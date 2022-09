Alex Rins abandera la campaña KiSS Motorland que crea conciencia ambiental entre los fans

Marcos Navarro

Varios protagonistas del Mundial de MotoGP, con el piloto de ascendencia de Valdealgorfa Álex Rins a la cabeza, plantaron un total de 25 árboles en la pelouse 6 de Motorland Aragón con ayuda de varios escolares de Alcañiz en el marco de KiSS Motorland, una campaña ecológica cuyo objetivo es crear conciencia entre todos los aficionados para reducir el impacto medioambiental en las carreras.

El circuito alcañizano vuelve este año a impulsar esta iniciativa para mitigar el impacto ambiental producido por las carreras en materia de residuos que se generan por parte del público, en las zonas de trabajo del paddock del circuito de velocidad y también en los aparcamientos que se habilitan durante el Gran Premio de Aragón.

Enmarcado dentro de la política de sostenibilidad de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y con su apoyo, MotorLand Aragón se une a Dorna, IRTA (asociación de equipos del mundial de MotoGP), el Gobierno de Aragón y los patrocinadores Urbaser, DIARIO DE TERUEL y Coca Cola para volver a desarrollar esta actividad que tan buenos resultados ha dado en ocasiones anteriores.

Dentro de la iniciativa se desarrollan varias acciones y actividades entre las que destaca la plantación de árboles que realizaron los pilotos del mundial Álex Rins, Brad Binder, Alonso López, Ana Carrasco y Deniz Öncü junto a alumnos del colegio alcañizano Juan Sobrarías.

Tras haber sido padre hace un año y plantar varios árboles que dentro de un tiempo darán sombra a los espectadores que presencien las carreras en una de las pelouses más concurridas del circuito de velocidad aragonés, Rins bromeó: “No tengo en mente escribir un libro todavía”. El piloto se mostró contento por crear conciencia ecológica entre los fans más jóvenes “que han venido a ayudarnos” para brindar “sombra en la última curva del circuito, que es bastante emocionante”.

Rins aseguró que, poco a poco, la filosofía de la sostenibilidad se va implantando en el mundial de motociclismo. “Se ha empezado con la Moto3, las motos eléctricas, y espero que poco a poco vaya creciendo el tema porque hay que ir con cuidado porque sí que es cierto que el medio ambiente no está pasando su mejor momento”, dijo Rins. El piloto con ascendencia turolense recordó los episodios de calor, sequías y otros fenómenos que advierten de que “hay que cuidar el medio ambiente”.

Rins, sin “presión regalada”

En términos deportivos, Rins aseguró que se siente muy arropado por el público y por la prensa. Motorland Aragón “es un sitio especial” para él, pues está “a 14 kilómetros de donde pasaba todos los veranos de pequeño”. Las exigencias del profesionalismo le impiden bajar más “al pueblo a ver a los abuelos, a los amigos”, pues “hay que dedicar muchísimo tiempo al entreno, a la dieta, a todo”. De modo que “hay que aprovechar cuando venimos” para saludar a un público que arropará durante el fin de semana, precisamente desde esa grada 6.

“Ganar sería increíble, aquí en casa delante de todos los fans, como hicimos hace unos años. No quiero ponerme mucha presión porque es presión regalada, así que intentaremos ir rápidos y disfrutar del circuito, de los fans y de todo”.

“Este acto con niños me ha gustado mucho, ellos son los que nos apoyan en la pista”, destacó López, piloto español de Moto2 que viene de ganar en Misano donde hizo “una súper carrera”. Ahora, “creo que es necesario tener los pies en la tierra, haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora. Es una carrera nueva, no sabes lo que puede pasar y puedes tener problemas. Estoy centrado, haciendo lo que sé y siempre dando el cien por cien y trabajando a tope”.

Autobuses gratuitos

La campaña KiSS Motorland se desarrollará en varias acciones durante el evento. Se repartirán kits en el circuito con bolsas de basura de colores para el reciclado, un folleto informativo de la iniciativa junto con consejos medioambientales y un detalle por parte de Coca Cola.

Además, durante el Gran Premio, para promover un transporte más sostenible se habilitará un servicio de autobuses que conectará el circuito con la ciudad de Alcañiz de forma gratuita. De esta forma, los aficionados podrán evitar sus coches particulares. También se habilitará un aparcamiento de bicicletas para aquellos que quieran desplazarse con este modo de transporte gracias a la proximidad con Alcañiz.

Por otro lado, gracias a Urbaser se distribuirán contenedores y papeleras diferenciadoras del tipo de residuo en las gradas del circuito. También se realizará una recogida de aceite en los boxes de los equipos y en los diferentes hospitalities para posteriormente ser tratado. Y, por último, también se potenciará el producto agroalimentario de kilómetro cero con promoción de varios de ellos (melocotón, aceite o jamón) en diferentes acciones.

Todas estas acciones irán acompañadas por mensajes y continua comunicación durante el evento a través de las pantallas del circuito, paneles en las distintas gradas y vídeos para concienciar a los aficionados para disfrutar de este Gran Premio de una forma sostenible.