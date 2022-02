El Ayuntamiento de Valjunquera deniega a Forestalia la licencia para sus parques eólicos

El Ayuntamiento de Valjunquera ha terminado la redacción del documento de alegaciones al proyecto PEol-540-AC, promovido por la empresa Forestalia. En el escrito, deniega la concesión de licencia para la construcción de los parques Cretón, Menecio, Odiseo y Perses y reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la supresión y eliminación de la totalidad de las centrales eólicas promovidas por esta empresa en su término municipal, así como sus lineas de evacuación.

El Ayuntamiento valora la imposibilidad de otorgamiento del permiso tanto para la instalación del proyecto presentado bajo la denominación de "GARRAF A” como para todas sus infraestructuras de evacuación. En base a ello, solicita al Ministerio que emita una Declaración de Impacto Ambiental Negativa.

El parque eólico Cretón tiene en el término municipal de Valjunquera cinco aerogeneradores; Menecio, dos; Odiseo, ocho; y Perses afectaría a este municipio con el paso de la linea de evacuación de la energía generada en la zona.

El consistorio matarrañense, que ha contratado a una empresa externa para la redacción de sus alegaciones, argumenta que sus normas subsidiarias no contemplan la implantación de este tipo de industria productora de energía eléctrica en zona rústica, pues una de las limitaciones de la normativa municipal es que solamente se autorizarán en el suelo no urbanizable construcciones relacionadas con el sector agrario y ganadero o con actividades de naturaleza. Solamente podrían autorizarse otras construcciones, según el escrito, en el caso de que el proyecto hubiera sido declarado de Utilidad Pública, y no es el caso.

Según hace constar el consistorio, no existen normas subsidiarias de planeamiento ni Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal, sino que el Ayuntamiento simplemente tiene en vigor un Plan de Delimitación urbana. Al no existir normas subsidiarias propias, serían preceptivas las que rigen en toda la provincia, que establecen que “los usos del suelo que impliquen una incidencia importante en el territorio requerirán para su implantación de la redacción de una figura de planeamiento que contemple las circunstancias de la ordenación, los efectos en el desarrollo socioeconómico del área afectada y los impactos sobre el Medio Ambiente”. En este sentido, señala que este criterio “es aplicable a la instalación de grandes complejos industriales, centros turísticos, centros comerciales, obras públicas significativas por sus efectos negativos en el medio ambiente o en las actividades económicas, actividades extractivas o de aprovechamiento de recursos naturales a gran escala, etcétera”.

Espacios naturales

En cuanto a los espacios naturales, el consistorio precisa que “la instalación de aerogeneradores en zonas limítrofes a Zonas de Protección provocaría afectaciones medioambientales de difícil o imposible reparación. Señala que los parques Cretón, Menecio, Odiseo y Perses tendrían un impacto visual y medioambiental que sería “devastador, por ser visibles desde el núcleo de población de Valjunquera y afectarían de forma severa al Medio Ambiente”.

De la misma manera, enfatiza los efectos visuales de los parques sobre la pedanía abandonada del Mas del Labrador, donde recientemente se ha rehabilitado la iglesia tras una importante inversión por parte del Gobierno de Aragón. Los parques causarían “un impacto acústico y visual que impediría poder llevar a cabo en esta iglesia festivales culturales, musicales o artísticos.

Efecto corona

Siguiendo con el impacto medioambiental, el Ayuntamiento de Valjunquera recalca que las líneas de alta tensión “producen la ionización del aire situado alrededor del cable de la línea, lo que se conoce como “efecto corona”, que aumenta con la humedad y tiene múltiples consecuencias, entre ellas la emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono troposférico”. Dicho efecto, añaden, “provoca la atracción y concentración de aerosoles contaminantes y gas radón”. Según el escrito del Ayuntamiento, “las mediciones llevadas a cabo en líneas de alta tensión de 120 a 132 kilovoltios señalan que, a 1,80 metros de altura hay un 20% de aerosoles contaminantes que están cargados o llevan exceso de carga” y que “el uso de aceites o gases utilizados en las subestaciones contribuyen a aumentar el efecto invernadero o resultan muy tóxicos, como los PCB o el hexafluoruro de azufre (SF6), lo que podría provocar gases y sustancias tóxicas ante un incendio”.

En base a todo ello, el Valjunquera reclama que, con motivo de la gran cantidad de aerogeneradores proyectados y vías de evacuación asociadas y su posible impacto visual y medioambiental, se eliminen “todos los dispositivos de generación y distribución eléctrica que puedan tener impacto de especial importancia para el núcleo poblacional de Valjunquera y de su término municipal o, en todo caso, la reubicación en la poligonal programada en las Alternativas proyectadas como reserva para cada parque”.

Falta de rigor

El Ayuntamiento de Valjunquera también pone de manifiesto que los proyectos técnicos y de impacto ambiental poseen carencias de gran magnitud, como son “la falta de un estudio riguroso en las alternativas a las ubicaciones de aerogeneradores en la poligonal o en cuanto a las valoraciones de impactos medioambientales”. Una de las deficiencias más substantivas, señala el documento, “es la falta de definición de alternativas y examen de sus impactos; otra, que alimenta a la anterior, es la deficiente caracterización del recurso eólico mediante simulación y, por último, destacan deficiencias y errores en la evaluación de los impactos sobre las afectaciones a población y salud específicamente en los estudios de ruido e intrusión visual”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Valjunquera hace hincapié en el solapamiento que tiene lugar entre distintos aerogeneradores eólicos presentados en distintos proyectos en la zona por empresas diferentes.

Al respecto, manifiesta que “el proyecto presentado como clúster Garraf A PEol-540-AC, para su Autorización Administrativa Previa y Declaración Ambiental colisiona ampliamente con el Proyecto presentado recientemente por la empresa Green Capital Development PEOL -280 AC. En concreto los parques Odiseo y Menecio comparten ubicación de Aerogeneradores con el parque Cefiro promovido por Green Capital”.

Defectos

El Ayuntamiento alude también a algunos defectos que presenta la documentación del Estudio de Impacto Ambiental, como es la información relativa a la disponibilidad del recurso eólico”, que considera “fundamental para poder determinar qué zonas tienen capacidad potencial para la instalación de parques de generación de energía eólica”. En este sentido, se hace hincapié en que “al tratar el tema del recurso eólico no sólo no se recoge ni un solo dato de estaciones cercanas que pudieran ser más o menos representativas”, sino que “ni siquiera se acude a la base de datos meteorológicos históricos referidos a una red tridimensional generados por el US National Center for Environmental Prediction (NCEP) y el National Center for Atmospheric Research (NCAR, que sería fundamental para el adecuado desarrollo de este estudio”. No en vano, añade el documento, “estos datos permiten obtener una instantánea de las condiciones meteorológicas en todo el globo a distintas alturas y a intervalos de 6 horas, de manera que combinando los datos de radiosondeo, superficie y el reanálisis, sería posible establecer las condiciones iniciales, así como las condiciones de contorno actualizadas para las simulaciones”.

Yacimientos arqueológicos

Por otra parte, las alegaciones confirman que la ubicación y obras de instalación de diversos aerogeneradores y líneas de evacuación eléctrica afectan de lleno a importantes yacimientos arqueológicos de la comarca del Matarraña.