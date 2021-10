El Bajo Aragón rinde un homenaje póstumo a su expresidente Manuel Ponz

El nombre de Manuel Ponz estará vinculado para siempre con el de la Comarca del Bajo Aragón La sala noble de la sede comarcal, donde se celebran los plenos de la institución y algunos de sus eventos sociales y culturales lleva el nombre del que fuera durante ocho años su presidente y vicepresidente. Fallecido en marzo del año pasado, sus compañeros de Corporación, sus familiares y amigos le rindieron un homenaje que culminó con el descubrimiento de una placa con la que se da nombre a la sala.

Una pareja vinculada a la Asociación El Cachirulo amenizó el acto cantando unas jotas cuya letra hacía referencia a su persona y a su desempeño como presidente de la institución. También hablaron sobre Ponz el presidente de la Comarca, Luis Peralta, y cada uno de los portavoces de los grupos políticos de la institución: Aitor Clemente (Ganar-Bajo Aragón); José Manuel Insa (PAR); José Miguel Celma (PP) y Javier García (PSOE).

Su mujer, María Pilar Alfranca, su hijo y nieta, su hermano y amigos de la familia pudieron asistir a al acto, que no pudo celebrarse con anterioridad por las limitaciones de asistencia que estaban impuestas durante los peores meses de la pandemia, tal y como explicó Luis Peralta, quien definió al expresidente de la institución como “una persona entrañable, trabajadora y que desde el primer momento estaba a disposición de todos los municipios de la comarca”. Para el presidente, “fue, además de un compañero, un amigo que dejó huella” allí donde estuvo. Ponz, según recordaba el actual presidente de la institución, no sólo fue durante 12 años concejal de Alcañiz y durante otros 12 consejero comarcal (4 de ellos presidente), sino que “participó activamente en la vida social de Alcañiz, pues fue miembro de la Junta del Nazareno, del Club de Fútbol, del Club Patín y fue un gran colaborador con todo aquello que tuviera que ver con el Santuario de Pueyos”, la patrona del municipio “a la que llevaba siempre en el corazón”, añadió.

La familia, junto a los portavoces de la institución, posan bajo la placa homenaje

En el acto de homenaje intervinieron brevemente todos los portavoces de los grupos políticos de la Comarca del Bajo Aragón.

Para Aitor Clemente (Ganar), Ponz “fue una persona con la que siempre encontramos espacios para el diálogo y el consenso, y eso es fruto de su caracter conciliador y de concordia que le caracterizó”. Según el portavoz de Ganar, “afrontó su enfermedad con valentía y coraje y a pesar de que esta hizo mella siempre estuvo dispuesto a cumplir con la institución”.

José Manuel Insa (PAR), que fue vicepresidente siendo Ponz presidente, se mostró “orgulloso de haber compartido gobierno con él, porque aportó sensatez y sentido común a la política comarcal”. Además, el portavoz del PAR hizo hincapié en que “defendió siempre el territorio anteponiendo los intereses de la comarca por encima de los de la política”.

También José Miguel Celma (PP) ensalzó la figura del expresidente definiéndolo como “un trabajador incansable, íntegro” y también como “una persona de diálogo que intentó tomar siempre las decisiones por unanimidad”. Para Celma “fue un referente y un amigo”.

Por último, el portavoz socialista, Javier García, hizo hicanpié en que Manuel Ponz “fue un ejemplo de trabajo y de compromiso, de honestidad y de valentía, que son los valores que ha de tener un servidor público”. El que fuera compañero de grupo con Ponz se mostró “orgulloso” de que se otorgue el nombre de su amigo y compañero a un salón de plenos de una institución “que trabaja por mejorar la vida de las personas y de los ciudadanos de la comarca”.

Por su parte, la viuda de Manuel Ponz agradeció en nombre de la familia el cariño dirigido a su marido por los que fueran compañeros de corporación y alcaldes de la comarca. María Pilar Alfranca explicó que “cuando me dijeron que iban a hacerle este homenaje me quedé sin palabras y me llegó al alma ver lo bien que consideraban a Manolo”. Para la esposa de Ponz, “Alcañiz y la Comarca del Bajo Aragón eran lo primero para él, porque el poder llegar a los pueblos que tienen menos posibilidades era lo más importante, tanto en actividades como en servicios”.