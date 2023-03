La provincia de Teruel se queda sin vacas lecheras tras el cierre de la última granja en Alcorisa

La provincia de Teruel ha pasado de tener 300 granjas de vacas lecheras en los años 90 del siglo XX a ninguna desde esta semana, cuando los últimos ganaderos de esta especialidad en Alcorisa sacrificaron las 30 cabezas que les quedaban. Un trabajo exigente, con poca rentabilidad y escasa tecnología ha echado por tierra el relevo generacional.

La granja de la familia Tena ya no emite mugidos. Hace un año había 120 vacas de leche y decenas de terneros de cría. Las primeras producían entre 2.500 y 3.000 litros diarios.

“La situación del medio rural está en declive a nivel poblacional. Para el cierre de esta granja han influido factores económicos, de calidad de vida y falta de relevo generacional” y todo ello ha desencadenado que “la granja no tenga continuidad”. La solución ha sido “cerrar la granja y sacrificar los animales”, explicó el veterinario experto en vacuno lechero y de cebo, y asesor durante cinco años de la explotación, Álvaro Aranda.

En el último año, Aranda ha intentado “hacer ruido mediático”, a través de la plataforma en redes sociales Apadrina una Vaca Teruel, “para dar a conocer la situación del vacuno de leche en la provincia”. Desde hace cinco años, cuando cerraron las explotaciones de Villarquemado y Fuentes Calientes, la granja de Alcorisa quedó como la única en la provincia. Además de la Cooperativa Láctea Altoaragón, a donde iba el grueso de la producción, suministraba a Quesos Los Santanales, de Ejulve, y a un negocio de yogures ubicado en Caspe (Zaragoza).

La granja tenía una sala de ordeño que ha quedado vacía, como el resto de las instalaciones. “Se hace duro. Seguro que los propietarios lo están pasando mal porque llevan aquí toda la vida y ven cómo tienen que cesar la actividad y que esta granja quedará vacía, como un vestigio de otra época. Para mí es durísimo también. Es una desgracia”, manifestó el veterinario.

Ni aun duplicando precios

La familia de ganaderos de Alcorisa no ha visto una viabilidad pese a que han pasado de cobrar 30 a 60 céntimos por el litro de leche. “Si no hubieran doblado el precio en los supermercados, hubiera habido un abandono masivo de la profesión”, dijo Aranda, quien aseguró que en las últimas dos décadas el producto no se ha pagado “a un precio decente”. Las ayudas de la PAC no compensan el volumen de costes y trabajar todos los días del año para acabar siendo mileurista no es atractivo, argumentó el asesor, que lamentó que no quede “ni una sola vaca lechera en toda la provincia”, una situación inaudita en España.

Preguntado por si cabe achacar esta situación a alguna administración o política en concreto que podría haber hecho más por el sector, el veterinario puso el foco en que “no ha habido apoyo a nivel de transferencia tecnológica, ni de conocimiento”, tanto desde los sindicatos agrarios como desde los institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza. La explotación se había quedado obsoleta. Con mejores herramientas “hubieran aguantado diez explotaciones de vacuno en Teruel”, garantizó Aranda.

Al veterinario le preocupa también la situación en que queda la quesería de Ejulve y la yogurtera de Caspe. “Van a tener problemas para encontrar leche de vaca. A más lejos, más costes de transporte, y al precio que está el gasóleo se disparan”, analizó.

Pese a que reconoce que la campaña Apadrina una Vaca Teruel no ha tenido el éxito deseado, aunque ha intentado llamar la atención como “hace cuatro días cuando se tiró la chimenea de la central térmica y causó gran revuelo”, Aranda confía en que la visibilidad que tiene estos días el tema pueda desembocar en “un futuro crowdfunding para intentar revitalizar el sector”.

“Necesitamos a alguien que sea del territorio, que tenga tierras asociadas y pueda vehicularse el negocio. Hay gente interesada y no lo descarto en un futuro”.