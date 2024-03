La asociación Apadrina un Olivo obtiene el primer Premio al Mejor Aceite de Oliva del Bajo Aragón

La Asociación Apadrina un Olivo ha sido la ganadora del Premio al Mejor Aceite de Oliva del Bajo Aragón 2024, que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) entregó ayer por la tarde en el Parador de Alcañiz. El segundo y tercer premio de este certamen, patrocinado por la empresa Pieralisi y que valora los mejores aceites de la campaña 2023-2024, recayeron en las almazaras Cooperativa de Aceites del Matarraña y Fernando Alcober e Hijos, de Valdeltormo.

En esta edición han sido 17 las muestras de aceites de oliva de la cosecha que se han presentado al certamen. “Ha sido un gran esfuerzo para las almazaras participantes, dado el nivel y listón cada vez más alto que se pone en cada una de las ediciones de los premios”, valoró el presidente del CRDO Aceite del Bajo Aragón, Alfredo Caldú.

Durante su intervención, el presidente del Consejo Regulador reivindicó el papel que desempeña el Panel de Cata de Aragón, ubicado en Alcañiz, “durante todo el año”. En este sentido, hizo hincapié en el “trabajo indispensable del Panel”, por lo que aprovechó para reivindicar al Gobierno de Aragón “el apoyo necesario para que pueda mantener su actividad los próximos años”.

Asimismo, Alfredo Caldú hizo hincapié en el papel que desempeñan las Denominaciones de Origen en Aragón, pues “trabajamos para mantener un producto de calidad con una cultura propia’. En este sentido, Caldú señaló que “somos garantía de seguridad alimentaria”.

Campaña

El presidente recordó la campaña olivarera de este año, que ha estado marcada por una coyuntura de precios muy altos para el oro líquido. No obstante, lamentó que ese crecimiento de precios no ha sido fruto de un incremento de la demanda o del consumo, sino a otros motivos. En cualquier caso, añadió que la D.O, y el Consejo Regulador seguirán “trabajando en los próximos años por la calidad de los aceites de oliva”.

El acto de entrega de los Premios al Mejor Aceite de Oliva del Bajo Aragón arrancó con un reconocimiento al movimiento Slow Food, al que se agradeció la colaboración que ha mostrado durante años al producto bajoaragonés. La presidenta de esta asociación, Amparo Llamazares, recogió la mención y valoró el trabajo y esfuerzo que requiere el cultivo de variedades autóctonas como la empeltre, un aspecto sobre el que también hizo hincapié el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quien actuó como anfitrión. El alcalde subrayó que el aceite de oliva “es una de nuestras señas de identidad” y se congratuló de que conquiste cada año “mercados más exigentes”.

Por su parte, el director general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Juan José Orriés, brindó la colaboración del Ejecutivo con las almazaras para que continúen apostando por la calidad. “Queremos atender a todo el sector del aceite de Aragón y especialmente del Bajo Aragón; estamos valorando qué hacer para apoyar la producción, la comercialización y la promoción”. En este sentido, animó a “buscar las mejores soluciones para potenciar al máximo el aceite del Bajo Aragón”. Orriés informó de que se va a crear una mesa de trabajo del aceite, al igual que se hará con otros productos.

Antes de la entrega de los tres primeros premios, cada una de las 17 almazaras participantes recibió un diploma acreditativo.