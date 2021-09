Mayte Pérez aboga por aumentar las plazas MIR para acabar con la falta de especialistas en los hospitales

La consejera de Presidencia de Aragón y secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, afirmó este martes que la falta de médicos en el medio rural es “un problema estructural” que afecta a todo el país y que para abordar una solución es necesario “incrementar el número de plazas MIR”. Pérez se refirió de esta manera al problema de déficit de facultativos que sufren los hospitales turolenses, tanto el Obispo Polanco como el hospital de Alcañiz, y afirmó que el Gobierno de Aragón ha intentado aportar soluciones: “ha iniciado los procesos, generado las plazas, pero estas plazas se quedan vacantes”.

La secretaria general de los socialistas reiteró que la falta de especialistas en los hospitales que está padeciendo Teruel se repite en otras provincias del interior del país. “Hay dificultades para que los profesionales vayan a los hospitales periféricos, porque prefieren ir a los grandes”, dijo, al tiempo que enfatizó el esfuerzo económico que ha hecho el Gobierno de Aragón en materia sanitaria. “Se invierte en Sanidad y se está ensombreciendo el esfuerzo que se hace en este ámbito, puesto que hemos incrementado en más de 400 millones el presupuesto en Sanidad”, dijo.

Con todo, añadió que “la disposición del Gobierno es clara y sigue abierta la comunicación con los profesionales”, y recordó que la consejería de Sanidad se ha “comprometido a buscar soluciones a los problemas puntuales, pero éste en concreto es un problema estructural que afecta a las provincias con gran dispersión territorial y envejecimiento de la población; faltan médicos y los que hay quieren ir a los grandes hospitales, por eso debe aportarse una solución global para generar igualdad de oportunidades”, añadió.

Balance

Mayte Pérez realizó estas declaraciones en Alcañiz, a donde acudió para realizar balance de los dos años de gobierno, en los que, en opinión de los socialistas turolenses “se ha producido un cambio cuantitativo y cualitativo en proyectos que generan oportunidades”.

La secretaria provincial del PSOE se refirió a la tramitación de la Autovía A-68, un proyecto de infraestructuras que fue “reivindicación electoral de nuestro partido y que se ha convertido en una prioridad”, según apuntó. No en vano, “los proyectos de la A-68 han sufrido un impulso definitivo que nos hace pensar que no habrá vuelta atrás, siempre que no haya algún partido que llegue al Gobierno y no cumpla con ese compromiso”, matizó.

A juicio de los socialistas, “desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno se han producido muchos avances: en tres meses se aprobó el proyecto con las fases correspondientes, y la tramitación de los expedientes ha sido continua”. En este sentido, hizo hincapié en que en una infraestructura de esta envergadura “hasta que se inician las obras se tarda en torno a cinco años, cuando en este caso estamos viendo una continua relación de hitos que manifiesta la voluntad de cumplir ese compromiso”, añadió.

También el diputado en el Congreso, Herminio Sancho, se refirió a la Autovía A-68 al opinar que tras los avances realizados en los dos últimos años “el único problema que puede tener esta obra es un gobierno de derechas”. Según Sancho, en los últimos meses “hemos visto cómo avanzaban proyectos como la variante de Utrillas o la variante de Alcorisa, que, aunque el PP diga que ese proyecto lo impulsaron sus gobiernos, lo cierto es que cuando se está ejecutando de verdad es durante un gobierno socialista”.

Según el parlamentario del PSOE, “en esta pandemia no se ha dejado a nadie atrás, y eso a algunos les duele”, en referencia a los partidos de la oposición.

Pandemia

También a la pandemia se refirió la secretaria general del PSOE para justificar que la crisis sanitaria de la ovid-19 ha provocado un parón administrativo sin precedentes que ha afectado a proyectos de obras tan necesarios como los de los nuevos edificios de los institutos de Alcañiz. Para uno de ellos acaba de adjudicarse la redacción del proyecto cuando hace ya al menos tres años que se anunció que su licitación era inmediata.

Según Mayte Pérez, “en 20 meses de pandemia se paralizó todo, pero todo llega, y quiero trasladar un mensaje de confianza a la ciudadanía, porque vamos a cumplir con esos compromisos y nos hemos hecho eco de esas reivindicaciones y de esa necesidad”, dijo, al tiempo que definió la ampliación de espacio en el CPIFP y en el IES Bajo Aragón como “un proyecto complejo, porque hay muchos alumnos -entre los dos institutos, casi 1.700- y hay que compatibilizar la reforma” con la enseñanza. Con todo, declaró que “hay presupuesto -la construcción de los dos edificios costará más de 7 millones de euros- se han planteado ya las fases y sello mi compromiso en que esa ampliación se llevará a cabo”.

También se refirió al retraso en la ejecución de la obra del nuevo hospital de Alcañiz, donde “se han seguido los procedimientos que fija la ley de contratos “ tras sufrir un “chantaje” por parte de la empresa, que pidió un modificado del proyecto -a lo que se negó el Gobierno de Aragón- y que motivó la inactividad en la obra y la consiguiente rescisión del contrato. Según Pérez, “el Gobierno de Aragón ha salido perjudicado” en esta situación, si bien recordó que la reversión del contrato en 2015 de la obra del hospital respondió a “nuestra apuesta por los servicios públicos y por la defensa de la Sanidad pública”, añadió.

Central Térmica de Andorra

En cuanto a la central térmica de Andorra y a la falta de alternativas al carbón que han llegado a la cuenca minera desde el cierre, Pérez reconoció que “la situación es compleja’, además de que “la pandemia no ha ayudado a acelerar los procesos, si bien estamos cerca de encontrar un camino que plantee una alternativa vinculada a los procesos endógenos”, afirmó.