El próximo 8 de octubre concluye el periodo de alegaciones al clúster eólico del Matarraña

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PEol-280-AC, que comprende los parques eólicos de Arlo, de 102 Megavatios de potencia (MWp), Argestes, de 96 MWp, Céfiro, de 192 MWp, y Paucali de 114 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, en las comarcas del Matarraña y Bajo Aragón. En total, el macroparque está valorado en casi 330 millones de euros, según consta en el proyecto presentado y publicado en la web del Ministerio de Política Territorial.

Con la publicación oficial del proyecto y de su solicitud de Autorización Ambiental empieza a correr el plazo para la presentación de alegaciones, para lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha concedido un periodo de 30 días hábiles. Contando desde el lunes próximo -primer día hábil desde la publicación del anuncio oficial- las entidades, personas físicas o jurídicas tienen tiempo para presentar alegaciones hasta el 8 de octubre.

La compañía promotora -Capital Energy- ha presentado el cuádruple proyecto a través de cuatro sociedades limitadas :Green Capital Development XLI, S.L.: Green Capital Development XXXVIII S.L; Green Capital Development XL S.L. y Green Capital Development XXXVII S.L. todas ellas con domicilio social en Pozuelo de Alarcon, en Madrid.

Arlo, 17 aerogeneradores

Green Capital Development XXXVIII es la sociedad que promueve el proyecto de parque eólico Arlo, de 102 MW de potencia nominal instalada, en los términos municipales de Maella, en la provincia de Zaragoza, y Valdealgorfa y Mazaleón, en la provincia de Teruel, con una infraestructura de evacuación ubicada en los municipios de Valdealgorfa y Mazaleón.

Este parque eólico consta de 17 aerogeneradores, cada uno de los cuáles tiene de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor.

La infraestructura de evacuación consiste en la subestación eléctrica ("SET Arlo 30/220 kV"), con transformador de potencia 110 MVA, y la línea aérea de 220 kV ("SET Arlo 30/220 kV-Subestación Colectora Céfiro 30/220 kV"), de simple circuito y con un totl de 7,16 kilómetros de longitud.

Argestes, 16 aerogeneradores

Green Capital Development XL presenta el parque eólico Argestes, de 96 MW, en los términos municipales de La Fresneda, Fórnoles, La Portellada y Ráfales, y su infraestructura de evacuación, ubicada en los muncipios de La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón.

El parque consta de 16 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor. La infraestructura de evacuación consiste en la subestación eléctrica "SET Argestes 30/220 kV", con transformador de potencia 110 MVA, y una línea aérea de 220 kV "SET Argestes 30/220 kV hasta la Subestación Colectora 30/220 kV", de simple circuito y 14,45 kilómetros de longitud.

Paucali, 19 aerogeneradores

Green Capital Development XXXVII lidera el proyecto Paucali, de 114 MW de potencia, que afecta al término municipal de Maella, en la provincia de Zaragoza, y su infraestructura de evacuación, ubicada en los muncipios de Maella, en la provincia de Zaragoza, y Mazaleón, en la provincia de Teruel.

El parque consta de 19 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor.

La infraestructura de evacuación consiste en la subestación eléctrica "SET Paucali 30/220 kV", con un transformador de potencia 130 MVA, y la línea aérea 220 kV "SET Paucali 30/220 kV – Subestación Colectora Céfiro 30/220 kV", de simple circuito y con un total de 9,11 kilómeros de longitud.

Céfiro, 32 aerogeneradores

Green Capital Development XLI es la que promueve el último de los cuatro parques eólicos que componen el Clúster eólico del Matarraña. Céfiro tiene estimada una potencia de 196 MW, en los términos municipales de Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, La Fresneda y Fórnoles, y su infraestructura de evacuación compartida con los otros tres parques eólicos anteriores, ubicada en los muncipios de Mazaleón y Calaceite, en la provincia de Teruel, Maella, en la provincia de Zaragoza, Caseres, Batea, Villalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca, La Fatarella y Ascó, en la provincia de Tarragona,

Este último parque es el de mayores dimensiones de los cuatro. Consta de 32 aerogeneradores con las mismas características que los anteriores.

La infraestructura de evacuación consiste en la subestación colectora "Céfiro 30/220 kV", con transformador de potencia 250 MVA, línea de evacuación aérea de 220 kV, de simple circuito y 45,24 kilómetros de longitud, una subestación "SET Promotores Ascó" 220/400 kV, con transformador de potencia 600 MVA, y línea aérea de 400 kV hasta la subestación "SET Ascó 400", propiedad de Red Eléctricade España, de simple circuito y 2,26 kilómetros de longitud.

Alegaciones

Los ayuntamientos de la Comarca del Matarraña y la institución comarcal han mostrado desde el inicio de la tramitación del anteproyecto eólico un enorme interés en presentar alegaciones si éste seguía adelante, después de haber solicitado al Gobierno de España una moratoria de dos años en la tramitación de proyectos eólicos que, hasta ahora, no ha tenido respuesta.

Ayuntamientos como el de Fórnoles, de poco más de 100 habitantes, alegará en el plazo estipulado en el anuncio del BOE, tal y como confirmó el teniente de alcalde, Jorge López Esteban, quien explicó que “tras haber leído por encima la documentación hemos visto que nuestro pueblo está afectado por dos parques eólicos”.

López Esteban añadió que “en Fórnoles apostamos por el desarrollo socioeconómico local y comarcal, donde este tipo de proyectos no tienen sentido, especialmente en nuestro caso, que tenemos un proyecto de unos promotores privados para la construcción de un camping, una instalación que necesita tranquilidad y unos horizontes limpios, no plagados de molinos”. Recordó que “el Gobierno de Aragón ha apostado por la limpieza y recuperación de senderos de pequeño recorrido que ahora resultan afectados por algunos de estos aerogeneradores o por las pistas y obras que se tienen que llevar a cabo para implantarlos”, dijo.



Asimismo, el teniende de alcalcalde lamentó que “este tipo de proyectos lleguen a pueblos como el nuestro, donde casi no tenemos ordenanzas, donde hay poca población y envejecida y donde se nos presentan una serie de contratos sin transparencia a 30 años, sin pasar por la notaría, con ofertas de inversión que dudamos que se cobren porque este tipo de compañías promotoras cambian de proyectos, los compran y los venden como se ha visto en muchos casos”. Sin ir más lejos, añadió, “Green Capital tiene registradas más de 40 Sociedades Limitadas con un capital de 3.000 o 6.000 euros”.

Por otro lado, insistió en que “en Fórnoles ha empezado a anidar el águila perdicera, que tiene aquí su zona de campeo y de caza”. En este sentido, añadió que sus alegaciones “irán redactadas en este sentido, y esperamos que la declaración de impacto ambiental salga negativa”.