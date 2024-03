Maridaje de vinos y entretenimiento en Cretas, con promesas de apoyar una futura Denominación de Origen

Recinto ferial, donde exponen sus vinos 17 bodegas



Premios

Premiados en esta vigesimotercera edición de la Feria del Vinos de Cretas



Reivindican una DOP

Festival de vinos y aires medievales en Cretas, que este fin de semana celebra la decimoctava edición del Mercado Medieval y la vigesimotercera edición de la Feria del Vino. Dos eventos en uno que están demostrando, un año más, que maridan a la perfección en la antesala a la celebración de la Semana Santa, con los establecimientos hoteleros del Matarraña a punto de colgar el cartel de completo.Diecisiete bodegas participan en esta Feria del Vino y más de 90 puestos exponen sus productos en las calles del casco urbano, donde, además, también se puede disfrutar del trabajo artesano de un guarnicionero, de un hojalatero y hasta se puede ver en vivo y en directo el moldeado del vidrio. Oficios antiquísimos que todavía se conservan en algunos puntos de la geografía española y que artesanos como Juan Carlos Golea, de Fraga, que trabaja el cuero, o Javier Roura, un hojalatero que se ha desplazado hasta la localidad turolense desde Canet de Mar para mostrar el arte de este oficio tan antiguo.En cuanto a la ambientación medieval del Mercado se compone de decenas de puestos de venta de todo tipo de productos, desde los puramente gastronómicos (panes, embutidos y quesos) hasta otros de decoración enormemente variados. Y para complementar todo lo anterior distintos espectáculos de calle a cargo de artistas (Bengala Espectáculos) que se pasean de un lado a otro de la feria haciendo malabares, piruetas y tocando distintos instrumentos atrayendo la atención del público y, sobre todo, de los grupos familiares.El Mercado Medieval se inauguró este sábado a mediodía en el Portal de Valderrobres y a las 13.00 horas la comitiva se desplazó hasta el recinto ferial, donde esperaban las 17 bodegas participantes en el evento. Allí se despidió el Embajador 2023 del certamen, actual consejero de Turismo y Medio Ambiente de Aragón, Manuel Blasco, y le tomó el relevo el senador del Partido Popular (PP) y alcalde de Valderrobres, Carlos Boné.Acto seguido se concedieron los Premios a los Mejores Vinos de la IGP Bajo Aragón y los Premios a los Mejores Vinos de la 23ª edición de la Feria del Vino, tras haber valorado el panel de cata las 49 muestras entregadas por las bodegas para este certamen.En la categoría Blanco Joven de la IGP, los dos galardones fueron para Bodegas Crial de Lledó, en concreto para sus vinos El Lledoner y Crial Matarraña. En la categoría Rosado Joven de la IGP, Etnama, de Vinos Danica, y Pedravolta, de Vinos Pedravolta, obtuvieron el primer y segundo premio, respectivamente. En la categoría Tinto Joven de la IGP, el primer y segundo puesto recayó en los vinos Entre dos aguas, de Vinos Taberner Agudo, y Guardabarranco, de Vinos Danica, respectivamente. Por último, los galardones en la categoría Tinto Crianza de la IGP recayeron en el vino Siriguaracha, de Bodegas Ignacio Guallart, y en Celtis Australis, de Crial.En relación a los Premios a los Mejores Vinos de la Feria de la 23ª edición de la Feria, los galardones al Mejor Vino Blanco recayeron en Naturalis Mer, de Celler de Batea, al que se adjudicó el primer premio, y en El Lledoner, de Crial, que obtuvo en este caso el segundo. En la categoría de Mejor Rosado Joven, Etnama, de Vinos Danica, y Belví, de la Cooperativa San Pedro de Cretas, recibieron el primer y segundo galardón, respectivamente. Como Mejor Tinto Joven, Naturalis Mer, de Celler de Batea, y Entre dos aguas, de Vinos Taberner Amado, fueron agasajados con el primer y segundo reconocimiento. Por último, Siriguaracha, de Bodegas Ignacio Guallart, y Celtis Australis, de Crial, consiguieron el primer y segundo premio de la categoría Tinto Crianza.Tras la apertura de los dos certámenes, el alcalde de Cretas, Fernando Camps, manifestó que está ocupado el 100% el espacio disponible: “nuestras ferias ya no pueden crecer más de lo que lo han hecho”, dijo. Por otra parte, el regidor reclamó de nuevo que “la Administración apoye a las bodegas de la zona para su conversión desde IGP a Denominación de Origen Protegida (DOP), un proceso administrativo que el Consejo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) tiene intención de iniciar en un plazo de dos meses, presentando toda la documentación al Gobierno de Aragón. “Conseguir la DOP haría que los vinos de esta tierra ocuparan el lugar que les corresponde en cuanto a calidad, y en ese sentido pensamos apoyarles”, añadió el regidor.Cretas calcula que atraerá este fin de semana a unas 4.000 personas. “Llenamos restaurantes, hoteles y se nota la entrada de visitantes en Semana Santa”, se congratuló el primer edil.Por su parte, el consejero de Turismo y Medio Ambiente de Aragón, Manuel Blasco, destacó lo que, a su juicio, son las “tres virtudes” de este certamen ferial: dinamiza el comercio y la hostelería de toda la comarca del Matarraña, promociona los vinos de la zona y el territorio como escaparate turístico”.Manuel Blasco, que se despidió como Embajador de la IGP Vinos del Bajo Aragón este sábado pasando el relevo al senador popular y alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, señaló que “ha sido un honor ser el Embajador durante 12 meses de estos vinos, que siempre que he podido he tenido la oportunidad de promocionar”, enfatizó.El consejero del Gobierno de Aragón calificó el Matarraña como “la mejor comarca de Aragón desde el punto de vista de la calidad turística”. Asimismo, en relación a las intenciones de la IGP, Manuel Blasco señaló que si se solicita la conversión a DOP, “el Gobierno de Aragón hará todo lo posible por otorgarla si se cumple la normativa de calidad y rigurosidad que se exige a los vinos en la trazabilidad”. Señaló que el Ejecutivo “apoyará ese proceso”.Por último, el nuevo Embajador de los Vinos del Bajo Aragón, Carlos Boné, señaló que “es un honor y un placer contar con este nombramiento, porque viene de casa, no en vano hace muchos años que vengo a Cretas, donde tengo grandes amigos”.Boné resaltó la gran calidad de los vinos del Matarraña, que ya se están consumiendo en otras comunidades autónomas con notable éxito, “y eso es precisamente lo que necesitamos, que cada vez se conozca más la calidad de estos caldos”.