Diego Bayona, ex director general de Medio Natural: "Las ayudas por presencia de lobos deben ir acompañadas de líneas de pago directo por daños"

Diego Bayona ha sido director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón hasta este mismo sábado en el que fue publicado su cese por ser incompatible su cargo con su participación en una candidatura a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Esta entrevista se realizó el jueves, siendo todavía responsable del área.

- ¿Desde cuándo está constatada de forma fehaciente la presencia del lobo en la provincia de Teruel?

- Al sur del Ebro no se empezaron a detectar indicios de presencia de lobo hasta el verano de 2020. Primero se confirmó con un análisis genético de dos hembras en la zona de la comarca de Cariñena, hembras divagantes que creemos procedían de Castilla y León o Castilla La Mancha, una de las cuáles constatamos que se había desplazado hasta la zona de Alcañiz en enero de 2021. Esa loba es la que sigue ahí.

-Hubo un ataque con un par de ovejas muertas a finales de 2020 en una explotación de Alcañiz. ¿No se contabiliza este ataque?

-Desde que se da un ataque hasta que se constata que es de lobo pasa cierto tiempo. Sin embargo, el departamento solamente puede confirmar que es de lobo el ataque del 5 de enero de 2021 en Alcañiz con 4 ovejas muertas.

-¿Si ese de enero de 2021 ya se sabía que era de lobo, por qué no se incluyó el término municipal de Alcañiz en la orden de ayudas de ese año?

-Hay que tener en cuenta que el decreto se creó para ataques de grandes depredadores, especialmente de oso, en zonas del Pirineo. El oso es un animal más fácil de detectar, a diferencia del lobo, que es un animal que se mueve más y no se establece en un término municipal concreto. Se constata su presencia mediante análisis genético y cámaras de fototrampeo, así que, desde que se confirma y traslada la información a la dirección general de Calidad Alimentaria, que es la que otorga esas ayudas, pasa un cierto tiempo.

Término de Alcañiz

- Pero es que tampoco se incluyó el término de Alcañiz en la orden publicada al año siguiente, en 2022.

-Desde la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal comunicamos los primeros indicios en 2020 y los constatamos en 2021, pero desconozco por qué ha tardado tando en incluirse. Es cierto que en 2021 ya lo trasladé a los responsables en este tema en ganadería.

-¿Quizá no se incorporó porque en el Bajo Aragón turolense hay una gran cabaña ganadera y pagar 6 euros por cabeza supondría un gran desembolso?

-En Aragón no hay una manada de lobos establecida como ocurre en Castilla y León o Castilla La Mancha. El Ministerio otorga una ayuda a las comunidades autónomas y a Aragón llegan apenas 100.000 euros para protección y para establecer medidas preventivas, es decir, a repartir entre medidas y pago de daños. Con el número de ataques que tenemos, que son pocos para lo que es el territorio, esa cuantía daría de sobra para pagar daños.

-¿Qué ayudas establece la orden del Gobierno de Aragón por presencia de lobo?

-Para el caso del lobo hay una ayuda muy buena en todos los municipios incluidos. Se pagan 6 euros por cabeza de ganado, una vez los ganaderos toman medidas preventivas, que también se financian con esta normativa. Pero debemos decir que la presencia del lobo es difícil de constatar, porque se mueve mucho y puede cambiar de ámbito territorial fácilmente. En cualquier caso, ya trasladamos la necesidad en el año 2021 de que hubiera una orden de pago de daños a los afectados que han sufrido ataques de lobo, aparte de las ayudas que especifica la orden, porque es importante que se cubran los daños donde se han producido, tal y como se hace con los ataques de oso. Es una medida que funciona en otras comunidades autónomas. No es lo mismo saber que hay un lobo en el entorno y que se necesitan medidas que tener un ataque directo, por eso hay que compensar los daños.

- ¿En cuántas comarcas de Aragón está constatada la presencia del lobo?

-En Jacetania se constató un ataque de lobo y ahora no se tiene constancia de su presencia. Ahora mismo sabemos que hay un lobo en la zona de Alcañiz y otro en la Ribagorza. Realmente es difícil realizar afirmaciones rotundas por la movilidad del lobo y su confirmación se realiza con cámaras de fototrampeo. También puede ocurrir que un lobo esté establecido en una zona y que no haya ataques al ganado.

-En Monegros hubo un último ataque en agosto del año pasado y en Jacetania comenta que ya no se observa su presencia, cuando en Alcañiz sí, y desde 2021. Es difícil de entender que la comarca de la Jacetania se incluyera en la orden o decreto de ayudas de 2022, cuando no se registraron ataques de lobo, y el término de Alcañiz no lo esté, cuando sí los hubo.

-Tenemos que conseguir adaptar la orden al comportamiento de esta especie, y el objetivo debe de ser ayudar al que ha tenido daños. Aragón ha establecido una ayuda única en el Estado para la convivencia con depredadores, pero tiene la problemática de que los lobos se pueden desplazar y que en Aragón no hay manadas, porque los lobos tienen una presencia inestable. Ahora mismo, considero que las ayudas por presencia de lobo en Aragón deberían ir acompañadas de lineas de pago directo por ataques, es decir, que se paguen los daños a quien los haya tenido. Esa orden de ayudas se podría poner en marcha de una manera más o menos inmediata, trabajando también en prevención y hacerlo a nivel general en toda la Comunidad, porque la presencia del lobo va a ir en expansión. Esa sería la forma de prepararnos para los próximos años.

Decreto

-Su opinión es que hay que pagar daños, pero el decreto no depende de esta dirección general ¿Cree que se va a hacer?

-Ahora mismo estamos en un periodo preeelectoral. Este año entiendo que no, porque esa orden de ayudas por daños no se ha puesto en marcha en ejercicios anteriores. Sin embargo, estamos en tiempos de propuestas políticas y de gestión de cara a las próximas elecciones. Aragón está invirtiendo mucho dinero en la convivencia con grandes carnívoros; somos la Comunidad Autónoma que más lo hace, pero no estamos atendiendo bien al comportamiento de la especie del lobo, y considero que hay margen de mejora, y este pasa por mejorar en medidas de prevención y en la puesta en marcha de una orden de pago de daños, que podría ser inmediata. Y no estamos hablando de una gran inversión. A nivel presupuestario el pago de los daños es pequeño, porque son pocos los ataques que hay para el conjunto de la Comunidad.

-¿Les ha sorprendido el número de ataques consecutivos que se han registrado en el Bajo Aragón?

-Sí que sorprende, y son bastantes para lo que tenemos en otras zonas. En 2023 tenemos contabilizados 2 ataques con un total de 23 ovejas muertas y 18 heridas en Alcañiz, incluyendo la pedanía de Valmuel, y un ataque con 4 ovejas muertas en Andorra. Es un número alto, pero hay que tener en cuenta que es un entorno en el que no se habían tomado medidas preventivas. Cuando se puede valorar si la situación es más complicada es cuando se han tomado medidas y los ataques continúan. Esos dos términos municipales se incluirán en la orden de ayudas para que los ganaderos puedan tomar las medidas preventivas como la colocación de vallados de 1,80 metros, entre otras.

- Pero, mientras no se publique la orden, esas medidas no se financian al ganadero.

-Desde la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal colaboramos con los ganaderos para poner vallados en zonas que aún no han entrado en el decreto de ayudas. Y cuando esté publicado, todos los ganaderos podrán optar a ayudas por cabeza de ganado como a las correspondientes para introducir medidas de prevención. Esas medidas son obligatorias, porque se considera que esa es una zona con presencia de lobo. Considero que lo ideal sería que esas medidas se llevaran a todo el territorio aragonés, porque entendemos que para los ganaderos es un problema, puesto que tienen que modificar el manejo del ganado.

-En el Bajo Aragón los ganaderos no están habituados a manejar mastines, además de que El Plano de Alcañiz, Andorra, Valmuel... son áreas que no están aisladas, a diferencia de lo que ocurre en el Pirineo, y que, además, tienen caminos vecinales muy transitados por caminantes, ciclistas... Tener un mastín puede generar otros problemas, porque a la gente le da miedo pasar junto a un animal tan grande. ¿Se va a obligar a los ganaderos a tener mastines para cobrar las ayudas?

-No es obligatorio tener mastines. Pero lo que está claro es que cuando se toman las mínimas medidas de vallado no se vuelven a producir nuevos ataques. Es decir, hay fórmulas para establecer esa convivencia y no han de ser las mismas en todas las comarcas. En el Pirineo hay tendencia a trabajar con mastines por la convivencia con el oso. No obstante, las fórmulas de uso de vallado de 1,80 metros funcionan.

Salida

-¿Se puede sacar al lobo de la zona como reclaman los ganaderos?

-Al igual que hay que ser empático con los ganaderos y poner en marcha lineas de ayuda adecuadas como el pago de daños y la financiación de medidas preventivas, hay que entender que el lobo es una especie clave en los ecosistemas mediterráneos y en el territorio peninsular y que está protegido por directivas europeas, además de que hay una estrategia estatal que da directrices sobre esta especie. Lo que hay que poner son medidas preventivas, tener informados a los ganaderos, estar cerca de ellos y adoptar medidas que pueden ser individualizadas, porque no es lo mismo aplicarlas en zonas de oso que en zonas con lobo, que es un animal que está en expansión.

-Oviaragón pide la aplicación de la disposición de la orden TED/980/2021 que abre la posibilidad de trasladar el lobo, si genera problemas.

-Hay que adaptarse a la estrategia estatal de esta especie y, antes de tomar medidas de ese tipo, hay que constatar que el del lobo es un comportamiento anormalmente agresivo. Antes de retirar a un animal de una zona hay que prevenir, como así establece esa disposición. El número de ovejas muertas en la provincia de Teruel es elevado para lo que ha pasado en Aragón hasta ahora, pero también hay que señalar que no se habían implantado medidas preventivas. Si las hay, el número de ataques ha de bajar. Entendemos que los ganaderos tienen que adaptarse a una situación a la que no están habituados colocando vallados de 1,80 metros, lo que cambia el manejo y requiere de una adaptación que conllevará trabajo. Por ese mismo motivo debemos seguir poniendo en marcha mejoras. Las ayudas que establece Aragón son de las más cuantiosas del Estado, aunque faltaría cubrir el pago de daños directos como se hace con el oso y avanzar en la prevención más allá de donde puede haber presencia. En cualquier caso, hay que acompañar y guiar a los ganaderos en todas las lineas de apoyo que pongamos en marcha.

-¿El lobo atropellado en la carretera nacional 232 el día 3 de abril es el que se había detectado el año pasado en la zona de Monegros?

-Hay que corroborar los análisis genéticos que se han hecho con muestras de excrementos, pero todo nos hace pensar que sí, por la tipologia de lobo que era, puesto que era un lobo itálico.

-Ese lobo itálico ha estado conviviendo con la loba de Alcañiz, de la subespecie ibérica, durante al menos dos meses, lo que ha coincidido con el periodo de celo de la especie. ¿Creen que la loba podría estar preñada?

- Posibilidades existen, pero no tenemos constancia.

-¿Qué valor biológico le otorgaría a un cruce entre la subespecie itálica e ibérica?

-El lobo es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas en Aragón y en todo el territorio del Estado, y Aragón y Cataluña son zonas de interés para la distribución de la especie a nivel europeo. El Ministerio está pendiente de lo que ocurre con la distribución de los lobos del oeste, que son lobos ibéricos y que vienen de Castilla, con los itálicos, que entran por los Pirineos. Científicamente tiene interés que el lobo se implante en nuestro país. Lo piden las directivas europeas y por eso el lobo tienen un estatus de protección en Europa. De hecho, está en el listado de especies en régimen de protección a nivel estatal. En este sentido, igual que entendemos que es una problemática para el ganadero y que hay que establecer medidas para generar convivencia, también la presencia del lobo se está utilizando en un formato de generación de riqueza, porque hay gente interesada en conocer la especie. Las instituciones debemos serenarnos y poner sentido común. En Aragón es un problema fácilmente atajable y, sabiendo que la especie está en expansión, tenemos que estar con las ganaderos para que estén preparados para que cuando vengan más lobos.