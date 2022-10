Andorra aplaude la elección del Miteco para el Nudo Mudéjar, pero algunos pueblos mineros recelan de Endesa

La adjudicación provisional a Endesa del Nudo Mujéjar tras la selección realizada por la mesa técnica del Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico (Miteco) ha provocado reacciones encontradas en la cuenca minera de Teruel, que van desde la satisfacción absoluta en Andorra a la decepción y enfado en municipios como Ariño o Estercuel.

Los más de 40 años de relación entre la eléctrica y los andorranos hacen mella en el municipio que quemó carbón en su central térmica desde 1981 hasta su cierre definitivo en 2020. Desde el Ayuntamiento de Andorra, tanto su alcalde en funciones, Joaquín Bielsa, como el teniente de alcalde, Juan Ciércoles, ven con satisfacción la elección del Miteco “Estamos satisfechos porque, por fin, se ha resuelto el Nudo y porque parece que las inversiones que se llevarán a cabo repercutirán no solo en Andorra si no en toda la comarca”, afirmó Joaquín Bielsa, quien deseó que “la elegida sea la mejor oferta para la zona”. El alcalde en funciones, añadió que “lo que ahora interesa es que el tejido industrial que se proponga esté diversificado y no dependamos de una única actividad como pasó con el carbón”.

El teniente de alcalde, por su parte, también realizó una valoración positiva: “hemos tenido durante décadas relación con Endesa, hemos convivido con la empresa y ha llevado a cabo sus proyectos; ahora solamente queda esperar a conocer su plan de acompañamiento, que deseamos sea ambicioso y repercuta en Andorra, en toda la comarca y en la provincia de Teruel”, añadió Ciércoles.

Ariño y Estercuel: “nefasto”

Sin embargo, esa satisfacción que se palpa en Andorra contrasta con las opiniones que ha generado el anuncio de adjudicación en pueblos como Ariño o Estercuel, cuyos alcaldes no dudaron en calificar la resolución a favor de Endesa como una decisión “nefasta” y una “mala noticia”.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, se lamentó de que “con 1.200 megavatios en juego y tantas empresas implicadas, es lamentable que se le entregue todo a una única empresa que no es ni española, sino italiana, una empresa que nos dejó tirados y nos obligó a cerrar la actividad minera de manera improvisada, porque no quiso prolongar la vida de la central por hacer una inversión de 200 millones”.

Noé recordó lo “mal que se portaron con Ariño, donde tuvieron minas y sacaron miles de toneladas de carbón, pero donde dejaron de contribuir hace mucho tiempo”. No espera el regidor mucho de Endesa en el plan de acompañamiento del Nudo Mudéjar, puesto que “no se han acercado a Ariño, a diferencia de lo que han hecho otras empresas, que vinieron a explicar su proyecto y a ver las necesidades que tiene nuestro pueblo”. Por el contrario, enfatizó, “parece que Endesa sí se ha interesado por desarrollar propuesta en otros pueblos de la provincia donde nunca ha habido ni han tenido actividad minera”.

Enorme enfado, por tanto, en este pueblo minero, cuyo alcalde deseó que la resolución del Miteco reciba “alegaciones y recursos por parte del resto de empresas a las que no se ha tenido en cuenta”. Noé, que calificó la adjudicación como “muy negativa para el pueblo de Ariño”, añadió que “no les deseamos ningún mal a los andorranos, pero no nos creemos a Endesa, porque nos han engañado otras veces”.

También arremetió el primer edil contra el Miteco, que con esta resolución, dijo, “no nos ha hecho ningún favor”. Según dijo, “aún estamos esperando que el Ministerio inicie esa Transición Justa de la que tanto habla, porque si en Ariño ésta se ha empezado a producir no ha sido gracias al Miteco, sino a empresas como Samca, que sí se han portado como unos señores montando una empresa y generando empleos, o al Ayuntamiento, que ha ampliado el balneario y ha trabajado para atraer empresas como la que se anunciará la semana que viene en Zaragoza”.

Cifras

El alcalde de Ariño también dudó de las cifras que da la eléctrica de generación de puestos de trabajo en el desmantelamiento de la planta. “Dudamos que se creen esos 3.500 puestos de trabajo que se anuncian ahora tras la adjudicación del Nudo Mudéjar”, enfatizó.

En la misma linea que el alcalde de Ariño se pronunció Joaquín Lahoz, alcalde de Estercuel, que esgrimió los mismos argumentos que su homólogo ariñero: “Endesa ha sacado todo lo que ha querido y más de nuestros pueblos, y no nos vemos recompensados después de todo lo que se han llevado de aquí”, afirmó Lahoz, quien consideró que “sería justo que Estercuel, Ariño y los pueblos mineros hubiéramos participado en algo más”, aunque reconoció que “no esperamos gran cosa”, pero sí que “se repartieran de otra manera los megavatios de la central”.

El alcalde de Estercuel afirmó que “en Aragón hay empresas que podrían haber recibido algo más” y aunque se dijo sabedor de que “no podemos hacer gran cosa, lo que no vamos a hacer es aplaudir esta decisión”, porque están diciendo que el 20% de los proyectos irán a los 34 pueblos mineros, y eso no es Transición Justa, sino migajas”.

Por otra parte, se mostró convencido de que “los pueblos afectados nos tendremos que reunir para hablar de lo injusta que es la situación y de si presentamos algún tipo de recurso, aunque todavía es pronto para decidirlo, ya que no conocemos el proyecto de Endesa”.

Por parte de las organizaciones sindicales también hay cierta cautela, aunque más en CC.OO que en UGT. Desde UGT, el secretario provincial, Alejo Galve, consideró que el Ministerio debe aportar más información del proyecto que ha salido ganador. “Alguien tendrá que decir algo más que un tuit, que es lo único que ha hecho el Miteco”. No obstante, consideró que “si es Endesa como parece la adjudicataria, sería una gran noticia para Andorra y los pueblos de la comarca, porque era el proyecto más potente y porque su propuesta repercutirá en ingresos en los ayuntamientos”. Además, indicó que “cuando en Andorra hablamos con Endesa se le pidió que las 147 familias que tuvieron que recolocar fuera tras el cierre de la central pudieran volver a su pueblo; esperamos que cumplan con ese compromiso”, añadió.