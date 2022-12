Andorra se suma a las peticiones para restablecer la UVI móvil y las ambulancias

Por

El Ayuntamiento de Andorra pedirá al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario urgente de Aragón, adjudicado recientemente por 126 millones de euros a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, mantenga las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la UVI móvil para traslados interhospitalarios desde el Hospital de Alcañiz, el único que no tiene UCI de todo Aragón.



La solicitud emanará de la concejalía de Acción Social que ostenta Antonio Planas (PSOE) mediante carta a la consejera, Sira Repollés (PSOE), una vez se haya reunido el Consejo de Salud de Andorra, con el que se busca un consenso. Planas animó a otros ayuntamientos a sumarse porque “esto nos afecta a todos”.



Según recordó el concejal andorrano, el nuevo pliego deja sin ambulancia secundaria (UVI móvil) de traslados entre hospitales al sector durante las noches (de 21.00 a 9.00 horas), los fines de semana y los días festivos.

Además, las ambulancias de Híjar, Muniesa, Alcorisa, Orihuela, Cella, Perales del Alfambra, Sarrión, Mosqueruela y Maella (Zaragoza, adscrita al área Sanitaria de Alcañiz), todas ellas hasta ahora convencionales y disponibles las 24 horas del día, se reconvierten en servicios de Soporte Vital Básico (SVB) y solamente tendrán presencialidad en horario diurno, de 09.00 a 21.00 horas, esto es, durante 12 horas.



“Esto supone minimizar mucho el servicio en las comarcas del Bajo Aragón, encima teniendo en cuenta que la población está muy envejecida, por lo que se necesitaría incluso más de lo que ha habido hasta ahora”, argumentó Planas, que pedirá a Sanidad “que reponga el servicio, que tenga en cuenta que somos el medio rural y que estos medios sanitarios son necesarios porque, sin ellos, estamos más desatendidos e inseguros”. “Necesitamos el servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, zanjó, Planas, que espera que el Consejo de Salud de Andorra se reúna la próxima semana. Más quejas

Las quejas de Andorra se suman a las de otros Consejos de Salud del sector de Alcañiz, que ya han iniciado recogidas de firmas, y a las de la Asociación de Facultativos del Hospital de Alcañiz (AFHA), que invita a la ciudadanía a presentar quejas formales en los distintos registros oficiales del Gobierno de Aragón por la merma de servicios que implica el nuevo pliego.



Los médicos explican que el nuevo servicio de transporte sanitario urgente, que entrará en vigor en febrero de 2023, mantiene localizados en la base a la UVI móvil y al personal asignado a ésta (médico y enfermero) desde las 09.00 a las 21.00 horas. Sin embargo, los fines de semana y días festivos esta ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) pasará a ser un Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) en horario diurno, puesto que solo contará con un enfermero asignado de 9.00 a 21.00 horas.



Al no haber presencia de médico deja de ser operativa para traslados de pacientes graves o desestabilizados. Además, por las noches dejará de estar disponible; es decir, desaparece todo el servicio: ambulancia y personal de enfermería.



Con esta situación, el sector de Alcañiz se quedaría con solo la Unidad Móvil de Emergencias (UME) disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. El problema de esta merma de servicios radica en el momento en que se necesite realizar un traslado entre hospitales cuando la UME está realizando otro servicio de urgencia, o viceversa, cuando se haya utilizado la UME para un traslado de un paciente al Hospital Miguel Servet de Zaragoza (centro de referencia para el Hospital de Alcañiz) y se requiera su presencia en una urgencia en el Bajo Aragón.



De modo que, según argumentan los médicos, el nuevo pliego afianzará y oficializará el recorte de medios y servicios en este sector sanitario, que tiene como referencia a una población de 75.000 pacientes de las provincias de Teruel y Zaragoza. Desde el pasado verano, las urgencias que han requerido traslados desde Alcañiz a Zaragoza en el horario en que el servicio ha estado restringido y no ha estado disponible la UME —pacientes inestables que requieren UCI, un parto prematuro, un ictus...— se han resuelto pidiendo o bien una UVI móvil que viniera desde Teruel capital (a 150 kilómetros de distancia de Alcañiz) o desde Zaragoza (a 100 kilómetros), con lo que eso supone en pérdidas de tiempo de intervención.