilite la labor de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad”. Por último, instan a “promover la cooperación entre la administración local, vecinos y las fuerzas de seguridad, mediante campañas de información, sensibilización y prevención, así como la creación de canales de comunicación efectivos para reportar incidentes”.

“Paraíso de la delincuencia”

“Teruel se está convirtiendo en el paraíso de la delincuencia” porque “la despoblación hace que nos quiten efectivos” policiales, denuncia un portavoz de los vecinos que prefiere mantenerse en el anonimato.

Los sucesos delictivos en el Camino Hondo son habituales. Según fuentes vecinales, a mediados de julio hubo un intento de robo en una casa. Los ladrones entraron de noche por la ventana de la cocina y el propietario se los encontró al salir de la ducha. Los espantó y un coche, “un Opel Insignia negro” huyó de la zona. “Eran tres personas las que entraron a robar y uno el que conducía. Dimos los datos y la matrícula del coche a la Guardia Civil y a los 15 días volvieron con el mismo coche a robar a otra casa: la desmantelaron y destrozaron la caja de seguridad”.

A raíz de aquellos incidentes, los residentes en Camino Hondo organizaron guardias en las que se percataron de que había gente controlando la zona que no era del pueblo. “Hubo tres robos en esos 15 días y ahí nos pusimos a reclamar porque no es posible que tengamos la matrícula y no los cojan”. Hacia el final del verano salió publicado en prensa que una de las bandas organizadas que operaba en el Bajo Aragón fue detenida en Tarragona. “Pero después de una banda viene otra”, alertan los vecinos.

“Saben perfectamente que no hay efectivos de seguridad y conocen dónde están de guardia los agentes. Una noche que hubo robos vinieron los agentes del cuartel de Alcañiz pero habían tenido un aviso en Valderrobres. Desde allí vinieron a Alcorisa”. Esa noche “robaron también en Calanda”, afirmaron estas fuentes.

Buscan joyas y dinero

Principalmente, los ladrones buscan joyas y dinero. No se llevan aparatos tecnológicos. El último incidente se dio en octubre, aunque “cada semana prácticamente ha habido una sorpresa: o forzaban una persiana, o saltaban las alarmas y salían grabaciones”.

Y es que a raíz de la inseguridad ciudadana “la gente se está poniendo alarmas en sus viviendas” y sistemas de iluminación por detección de movimiento. “Las casas están súper protegidas. Pero aún así, a uno que tiene alarma le reventaron la ventana. Aunque salte, cuando llega la Guardia Civil ya les ha dado tiempo de robar dos casas”. Los vecinos temen que, además de robos desperfectos, los daños puedan ser también personales.

La campaña de recogida de firmas llega para evitar que las instituciones se olviden del problema. En Alcorisa ya hubo una reunión en verano, después del pico de robos, en la que participaron vecinos, ayuntamiento y Guardia Civil.

Cámaras y leds

El Ayuntamiento de Alcorisa tiene previsto instalar cámaras de vigilancia con lectura de matrículas, según explicó la concejal Raquel Egea.

En el entorno del polígono El Royal, el consistorio instalará hasta cinco dispositivos. Ha solicitado una subvención al Fite de 43.000 euros, y si no la consigue asumirá el gasto con fondos propios. El contrato ya está adjudicado y las cámaras quedarán instaladas a finales de noviembre.

A futuro “queremos trabajar en zona urbana”, aunque todavía “está en proyecto”, reconoció Egea, que sí anunció una inversión de 1 millón de euros para la renovación con leds del alumbrado público gracias al programa DUS 5000 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, financiado por los fondos Next Generation.

En cuanto a Policía Local, “queremos sacar otra plaza” para tener dos, concluyó la edil.