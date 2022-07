El nuevo apeadero de autobuses de Alcorisa entra en servicio para mejorar la seguridad

El nuevo apeadero de autobuses de línea de Alcorisa en la calle Churdán, equipado con tres dársenas y una marquesina, está operativo desde el pasado 27 de junio, cuando quedó suprimida la incómoda y peligrosa parada de la plaza Constantino Lorente. El proyecto, que superará los 300.000 euros de inversión, se completará con una sala de espera y aseos en una segunda fase, y en una tercera con un aparcamiento para 30 plazas cuyos terrenos acaba de escriturar el Ayuntamiento por 32.000 euros.

La nueva parada, situada frente al bar Benyben, queda menos céntrica, aunque apenas a cinco minutos a pie del emplazamiento anterior. Los coches de las líneas regulares de Hife que conectan a diario la localidad con Alcañiz, Teruel, Zaragoza o Barcelona estacionan ahora en las tres dársenas de forma más cómoda y los pasajeros pueden esperar, resguardados de las inclemencias del tiempo, bajo una marquesina de 29,5 metros de largo y 8 metros de anchura.

Subvención del Fite

El Ayuntamiento ha utilizado una subvención de 120.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para ejecutar el nuevo punto de transferencia, embarque y desembarque de viajeros, es decir, la primera fase del proyecto.

El alcalde, Miguel Iranzo, valoró como positivas las primeras semanas del nuevo servicio. “Hay cierto debate sobre el emplazamiento pero la gente debe comprender que hasta ahora se ha estado maniobrando marcha atrás en la plaza Constantino Lorente, que es algo que no debe hacer el autobús, con los veladores a dos metros y maletas descargadas en plena carretera; no solo no es correcto sino que es peligroso. Me habría gustado que este espacio tan amplio lo hubiésemos tenido en la plaza, pero cuatro o cinco minutos de desplazamiento no es nada”, explicó el regidor.

Tres fases

El consistorio no se conforma con la marquesina y las tres dársenas, por lo que emplaza a finales de año para finalizar las dos fases que restan para concluir el proyecto. “La segunda fase consiste en acabar los muros de alrededor”, habilitando “una sala de espera y los baños”, detalló. “Solicitamos otro Fite para ello y nos lo han denegado, así que lo afrontaremos con recursos propios del Ayuntamiento”, manifestó el edil.

Por último, “enfrente de la estación hay una parcela de 700 metros cuadrados donde irán unas 28 o 30 plazas de aparcamiento, frente a las 8-10 que hubo que quitar para hacer la primera fase, por lo que finalmente ganaremos sitio para estacionar. Hicimos la escritura y ya está comprada”, manifestó Iranzo, algo para lo que el pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó la semana pasada destinar 32.000 euros.

La segunda fase lleva un presupuesto aparejado de unos 110.000 euros, mientras que el aparcamiento supondrá otros 90.000. Con todo, el proyecto total se irá a los 320.000 euros, estimó el regidor.