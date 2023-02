Los dos trabajadores del servicio de Maquinaria de la Comarca del Bajo Aragón se integrarán en el de Compostaje

Los dos trabajadores del servicio de Maquinaria de la Comarca del Bajo Aragón pasarán a integrarse en el servicio de Compostaje que, de manera piloto, implantará la institución en ocho municipios en las próximas semanas. Los dos empleados ya están realizando “tareas de apoyo” en el servicio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), según confirmó el presidente de la institución, Luis Peralta, quien explicó que, en las próximas semanas, se reunirá con personal de la Diputación de Teruel (DPT) para que esta institución asuma el arreglo de caminos en el Bajo Aragón.

La institución comarcal comunicó hace 15 días en la Junta Consultiva de Alcaldes la situación del servicio de Maquinaria, que se encuentra obsoleto en medios y no realiza ni las horas contempladas ni llega a cubrir toda la demanda que recibe de los municipios. Según Peralta, “el año pasado solo se pudieron atender demandas de seis pueblos, con muy pocas horas, debido al estado de la maquinaria”.

La Comarca del Bajo Aragón pedirá a la DPT que cubra las demandas de arreglo de caminos que lleguen desde esta delimitación comarcal, ya que, añadió Peralta, “es la institución que tiene las competencias en esta materia”. El presidente consideró que “en su momento, se decidió asumir el servicio de Maquinaria de la Mancomunidad Los Alcores, porque se estaba realizando un buen servicio, pero ahora mismo no es el caso”. En este sentido, señaló que “la maquinaria está obsoleta y no se llega a todos los pueblos que demandan servicio, por lo que consideramos que el servicio no se está prestando en condiciones”.

Según consideró el presidente, “las averías y el mantenimiento están comiéndose todo el presupuesto y llevamos un retraso de dos años en las demandas que tenemos de intervención de los pueblos”, enfatizó. Además, añadió que “la maquinaria no es ni siquiera de nuestra propiedad”.

Equipamiento

Actualmente, el parque de Maquinaria de la Comarca del Bajo Aragón está formado, entre otros vehículos, por una motoniveladora, una mixta, un camión y un camión desatascador. Este último, según explicó el presidente, también está averiado y no puede prestar ningún servicio a los pueblos.

Lo que quedaría pendiente de resolver es la situación en la que quedan los dos trabajadores que conducen los vehículos del parque de Maquinaria. Según señaló Peralta, “ya se les ha comunicado que se les pasa al nuevo servicio de compostaje que tiene que ponerse en marcha en breve y en el que se necesitarán dos personas”. Según dijo, el proyecto piloto “ya se ha adjudicado a una empresa y los trabajadores están de acuerdo en pasar allí”. Por el momento, hasta que inicien estas nuevas funciones, “los dos empleados están realizando apoyo a la recogida de cartón y plástico con otro camión y efectuando un recuento de los contenedores y del estado en que éstos se encuentran”.

A pesar de que algunos consejeros han manifestado sus dudas en la supresión del servicio, Peralta afirmó que “el 99% de los alcaldes están de acuerdo en tomar esta decisión, como también lo están la mayor parte de los portavoces de los grupos comarcales, y también el consejero de Maquinaria, que es del PAR”.