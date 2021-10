Beceite recula y retira la nueva ordenanza reguladora del Parrizal que pretendía cobrar cinco euros por persona

El Ayuntamiento de Beceite ha dado marcha atrás y ha retirado la ordenanza reguladora de los accesos al Parrizal que se encontraba en tramitación, atendiendo a las alegaciones presentadas por distintos colectivos y personas a título particular, que habían presentado alegaciones al texto denunciando “discriminación entre vecinos”.

La Asociación de Vecinos de Beceite, que se encontraba entre los colectivos que presentaron consideraciones al texto durante su tramitación, comunicó que la semana pasada recibieron una resolución de Alcaldía en la que se les comunicaba la retirada del texto y en la que se les informaba de que el Ayuntamiento atendía las alegaciones por el motivo aducido.

La ordenanza, que se encontraba en tramitación desde este verano pasado, regulaba el uso de las pasarelas que el Ayuntamiento ha instalado en el camino del Parrizal y el disfrute de un seguro personal por cada usuario que accediera al paraje natural. La nueva regulación establecía un coste de la tasa de acceso al paraje natural sería de cinco euros por persona, cuando el cobro hasta ahora se ha venido fijando en 10 euros por cada vehículo que accede hasta el parquin número 3 (el último y más próximo a la zona a visitar). Si se accede a la zona sin vehículo, el coste es gratuito.

Tal y como había quedado redactada la nueva ordenanza, quedarían exentos de este pago los vecinos empadronados o nacidos en Beceite, así como los usuarios que acrediten una autorización del Ayuntamiento de Beceite para la realización de labores de investigación, estudios, proyectos, etc, así como los actos organizados por el Ayuntamiento y otra entidad en colaboración con éste. Es decir, se mantenía en esta nueva reglamentación la distinción entre vecinos empadronados y no empadronados que motivó la rebelión vecinal de los vecinos que residen fuera y tienen en Beceite su segunda residencia y que han organizado ya tres actos de protesta este verano en el pueblo.

La normativa en vigor

Lo que no aclara la resolución trasladada a la Asociación de Vecinos es si esa misma alegación que ahora se admite también se aplicará a la ordenanza vigente desde hace un par de años y que distingue igualmente entre vecinos empadronados y nacidos en Beceite de los que no lo están. Precisamente para protestar contra esta distinción se han convocado en Beceite tres manifestaciones desde finales de junio de este año en las que vecinos del pueblo que viven fuera -con el apoyo de algunos residentes en el municipio- han protestado contra la normativa municipal que les obliga a pagar para acudir al Parrizal o a la Pesquera en coche, algo que no tienen que hacer el resto de residentes empadronados.

Dudas

La portavoz de la Asociación vecinal, Montse Boix, explicó que “la resolución se ha remitido a todas las entidades, colectivos y personas que a título particular han presentado alegaciones en contra de la nueva ordenanza, que va más allá y ahora obliga a pagar cinco euros por persona que quiere acceder a realizar cualquier ruta por los Puertos de Beceite que tenga su punto de entrada desde el Parrizal”. Según señaló, “el escrito dice que se admiten todas las alegaciones y que retiran la ordenanza, pero desconocemos qué ocurrirá con la que está todavía en vigor, si se mantiene con la distinción entre empadronados y no empadronados o si está previsto volver a redactar una nueva ordenanza”.

Boix apuntó que “lo razonable sería que, visto que se acepta el argumento de la discriminación vecinal que habíamos aducido, la ordenanza que nos obliga a pagar 10 euros por acudir a la Pesquera o al Parrizal fuera derogada, puesto que también es discriminatoria, ya que mantiene esa distinción”.

Con todo, la portavoz de la asociación consideró que “nuestra valoración de esta retirada de la normativa nos parece positiva, puesto que entendemos que se admiten nuestras consideraciones; a partir de ahora veremos cuál es la profundidad de la reforma, si redacta una nueva o lo dejan todo como está”. Los vecinos no son, por el momento, optimistas, puesto que “si se mantiene lo que está vigente, seguimos teniendo una discriminación y ahora sí sería incongruente que lo dejaran como está, puesto que no tiene sentido admitir esa discriminación en un texto que se encuentra en tramitación y no hacerlo en otro que está en vigor. Se supone que si lo admiten es que es realmente discriminatorio”, adujo la portavoz vecinal.

La Asociación de Vecinos también espera un pronunciamiento por parte del Justicia de Aragón, al que se han dirigido presentando una queja por el trato “discriminatorio” que consideran se les aplica en Beceite en relación al acceso a los parajes naturales.