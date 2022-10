Arrancan los Paseos Saludables que promueve el Ayuntamiento de Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz, a través de las concejalías de Participación Ciudadana y Acción Social, comenzó este jueves a realizar los paseos saludables, dirigidos a personas mayores. La primera salida se realizó a las 09.30 horas desde la plaza de toros (ese será el lugar y la hora desde el que se saldrá en los siguientes itinerarios). Consistió en un recorrido hasta el azud en el que participaron medio centenar de personas.

Estas salidas cuentan con el acompañamiento de una enfermera y una dinamizadora, según explicó la concejal de Participación Ciudadana, María Milián. Su objetivo es que, a través de ellas, las personas mayores mejores su salud física y mental. “Se trata de ayudar a los mayores a salir de casa (ya que algunas personas no lo hacen por encontrarse en soledad) y a relacionarse con gente, lo cual es positivo para personas que a veces se encuentran solas y no pueden ir a otras actividades.”, comentó la concejal.

Las dos profesionales que acompañarán todos los jueves al grupo tratan de ayudar a los participantes a relacionarse con los demás y a mejorar su bienestar emocional. “En la salida de hoy hemos hecho un paseo hasta el final del azud y hemos vuelto. Ha sido un recorrido de una hora y media aproximadamente en el que la animadora ha conversado con los participantes y la enfermera ha hecho un ejercicio de equilibrio emocional”, detalló Milián, quien confirmó que cada jueves se llevará a cabo una actividad relacionada con hábitos saludables y equilibrio emocional.



A juicio de la concejal de Participación, “nuestra intención es ayudar a los mayores a salir de casa y a relacionarse con gente, ya que, en ocasiones, o están solos o no pueden ir a otras actividades”. Además, la edil enfatizó que “la presencia de estos profesionales servirá para que los participantes reciban diferentes indicaciones, consejos, trucos y curiosidades sobre hábitos de vida saludables y sobre cómo optimizar lo que habitualmente hacemos en el día a día para mejorar nuestra salud”.

Este ciclo, que se repetirá todos los jueves a partir de las 9.30 horas desde la plaza de toros, es fruto de la colaboración entre el centro de salud de Alcañiz y el propio Ayuntamiento a través del proyecto Alcañiz Soy Sana. No es necesaria inscripción previa ninguna para participar en estas rutas, y el nivel de exigencia, no será muy alto, a tenor de lo señalado por Milián. No en vano, indicó, “se irá adaptando según las características del grupo y lo que cada día, con las circunstancias climatológicas que toquen, vaya determinando”. “Es una muy buena oportunidad para estar activo, conocer gente y conocer nuestro entorno, por lo que animamos a participar en estos paseos a toda la ciudadanía de Alcañiz, independientemente de su edad”.

Los paseos de los jueves se organizarán desde octubre a junio todos los jueves, salvo que la climatología lo impida.

Los lunes el centro de adultos

Esta iniciativa se complementa con la que ha organizado el centro de adultos de Alcañiz todos los lunes, aunque, según matizó la concejal alcañizana, “los del centro de adultos son itinerarios culturales en los que sí se necesita inscripción”. En este caso, “aparte de ser salidas en las que se aprovecha para pasear, se visitan lugares de interés cultural como puede ser la biblioteca, algún espacio emblemático de Alcañiz o alguna exposición que esté abierta en un momento determinado”, añadió.

Web

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto en marcha una plataforma digital en la que se ofrecerán consejos sobre dieta y consumo responsable y sostenible, hábitos dentales y de cuidado de boca, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.



Según detalló la concejal de Participación Ciudadana de Alcañiz, un apartado especialmente importante de esta web, en la que han participado de manera muy activa las profesionales de la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones de Alcañiz, es precisamente la prevención de problemas de salud mental y trastornos conductuales. Esta plataforma web puede ya consultarse a través de la página web del Ayuntamiento de Alcañiz (www.alcaniz.es). El portal está especialmente dedicado a la actividad de promoción, difusión y fomento de los hábitos y las acciones saludables que promueve el proyecto municipal Alcañiz SoySana. Se han insertado vídeos y recursos audiovisuales.