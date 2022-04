Aliaga desvela que se trabaja con cuatro proyectos declarados de interés autonómico para Andorra y su comarca

Por

Los grupos de la oposición han denunciado este jueves en el pleno de las Cortes el retraso que acumula el convenio de transición justa para las poblaciones afectadas por el cierre de la central térmica de Andorra y que a la zona no haya llegado ninguna de las empresas anunciadas.



Unas críticas al proceso de transición energética con motivo de la comparecencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, a petición de Ciudadanos, cuyo portavoz en el debate, Ramiro Domínguez, ha arremetido contra la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que ha bautizado como "sor Teresa Ribera" y ha ironizado con que está "excomulgada" por la "vergüenza" que supone ese retraso.



Y aunque no ha culpado de esa situación a Aliaga, sí ha criticado las "mentiras" a los habitantes de la comarca cuando se anuncian empresas que no llegan, como hizo el presidente de Aragón, Javier Lambán, sobre la instalación de cinco proyectos con 230 empleos.



Además, ha dicho, tampoco se sabe nada de los millones que corresponden a Aragón de los 600 comprometidos por la ministra para las territorios afectados por la descarbonización -Aliaga ha recordado que son 91,1 millones para Teruel y que se consiguió ampliar a 34 los municipios incluidos en la transición justa- y ha mostrado sus dudas sobre los 11 proyectos que se han presentado al concurso de los 1.202 MW del "nudo Mudéjar" que dejó libres la Central Térmica de Andorra tras su cierre en junio de 2020.



En su respuesta, Aliaga ha defendido todo el "despliegue" que se está haciendo con fondos en Teruel, desde los planes Miner hasta el Fite, y ha asegurado que "no está fallando ningún compromiso político ni de dineros", aunque ha admitido que hay "un poquito de retraso".



Ha asegurado a Domínguez que desde el Gobierno de Aragón se está poniendo "toda la carne en el asador", que se trabaja con nueve proyectos declarados de interés autonómico, cuatro de ellos en Andorra y su comarca, y que pocas comarcas de la Comunidad tienen la capacidad, con fondos, de hacer "cosas grandes y transformadoras" como la de Andorra.



"Algo se estará haciendo bien", ha remarcado a tenor de la población que han perdido la comarca y Andorra entre el cierre de la central y final de 2021, al pasar de 9.777 a 9.736 y de 7.345 a 7.327 vecinos, respectivamente, mientras que ha descendido el número de parados de 512 a 390 y de 457 a 289.



También ha destacado que el "nudo mudéjar" es el primero de un total de 22 en España afectados por la transición justa y "hay que hacerlo bien"



Sin embargo, Domínguez ha lamentado la pérdida de población de Andorra, que llegó a 9.000 habitantes en 2014 y ahora tiene 7.400, y ha insistido en que la ministra les ha "engañado" y en que la transición "ni es justa ni nada por el estilo".



En el turno del resto de grupos de la oposición, Juan Carlos Gracia, del PP, ha afirmado que al PSOE nadie le va a quitar la "medalla" por haber cerrado la central, que se han perdido más de 4.000 empleos directos e indirectos, que han cerrado varias empresas y que "han hundido" una comarca que llegó a tener el 40 % del PIB de Teruel. "Sin lugar a dudas, ha sido la mejor medida para fomentar la despoblación".



Por Vox, Marta Fernández ha denunciado que la transición, de ser algo, es "injusta", porque el cambio de modelo energético lo están pagando las clases medias en paro, más inflación y mayores impuestos, y que se haya forzado el cierre de la térmica de Andorra cuando Alemania ha prorrogado el uso de sus centrales, al tiempo que ha defendido que cada país marque sus ritmos y aprovechar todas las fuentes de energía, incluido el uso del "fracking" y la nuclear.



Álvaro Sanz, de IU, ha incidido en que no ha habido un poco de retraso para garantizar una transición justa, sino "muchísimo" y eso, en este contexto de incertidumbres, se convierte en "desconfianza" y en "descrédito".



Desde los grupos que sostienen al Gobierno, Leticia Soria (PSOE) afeado a Domínguez su "oportunismo político" con una comparecencia para "vender su libro para los suyos" y Marta Prades (Podemos) ha lamentado que lo único cierto es que se está desmontando la central y no hay nada firme que garantice que empleo en las poblaciones.



Isabel Lasobras, de CHA, ha incidido en que fue Endesa la que decidió de manera "unilateral e injusta" anunciar el cierre por la inviabilidad de hacer las inversiones para cumplir con las exigencias de la UE para el control de emisiones después de ganar mucho dinero en la comarca y Esther Peirat, del PAR, ha admitido, como andorrana, que el proceso de transición le "quita el sueño", como al departamento que dirige Aliaga, y que hay que trabajar "con más fuerza" por el futuro de la comarca.