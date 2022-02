Arranca sin incidencias y conforme a lo previsto la segunda ruta del Porta a Porta de recogida de residuos en el Matarraña

“Sin incidencias y conforme a lo previsto”. Así terminó el primer día de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en la segunda ruta del Porta a Porta que se acaba de poner en marcha en la Comarca del Matarraña. Los operarios del servicio realizaron la recogida de la fracción papel-cartón y de materia orgánica en los cinco pueblos que este lunes se incorporaron al sistema -Ráfales, Torre del Compte, La Portellada, Valdeltormo y Valjunquera- de acuerdo con el horario establecido, según explicó el responsable del servicio, Alberto Rodríguez.

“Ha sido el primer día de recogida y el servicio ha ido bien. Los trabajadores y los vecinos se están adaptando todavía a la nueva metodología, pero no ha habido ningún problema”, valoró el técnico, “al margen de dos vecinos que han llamado para explicar que no les habían recogido su basura, algo que puede ocurrir en estos primeros días en los que los operarios no conocen todavía todas las calles”. Aún con todo, indicó que “esta circunstancia también puede haber ocurrido porque han sacado la basura tarde y el camión ya había pasado”.

Los cinco municipios que se incorporaron ayer a la ruta seguirán una programación semanal que viene preestablecida: los miércoles se recogerá la fracción de los plásticos y el resto; el jueves el papel-cartón y la materia orgánica y el sábado de nuevo resto y plástico. Ayer lunes era el turno de la materia orgánica (contenedor marrón) y de la fracción papel-cartón.

Interés

El técnico del servicio valoró el “interés” que se han tomado los vecinos por realizar el reciclaje correctamente. “Este fin de semana hemos recibido muchas llamadas y contestado mensajería instantánea, porque la gente preguntaba dudas sobre algunos artículos y cuál era la fracción a la que tenían que destinarlos”, señaló. A su juicio, “esto está muy bien, porque demuestra que tienen mucho interés, que están receptivos por hacer bien las cosas”, enfatizó.

El sistema Porta a Porta supone un cambio sustancial en la forma de reciclaje, pues implica que la recogida de residuos se realiza a domicilio. Durante el fin de semana se retiraron los contenedores de la vía pública en todos los municipios que se han incorporado al sistema.

En esta ruta han entrado en servicio dos vehículos: un camión tricompartimentado y un pick up con remolque que lleva dos contenedores y un depósito al que se destina la fracción de pañales , excrementos de animales, etc. “Estos últimos van al resto, pero huelen, así que cualquier vecino, además de lo que toca recoger en el calendario diario, puede sacar en una bolsa de plástico aparte, dentro del cubo marrón, una bolsa con este tipo de residuos, que son muy olorosos y que se recogerán todos los días”, explicó Rodríguez.

Tasa de reciclaje

La Comarca del Matarraña espera elevar la tasa de reciclaje en estos municipios hasta un 61-73%, valor que hasta la fecha ha ofrecido la primera ruta del servicio ‘Porta a porta’, que está en funcionamiento desde junio del año 2018. Esto implica mejorar la gestión de todas las fracciones valorizables y, al mismo tiempo, implica una reducción importante de la fracción resto, destinada al vertedero, puesto que de ella se separa la fracción orgánica.

La fracción orgánica recogida de forma separada mediante este sistema se emplea para la elaboración de compost en la planta de compostaje comarcal situada en Peñarroya de Tastavins: un producto que se puede emplear como fertilizante y cuyos resultados analíticos le otorgan una calidad inmejorable para este uso. El compost producido mediante este sistema se ha estado distribuyendo de forma gratuita entre todos los municipios de la comarca del Matarraña que lo han solicitado.