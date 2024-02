Las aguederas celebran a su patrona con cambios de corporación y toreando vaquillas

Por

“Viva Santa Águeda y vivan las mujeres”. Estos vítores se escucharon en muchas localidades de la provincia de Teruel el domingo y el sábado. Y es que en muchos pueblos se ha celebrado este fin de semana la festividad de Santa Águeda, a la que el santoral dedica su día el 5 de febrero. En Cretas se conmemoró por todo lo alto, con toma de posesión por parte de la nueva Corporación de aguederas, relevo y entrega del bastón de mando y pregón oficial. Y además, con vaquillas.



El toreo de vaquillas fue el evento más multitudinario organizado en esta localidad del Matarraña, que fue la pionera, hace ya varias décadas, en organizar un relevo de Corporación en toda regla. El domingo por la mañana, después de leer el Pregón, de que la nueva alcaldesa, María Cardona, asumiera el bastón de mando y de que se realizara la imposición de bandas a la Junta Local de Santa Águeda, acompañadas de una ronda de jota se desplazaron hasta la iglesia parroquial, donde se celebró la misa. Seguidamente, tras el homenaje que ofreció la Junta a la aguedera más antigua y a la más joven, la corporación de aguederas se subió al remolque y se preparó el capote para torear a la vaquilla, ante decenas de personas que vitorearon a todas aquellas que se atrevieron a salir al ruedo.



Fiesta, por tanto, por todo lo alto en este pueblo del Matarraña, donde las celebraciones terminaron con una comida de hermandad, el evento que “más nos gusta”, aseguraron tanto María Cardona, la alcaldesa, como Mireia Churrio, que actuó como juez de paz. No en vano, apuntaron ambas, “la comida con todas las mujeres es el momento en el que mostramos la unión que tenemos y lo bien que estamos todas juntas”.



Esta corporación de aguederas de Cretas termina este año con su mandato, según apuntó Cardona y recordó el alcalde, Fernando Camps, durante el acto de imposición de bandas. Cuatro años consecutivos en los que la junta ha recuperado la festividad tras los dos años de pandemia en los que no pudieron conmemorar la fiesta como es habitual.



Igual que en Cretas, otras tantas localidades han conmemorado esta festividad. El domingo también la celebraron las mujeres de Cañada de Verich o de Calaceite, donde la corporación aguedera asumió también el Gobierno por un día. No obstante, otras localidades adelantaron el evento al sábado, como ocurrió en Valdeltormo y también en Valdealgorfa, donde la alcaldesa, Reyes Gimeno, entregó el bastón de mando a la presidenta de las aguederas, Mercedes Pérez Ornaque.