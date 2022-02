El Ayuntamiento de Beceite cobrará una entrada de 5 euros por persona para acceder al Parrizal

El Ayuntamiento de Beceite cobrará una entrada de 5 euros por persona para acceder a la ruta de las pasarelas del Parrizal de la que quedarán exentos de pago “los usuarios que lleven autorización expresamente otorgada por el Ayuntamiento”. Una medida que para la asociación vecinal es “ambigua y arbitraria” y no aclara si habrá “discriminación” entre ciudadanos empadronados y propietarios de segundas residencias, por lo que estudia interponer un recurso contencioso-administrativo.

La ordenanza reguladora del precio público para el “tránsito y disfrute” de la ruta fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 9 de febrero y será de aplicación a partir de marzo. La nueva tasa sustituye el pago anterior de 10 euros por vehículo, que incluía bonificaciones para residentes y alojados en la localidad. A partir de ahora, el consistorio especifica que deberán pagar 5 euros por acceder al paraje natural los usuarios con 12 años de edad cumplidos, 4 euros si se trata de federados en clubes de montaña. El precio incluye seguro.

Quedan exentos, según indica la ordenanza, “los usuarios que lleven autorización expresamente otorgada por el Ayuntamiento de Beceite”.

Una consideración que no ha gustado a la Asociación de Vecinas y Vecinos de Beceite, que en un comunicado de prensa recuerda que, tras las protestas de cientos de personas en 2021, el alcalde, José Enrique Celma, retiró la anterior propuesta de ordenanza, que sí especificaba que los vecinos empadronados tendrían acceso gratuito al Parrizal y la Pesquera, pero no así el resto de los ciudadanos que también tienen residencias en el pueblo aunque no están empadronados.

“Con la nueva ordenanza, el alcalde ha eliminado la parte del texto que ponía por escrito lo que quería hacer: discriminar a los vecinos”, con lo que “formalmente” no recoge “la diferencia entre vecinos”, apunta la asociación. Esta agrupación considera que el redactado “es ambiguo, arbitrario” e incide en la “postura ilegal” del equipo de gobierno de generar “diferencias” que, en opinión de esta asociación, “solamente conducen a crear malestar entre vecinos”.

Irán al contencioso

La asociación estudia interponer un recurso contencioso-administrativo, la fórmula legal prevista contra este nuevo precio público, y no descarta “presentar una denuncia por prevaricación si el Ayuntamiento mantiene la diferencia”, a través de las autorizaciones que expida, “entre vecinos empadronados y no empadronados para el acceso al Parrizal y la Pesquera”.

Este grupo de vecinos acusa a Celma de aprobar la ordenanza sin contestar siquiera a las alegaciones, algo que califica en el duro comunicado de “perniciosa práctica política” e interpreta como “una manifestación más de la prepotencia con la que se suele conducir el Ayuntamiento de Beceite y de la falta de consideración hacia el ciudadano”.

Además, la asociación vecinal explica que la nueva ordenanza fue aprobada inicialmente en el pleno del 4 de noviembre. Tras el proceso de exposición pública, no volvió al pleno como es preceptivo sino que se dio por aprobada mediante un decreto de alcaldía y se publicó en el BOA.

20% para vecinos

Las “irregularidades formales afectan a la nulidad de los acuerdos”, asegura la asociación, que yendo al fondo del asunto explica que en el periodo de audiencia presentó alegaciones para pedir la gratuidad del acceso al Parrizal y para que un 20% de las 600 plazas diarias (300 de mañana y 300 de tarde) se reserven a vecinos residentes y no residentes sin reserva de plaza.

Además, expuso “la arbitrariedad en las exenciones de pago” y alegó “sobre la improcedencia del precio público argumentando que debía considerarse una tasa”.

Por último, argumentó que el Ayuntamiento no dispone de un uso privativo (por concesión del dominio público hidráulico del río Matarraña por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro) que impida su uso común general.

Los vecinos estiman en 3.000 euros diarios la “cifra golosa” que el consistorio se embolsará diariamente sin permisos especiales, “sin contar la recaudación de la Pesquera”.

Regular el acceso

“Hay que regular el acceso pero no cobrar tasas por persona, ni muchísimo menos cobrar a segundos residentes. Debemos integrarlos porque forman parte de nuestro día a día”, manifestó el portavoz del PAR, Arturo Queral, que propuso volver a la regulación anterior, gravando el acceso de vehículos, bonificando a los alojados en Beceite y sin discriminaciones entre vecinos. Queral echó en falta diálogo por parte del equipo de gobierno del PP.

Este diario no pudo contactar ayer con el alcalde pese a que lo intentó varias veces y por distintas vías de comunicación.

Sí atendió días antes a El Periódico de Aragón, en cuyas páginas reconoció que la ordenanza había sido objeto de cambios tras la retirada de la anterior ante la contestación social de 2021.

Celma argumentó que la gestión de la zona natural del Parrizal resulta costosa y por ello hay que cobrar una entrada que garantice unos ingresos mínimos.

Además de la reposición de señales y pasarelas, el Ayuntamiento contrata para el acceso al Parrizal a seis personas, más tres en la oficina de turismo, afirmó.