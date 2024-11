La apertura de la residencia de mayores de Alcañiz se retrasa hasta marzo de 2025

La esperada inauguración de la nueva residencia de mayores de Alcañiz, inicialmente planificada para enero de 2025, se retrasará al menos dos meses, según confirmó Julio Tarrío, directivo de Adiante, la empresa que lidera el proyecto junto a Bonhomia Care e ICR Construcción. Las dificultades para encontrar personal técnico especializado, sumadas a la complejidad de las últimas fases de construcción, han obligado a posponer la entrada en funcionamiento del centro hasta marzo. Mientras tanto, la empresa ha recibido ya 115 solicitudes de empleo y en concreto alrededor de 100 son de localidades cercanas a Alcañiz. Estas personas interesadas comenzarán a ser entrevistadas a partir de enero, con el objetivo de seleccionar a los 75 trabajadores que formarán parte de la plantilla inicial.

Falta de personal técnico

La residencia, diseñada para albergar a 150 residentes, es un proyecto clave tanto para Alcañiz como para el Bajo Aragón. Sin embargo, la fase final de las obras se ha encontrado con un escollo importante: la falta de personal cualificado en áreas técnicas esenciales. Según Julio Tarrío, el problema radica especialmente en la contratación de perfiles como fontaneros, electricistas y técnicos especializados en instalaciones complejas. “Es muy complicado el sector de la construcción, especialmente en esta última etapa que es la más delicada. Necesitamos personal con alta cualificación para encargarse de las instalaciones, y esa es la parte que más nos está costando sacar adelante”, explicó Tarrío, añadiendo que la promotora está trabajando intensamente para que no haya más demoras y los primeros residentes puedan instalarse en marzo de 2025.

Aunque el retraso supone un contratiempo, Tarrío aseguró que el objetivo principal sigue siendo abrir cuanto antes, sin comprometer la calidad del proyecto ni la seguridad de las instalaciones. “Confiamos en que todo estará listo para marzo, siempre que no surjan imprevistos adicionales”, añadió.

Sin embargo, el retraso no ha frenado los preparativos en otras áreas fundamentales, como la contratación del personal que trabajará en la residencia. La plantilla estará compuesta por 75 trabajadores, una proporción que, según Tarrío, asegura una atención óptima para los 150 residentes previstos. “Manejamos una proporción de 0,5 empleados por residente, que consideramos adecuada para garantizar un servicio de calidad en un centro de estas características”, detalló.

Hasta el momento, la promotora ha recibido 115 currículums y Según Tarrío, el primer filtro será identificar a las personas que posean las certificaciones obligatorias para trabajar en este tipo de instalaciones. “De los 115 currículums que tenemos, hay personas que no cumplen con los requisitos legales. Es imprescindible que todos los empleados cuenten con la formación y la certificación necesarias para desempeñar sus funciones en el día a día”, subrayó.

Prioridad de empleo local

La residencia de mayores no solo será un referente asistencial en la comarca, sino también un importante motor económico para Alcañiz y sus alrededores. Según Tarrío, uno de los principales objetivos es fomentar el empleo local. “Es razonable que para un proyecto de estas características la prioridad sea contratar a personas de la zona. Queremos dar trabajo a gente del Bajo Aragón, en un ratio de bastantes kilómetros alrededor de Alcañiz. Ya tenemos más de cien currículums de personas de la comarca, y sería muy raro que no pudiéramos cubrir todas las plazas con personal local”, afirmó.

No obstante, si la demanda local no fuera suficiente, la empresa estaría abierta a contratar trabajadores de otras localidades más alejadas, como Teruel capital o Zaragoza, aunque el directivo se mostró confiado en que no será necesario.

En cuanto a las condiciones laborales, Tarrío destacó que la residencia ofrecerá contratos indefinidos desde el primer momento. “Este es un trabajo de largo recorrido. Queremos que las personas que seleccionemos puedan desarrollar una carrera aquí, e incluso jubilarse trabajando en la residencia. Es un entorno muy especial, donde los trabajadores forjan vínculos con los residentes y nuestra intención es preservar esa estabilidad”, afirmó.

El directivo también subrayó la importancia de encontrar a personas con vocación y experiencia en el sector, aunque dejó la puerta abierta a incorporar a candidatos con menos experiencia en el futuro, siempre que cumplan con los requisitos legales. “Es un trabajo muy delicado, que no se puede encomendar a personas sin la formación adecuada.”, aclaró.

Un proyecto clave

La residencia de mayores, ubicada en la Ronda de Belchite, es una de las mayores inversiones en infraestructura asistencial en la historia reciente de Alcañiz. En cuanto a la parcela, cuenta con 16.000 metros cuadrados, pero ha quedado reducida en superficie útil a 11.000 metros debido a las reparcelaciones que, además ha habido que hacer y a los aprovechamientos urbanísticos. Las instalaciones lindan al sur con el Camino Cantonetes, al este con Calle Pablo Sastrón y al norte con el cauce del río Guadalope. Con un diseño moderno y adaptado a las necesidades de personas con alta dependencia, el centro contará con 150 plazas residenciales y un centro de día con capacidad para 30 personas. El edificio estará equipado con tecnología de eficiencia energética, como sistemas de aerotermia, y cumplirá con los más altos estándares en accesibilidad y confort.

Su apertura, aunque retrasada, se espera con gran expectativa tanto por las familias de futuros residentes como por la comunidad local, que verá en este proyecto no solo un espacio de cuidado para las personas mayores u otros residentes que padecen de alzheimer y podrían necesitar estos servicios, sino también una fuente de empleo y desarrollo económico para la región.